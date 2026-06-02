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La gran novela del mercado: Real Madrid y Atlético de Madrid se disputan el fichaje de una de las figuras de la Scaloneta

El mediocampista del Liverpool tiene contrato hasta 2028 y un valor de mercado de más de 93 millones de dólares, pero su futuro en Anfield quedó en suspenso tras el cambio de entrenador

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La gran novela del mercado: Real Madrid y Atlético de Madrid disputan el fichaje de una de las figuras de la Scaloneta (REUTERS/Ana Beltran)
La gran novela del mercado: Real Madrid y Atlético de Madrid disputan el fichaje de una de las figuras de la Scaloneta (REUTERS/Ana Beltran)

Alexis Mac Allister se convirtió en el nombre más buscado del próximo mercado de pases europeo. El mediocampista argentino de 27 años, pieza central del Liverpool y de la selección argentina, despertó el interés simultáneo del Real Madrid y del Atlético de Madrid, los dos clubes más poderosos de la capital española.

El volante pampeano acumula 144 partidos con la camiseta de los Reds, con 19 goles y 18 asistencias desde su llegada desde el Brighton en 2023 a cambio de unos 40 millones de euros. Su contrato con el club inglés se extiende hasta junio de 2028, y su valor de mercado estimado por el sitio especializado Transfermarkt que supera los 93 millones de dólares (80 millones de euros), lo que convierte cualquier negociación en una operación de alta complejidad económica.

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En el Real Madrid, el interés tiene una condición política de por medio. Según reveló El Desmarque, el nombre de Alexis Mac Allister figura como prioridad para reforzar el mediocampo merengue, pero cualquier avance concreto depende del resultado de las elecciones presidenciales del club que se celebran el próximo domingo. El actual presidente, Florentino Pérez, compite contra el empresario Enrique Riquelme. Si Pérez retiene el cargo, el entrenador José Mourinho —quien retornaría al banco blanco para un segundo ciclo— habría pedido hacer un esfuerzo por el argentino. Desde el entorno del jugador aún no hay negociaciones para renovar el vínculo con Liverpool.

Alexis Mac Allister es pretendido por el Real Madrid y el Atlético de Madrid (REUTERS/Christian Hartmann)
Alexis Mac Allister es pretendido por el Real Madrid y el Atlético de Madrid (REUTERS/Christian Hartmann)

Del otro lado de Madrid, el deseo es más directo. Diego Simeone tiene al mediocampista como uno de sus grandes objetivos para el Atlético de Madrid. El técnico argentino, que recientemente confirmó su continuidad al frente del Colchonero, busca potenciar un plantel que ya cuenta con seis compatriotas: Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. La inteligencia táctica de Mac Allister y su capacidad para adaptarse a distintas funciones en el mediocampo lo convierten en un perfil que encaja con el estilo de juego de Simeone.

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La situación en Anfield agrega una cuota de incertidumbre al escenario. Tras la salida del entrenador neerlandés Arne Slot después de tres temporadas, el Liverpool cerró la llegada del español Andoni Iraola, figura de la Premier League por su trabajo en el Bournemouth, para iniciar una nueva etapa. El nuevo técnico deberá evaluar si Mac Allister forma parte de sus planes, aunque su participación en la última temporada —55 partidos y cinco goles en todas las competencias— dificulta que el club lo ceda sin resistencia. Desde la dirigencia inglesa no contemplan desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas más valiosos.

El historial del Real Madrid con mediocampistas argentinos suma antecedentes de peso. Fernando Redondo vistió la camiseta blanca entre 1994 y 2000, y Fernando Gago lo hizo entre 2006 y 2011. Ambos dejaron una huella positiva en el club, y ese precedente alimenta el interés actual por un volante que lleva el dorsal de la selección argentina en la previa del Mundial 2026.

Por ahora, Mac Allister tiene el foco puesto en otro objetivo. El mediocampista se encuentra concentrado con el equipo de Lionel Scaloni en Kansas City, Estados Unidos, a nueve días del inicio del torneo. La selección argentina debuta el 16 de junio ante Argelia y antes disputará amistosos frente a Honduras e Islandia. El mercado de pases europeo abre el 1 de julio.

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