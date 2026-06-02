La revolucionaria propuesta de un reconocido entrenador para los Mundiales: “La FIFA se va a dar cuenta”

La revolucionaria propuesta de un reconocido entrenador para los próximos Mundiales

El entrenador argentino Ricardo La Volpe le pidió a la FIFA modificar la fecha de disputa de los Mundiales y que se jueguen en diciembre como ocurrió en la última Copa del Mundo realizada en Qatar 2022, debido a que por las altas temperaturas de Medio Oriente era imposible disputarlo en el verano boreal, como volverá a ocurrir en esta edición, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

El ex arquero campeón del mundo con Argentina en 1978, sostuvo que los futbolistas llegan “fundidos” cuando la Copa del Mundo se juega a mitad de año, un desgaste que vinculó con la cantidad de lesionados con la que la selección argentina arriba a la competencia.

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“Está difícil porque lo que pasa es que yo creo que algún día FIFA se va a dar cuenta que los mundiales hay que hacerlo en diciembre más o menos”, afirmó en diálogo con Radio La Red.

De acuerdo al análisis de La Volpe, el problema es que “que tenés 36 y 38 partidos encima. La mayoría (de las ligas), imaginate que son veinte equipos, son diecinueve y diecinueve, treinta y ocho fechas en Italia, España”. La acumulación de partidos se da entre encuentros locales, internacionales y los compromisos con las respectivas selecciones.

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Kylian Mbappé y Lionel Messi, en la final del Mundial de Qatar 2022, que se disputó entre noviembre y diciembre de aquel año (REUTERS/Paul Childs)

La respuesta central a su planteo es directa: para La Volpe, trasladar el Mundial a diciembre mejoraría el rendimiento porque reduciría el desgaste acumulado de futbolistas que hoy compiten durante meses antes del torneo. En su análisis, esa sobrecarga no afecta a un solo plantel, sino que es una consecuencia del modo en que se organiza la temporada. Ahora “muchos jugadores llegan fundidos”, el certamen ecuménico.

La Volpe sostuvo que el Mundial de Qatar 2022 ofreció una demostración concreta de su idea. Según explicó, el nivel visto en ese torneo se debió al calendario, ya que los jugadores llegaron “brillantes” al haberse jugado la competencia en diciembre. Su argumento fue que el año deportivo en Europa comienza a mitad de año. Eso permite que en diciembre los futbolistas estén todavía en plenitud física, después de medio año de competición y tras haber realizado una pretemporada. “Fue lógico, porque hiciste una pretemporada y en diciembre estás a full”, subrayó quien dirigió a Boca Juniors en el Torneo Apertura 2006 y que perdió la final ante Estudiantes de La Plata.

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“El Mundial que vimos en el ‘22 fue por el calendario. Fue por el calendario, sin duda. Los jugadores estaban brillantes”, afirmó La Volpe. También resumió su planteo con otra frase: “En diciembre vimos a los jugadores en un pleno”.

En el debate se puso como ejemplo el caso Enzo Fernández, quien llegará al Mundial con más de 50 partidos. También el antecedente del Mundial de Clubes realizado el año pasado en los Estados Unidos, en el que los futbolistas estuvieron expuestos al desgaste físico, las temperaturas y los horarios. “Hace calor y agregale la altura”, dijo La Volpe, sobre los encuentros que se disputen en México, cuya selección también fue dirigida por dicho entrenador en el Mundial de Alemania 2006.

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La selección argentina tiene jugadores que llegan tocados al compromiso mundialista, entre ellos Lionel Messi, con una sobrecarga muscular. Otros equipos ya sufrieron bajas confirmadas como Christoph Baumgartner, figura de Austria, rival de la Albiceleste. Y en Uruguay, Giorgian De Arrascaeta sufrió una molestia física en la práctica de este martes.