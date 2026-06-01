Un supermercado lanzó una canasta con precios del año pasado: cuáles son los más de 200 productos alcanzados

Alimentos, bebidas, limpieza y perfumería forman parte de las categorías alcanzadas

En medio de la búsqueda de los supermercados por atraer clientes con promociones, descuentos y estrategias orientadas al ahorro, en un contexto de persistente caída de ventas, una de las principales cadenas del país decidió apostar por una propuesta poco habitual: retrotraer los valores de cientos de productos a niveles del año pasado para incentivar las compras de junio.

ChangoMâs lanzó la iniciativa “Precios hoy, del 2025”, una campaña que pone a disposición más de 200 productos con valores referenciales del año pasado. La propuesta estará vigente durante todo junio y alcanzará tanto a las compras realizadas en las sucursales físicas de la cadena como a las efectuadas a través de la plataforma de comercio electrónico MasOnline.com.ar.

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La acción incluye una amplia variedad de categorías. Entre ellas, figuran productos de almacén, perfumería, limpieza, frescos y bebidas, además de artículos de tecnología y pequeños electrodomésticos. De esta manera, la campaña abarca tanto bienes de primera necesidad como otros productos presentes en la oferta habitual de la cadena.

Según informó la empresa, la propuesta alcanza más de 200 artículos distribuidos en distintos rubros. La selección incluye desde alimentos básicos hasta bebidas, productos de higiene y limpieza y otros bienes de consumo cotidiano.

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Más de 200 artículos con valores de 2025

Según pudo averiguar Infobae, algunos de los productos que están incluidos en ese listado son los siguientes:

Azúcar Azucel de un kilogramo , que tiene un precio actual de $1.399 y un valor de $879 dentro de la campaña.

Tomate perita INCA , que pasa de $1.499 a $939

Leche UAT de marca propia , cuyo precio se reduce de $2.099 a $1.299.

Yerba Taragüí de 500 gramos , que pasa de $2.889 a $2.099

Harina Chacabuco 000 , que baja de $1.039 a $799

Spaghetti de marca propia , que pasan de $1.259 a $899

Arroz LF Lucchetti de un kilogramo, cuyo valor se reduce de $2.199 a $1.349.

La lista también incorpora artículos comercializados en formatos multipack. Es el caso del dulce de leche Ilolay, que pasa de $3.589 a $2.199; las Criollitas crackers pentapack, cuyo precio baja de $8.059 a $1.999; las Oreo tripack, que pasan de $6.209 a $3.689; y el atún Check tripack, que reduce su valor de $4.799 a $3.659.

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La iniciativa se aplica tanto en las sucursales físicas de ChangoMâs como en la plataforma de comercio electrónico MasOnline.com.ar

La iniciativa alcanza además otros productos de consumo frecuente. Entre ellos figuran el queso rallado Paulina de 150 gramos, que pasa de $5.979 a $4.499; la cerveza Quilmes de 710 cc, que reduce su precio de $3.539 a $1.999; el café La Virginia de 250 gramos, que baja de $8.709 a $6.649; el pack de agua Villa del Sur de 6,2 litros, que pasa de $5.099 a $2.999; y el papel higiénico Elegante 4x30 metros, cuyo valor se reduce de $2.669 a $1.799.

Estos ejemplos muestran que la campaña abarca productos de distintas categorías y marcas, desde alimentos básicos y bebidas hasta artículos de higiene personal y limpieza para el hogar. La propuesta se encuentra disponible en todos los puntos de venta de la cadena y también en su plataforma de comercio electrónico.

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Los objetivos de la iniciativa

Juan Pablo Irrera, Country Manager de GDN Argentina (ChangoMâs), explicó los objetivos de la campaña y destacó el contexto en el que la compañía decidió poner en marcha la propuesta. “Frente a un contexto complejo para el consumo, redoblamos nuestro compromiso con iniciativas que revaloricen el poder adquisitivo de las familias en todo el país”, sostuvo el ejecutivo.

Irrera también diferenció el programa de otras acciones promocionales presentes en el mercado. “Este programa, a diferencia de otras iniciativas existentes en el mercado que solo contienen aumentos futuros, vuelve el precio atrás como parte de un compromiso por acompañar a los consumidores con propuestas de impacto real en su economía cotidiana”, afirmó.

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De acuerdo con lo informado por la compañía, “Precios hoy, del 2025” se aplica tanto para las compras realizadas en las tiendas físicas de ChangoMâs como para aquellas efectuadas a través de MasOnline.com.ar.

La empresa indicó además que el programa forma parte de una estrategia orientada a desarrollar propuestas que acompañen las necesidades de los consumidores en todo el país. En ese marco, señaló que busca fortalecer una experiencia de compra cercana, personalizada y atractiva para sus clientes.

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El consumo masivo viene mostrando cifras negativas desde hace ya varios meses. El último informe de la consultora Scentia mostró que en abril las ventas cayeron 3,8% en todos los canales respecto del mismo período de 2025 y 4,7% en comparación con marzo. Así, en el primer cuatrimestre el acumulado arrojó una disminución del consumo de 3,3%. Una vez más, las grandes cadenas de supermercados resultaron las más perjudicadas, con una baja de 4,5% tanto en la medición interanual como en la mensual, de acuerdo con el informe.