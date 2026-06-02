Senadores aliados al oficialismo apoyaron el pliego de la jueza que el Gobierno pidió retirar

María Verónica Michelli se reunió con la vicepresidenta Victoria Villarruel mientras el oficialismo bloqueó la presentación del dictamen ante el pleno del Senado

Nueve senadores aliados al Gobierno nacional firmaron el dictamen a favor del pliego de María Verónica Michelli, candidata al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, antes de que el Ejecutivo solicitara formalmente al Senado que dejara sin efecto su postulación. La firma del dictamen se conoció este martes. Es el trámite que antecede al tratamiento en el recinto, donde el pliego debería ser votado o rechazado por el pleno de la Cámara Alta.

El documento se conoció durante la tarde, en medio de la polémica generada en torno al pedido del oficialismo para impugnar la candidatura de Michelli.

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La candidata, en tanto, se reunió este martes con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien le habría asegurado que respetará la independencia de poderes y las actuaciones que tengan lugar en el Senado. El encuentro se produjo mientras el oficialismo mantiene bloqueada la presentación del dictamen ante el pleno.

El pliego de Michelli ingresó a la Cámara Alta el 30 de marzo. El 13 de mayo, la abogada expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo el respaldo de nueve de los catorce miembros que suscribieron el dictamen. Esas firmas provinieron de bloques aliados de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y legisladores provinciales.

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La razón detrás del pedido de retiro sería que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien viene publicando investigaciones sobre el caso $Libra y el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Fue el Ministerio de Justicia el que envió la nota formal al Senado solicitando que se dejara sin efecto el acuerdo para el pliego en cuestión.

Un dictamen del Senado de la Nación, con nueve firmas de senadores para la aprobación para la designación de María Verónica Michelli como jueza federal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

La denuncia por el retiro del pliego llegó al fuero federal penal: el fiscal Guillermo Marijuan pidió este martes investigar al Gobierno por presunta discriminación. El caso se produjo dos semanas después de que Michelli expusiera ante la comisión.

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El dictamen con nueve firmas debería haber sido girado al área de Órdenes del Día para su inclusión en el temario de la próxima sesión, prevista para el jueves, en la que se votarían 70 cargos para la justicia. No obstante, el presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto, no remitió el documento. Pagotto responde políticamente a los Menem y, por esa vía, a Karina Milei. Algunos de los senadores que aseguran haber firmado el dictamen señalaron que ni siquiera tienen acceso al expediente.

El reglamento del Senado establece que para retirar un pliego que ya obtuvo dictamen de comisión es el pleno de la Cámara Alta el que tiene potestad para hacerlo: se requiere mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes. El Ejecutivo podría haber frenado el trámite si el pedido del Ministerio de Justicia hubiese ingresado antes del tratamiento en comisión. Con nueve firmas ya asentadas, esa decisión quedó en manos exclusivas del recinto.

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Las posibilidades del oficialismo de lograr el retiro en la próxima sesión lucen acotadas. La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, anunció que no acompaña el pedido y que votará a favor del nombramiento. En esa línea se pronunciaron legisladores del PRO y de la UCR, entre ellos el presidente del bloque amarillo, Martín Goerling, y la senadora radical Carolina Losada, de acuerdo con lo publicado por Infobae.

El bloque peronista definiría su postura al mediodía del miércoles. Su jefe, José Mayans, anticipó que el pedido de retiro les parece inaceptable por estar vinculado al parentesco de la candidata con Alconada Mon, y señaló que Pagotto incumple el reglamento al retener el documento, según la misma fuente.

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Michelli es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e ingresó al Poder Judicial el 24 de octubre de 1994. Desde el 12 de agosto de 2009 ocupa el cargo de secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata. Cuenta con un Máster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y una Especialización Internacional en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Bolonia, entre otras certificaciones académicas.