Economía

El Banco Central volvió a comprar dólares y está a un paso de alcanzar la meta fijada para todo 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 175 millones este martes, hilvana 99 jornadas consecutivas con saldo comprador y acumula compras por casi USD 10.000 millones en lo que va del año

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El BCRA hilvanó 99 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA hilvanó 99 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes una compra de USD 175 millones, lo que elevó el acumulado anual por encima de los 9.900 millones de dólares. Esa cifra representa ya más del 99% del objetivo de compras de divisas previsto para el año.

Desde el inicio del actual esquema monetario en enero, el BCRA compró 9.981 millones de dólares. La entidad lleva 99 días consecutivos con saldo positivo en el mercado cambiario, con la única excepción del 2 de enero. El 10 de abril se registró la mayor adquisición diaria, por un total de 457 millones de dólares.

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Durante la primera quincena de mayo, las compras diarias no superaron los 100 millones de dólares. El ritmo se incrementó en la segunda parte del mes. En la última semana, el BCRA adquirió 761 millones de dólares, mientras que el saldo de mayo cerró en 2.596 millones de dólares.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, aún resta que ingrese una porción significativa de divisas provenientes de exportaciones agropecuarias, lo que podría aumentar la disponibilidad de dólares para el BCRA en el corto plazo.

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Hasta el momento, la autoridad monetaria alcanzó el 99,81% de la meta de acumulación de reservas proyectada para 2026. El incremento de reservas netas se vio limitado por la demanda de fondos del Tesoro Nacional durante los primeros tres meses del año. Para sostener el ritmo de compras, el Central emitió pesos sin esterilización, mientras el Tesoro absorbió ese excedente mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de contener el dólar y la inflación.

Las estimaciones oficiales ubican el saldo neto de compras para 2026 entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, según la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos en el mercado interno. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que la dinámica de estos factores será determinante para cumplir las metas anuales.

El ingreso de dólares por exportaciones agrícolas sigue siendo clave para el fortalecimiento de las reservas internacionales. Un análisis de Portfolio Personal Inversiones remarcó que la liquidación del sector agropecuario se aceleró, pasando de un promedio diario de USD 125 millones de dólares en abril a USD 141 millones en mayo.

Por su parte, las emisiones de deuda por parte de empresas y provincias en los mercados internacionales podrían superar los USD 3.200 millones en las próximas semanas, lo que sumaría capacidad de intervención al Central.

“Con la última colocación de EDEMSA por USD 300 millones, las emisiones en el mercado internacional sumaron USD 1.500 millones en mayo y ya acumulan USD 11.900 millones desde las elecciones de medio término. Este flujo podría extenderse durante 2026, anticipando una potencial volatilidad de cara a 2027″, destacó un informe de GMA Capital.

Al finalizar la jornada, las reservas brutas se ubicaron en USD 48.427 millones, con un alza de USD 59 millones respecto al día anterior. En mayo, el incremento mensual fue de 3.708 millones de dólares. Estos niveles marcan el valor más alto en casi siete años y superan el máximo alcanzado en febrero bajo la gestión actual.

Las proyecciones de Caputo

Durante una disertación en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que el BCRA podría adquirir más del doble de divisas de la meta original.

“Hoy ya está cumplida la meta acordada con el FMI de USD 10.000 millones. En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar USD 17.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre 17.000 y 24.000 millones”, dijo Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que “esto es el principio”, dado que las exportaciones de energía y minería pueden incrementar el flujo. “En la energía hubo un vuelco importantísimo pero todavía no hemos visto todo. Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de USD 60.000 millones, es decir, USD 40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyecto del RIGI están enfocados en ese sector”, explicó.

Bajo su perspectiva, estas compras del Central terminaron con “el mito de la restricción externa, lo que dice siempre el kirchernismo, que ‘en la Argentina no alcanzan los dólares’ y por eso hay que poner cepo”.

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