Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por colocar $1 millón a 30 días

Las entidades financieras ofrecen condiciones diferentes para depósitos, con una brecha de más de nueve puntos entre la tasa más baja y la más alta del mercado

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billetes de 2000 pesos
La brecha de tasas entre bancos puede superar los nueve puntos para un mismo depósito a 30 días

El panorama de los depósitos a plazo fijo en pesos muestra una dispersión significativa entre los distintos bancos que operan en la Argentina. Los datos actualizados revelan que la brecha entre la tasa ofrecida por las entidades tradicionales más importantes y la que pagan algunos bancos digitales o regionales supera los nueve puntos porcentuales. Esta diferencia impacta de manera directa en el rendimiento que puede obtener un ahorrista por invertir $1 millón a 30 días, de acuerdo con las condiciones informadas por cada banco.

Entre los bancos de mayor presencia, Banco de la Nación Argentina paga una tasa del 19%, lo que se traduce en un rendimiento de $1.015.616,44 al concluir el período. En el caso de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., la tasa es del 18,25%, lo que deja un saldo de $1.015.000,00 por la misma colocación. Banco BBVA Argentina S.A. ofrece una tasa del 18,75%, lo que lleva el monto final a $1.015.410,96. Por su parte, Banco Santander Argentina S.A. se ubica en el rango más bajo del segmento, con una tasa del 15% que genera $1.012.328,77 al cabo de un mes.

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El análisis de otras entidades públicas y privadas muestra que Banco de la Provincia de Buenos Aires otorga una tasa del 19,5%, y el rendimiento para el ahorrista que invierte $1 millón alcanza $1.016.027,40 en 30 días. En tanto, Banco Macro S.A. informa una tasa del 18% con un saldo final de $1.014.794,52. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. paga 17,5% y genera $1.014.383,56, en tanto Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrece 17% y deja el monto en $1.013.972,60. Banco Patagonia S.A. informa una tasa del 16% con un resultado de $1.013.150,68. Banco Credicoop Cooperativo Limitado también paga 17,5%, con el mismo rendimiento de $1.014.383,56.

El universo de bancos digitales, regionales y compañías financieras muestra una competitividad mucho mayor. Banco Bica S.A. ofrece una tasa de 23%, lo que lleva el total a $1.018.904,11. Banco CMF S.A. paga una tasa de 23,25%, con un rendimiento de $1.019.109,59. Banco Masventas S.A. y Banco Voii S.A. lideran el ranking con una tasa del 24%, lo que significa que un depósito de $1 millón llega a $1.019.726,03. Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. se posiciona en el primer lugar con una tasa de 24,25%, lo que deja el saldo en $1.019.931,51. Banco Meridian S.A. paga 23,5% y el rendimiento alcanza $1.019.315,07.

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La competencia en las tasas también se observa en instituciones como Banco del Sol S.A. y Banco Mariva S.A., que pagan 22%, dejando ambos un monto final de $1.018.082,19. Reba Compañía Financiera S.A. iguala esa tasa y el mismo rendimiento. Banco Hipotecario S.A. informa una tasa de 21,5%, que lleva el monto a $1.017.671,23. Banco Provincia de Tierra del Fuego y Bibank S.A. pagan 21%, con un resultado de $1.017.260,27. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. otorga una tasa de 20,75%, que se traduce en $1.017.054,79. Banco Dino S.A. y Banco Julio Sociedad Anónima ofrecen una tasa de 20%, lo que deja el monto en $1.016.438,36.

El segmento de bancos medianos y cooperativos muestra tasas que van desde el 18% al 19%, con rendimientos que oscilan entre $1.014.794,52 y $1.015.616,44. Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco del Chubut S.A. y Banco de Comercio S.A. se encuentran en este rango, con tasas de 18%, 18,5% y 19% respectivamente.

Entre los bancos que ofrecen tasas iguales para clientes y no clientes, se destacan Banco Bica S.A., Banco CMF S.A., Banco Masventas S.A., Banco Voii S.A., Bibank S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A.. Estas entidades digitales y regionales, así como compañías financieras, se posicionan como las opciones más competitivas para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus ahorros a corto plazo.

La diferencia entre la tasa más baja y la más alta, que supera los nueve puntos porcentuales, implica que un ahorrista puede obtener hasta $7.602,74 más por cada millón invertido, si elige la entidad con el mayor interés frente a la de menor remuneración. En el contexto actual, la selección del banco donde realizar el plazo fijo resulta decisiva para quienes desean cuidar su capital.

Emisión de deuda Blomberg
Los grandes bancos mantienen tasas por debajo del promedio de mercado para depósitos tradicionales (Bloomberg)

El cuadro de rendimientos muestra una concentración de las mejores tasas en bancos digitales, regionales y compañías financieras, mientras que los grandes bancos nacionales y provinciales se mantienen en la parte media o baja del ranking. Las condiciones para acceder a estas tasas varían según la política de cada banco y la modalidad de apertura del plazo fijo, aunque muchas de las opciones más competitivas se realizan de manera 100% digital.

El escenario de tasas actuales refleja la estrategia de los bancos por captar depósitos en un contexto de menor atractivo para el ahorro en pesos. La inflación registrada en los últimos meses supera ampliamente las tasas ofrecidas por la mayoría de las entidades, lo que plantea un desafío adicional para los ahorristas. El monto final que se puede obtener en cada banco no sólo depende de la tasa, sino también de la política de cada entidad sobre la disponibilidad para clientes o no clientes, la modalidad presencial o digital y los montos mínimos para la constitución.

El análisis de los datos de rendimiento para un plazo fijo de $1 millón a 30 días permite identificar rápidamente las mejores oportunidades disponibles en el mercado. Las diferencias en el monto obtenido al vencimiento pueden impactar de manera significativa en la capacidad de preservar el poder adquisitivo, especialmente en un contexto de suba sostenida de precios. Los ahorristas que buscan maximizar el interés deben comparar las alternativas y considerar tanto la tasa como las condiciones de acceso y operación en cada entidad.

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