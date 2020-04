Desde la UIA, en tanto, se mostraron preocupados por la situación e insisten en que no puede cobrar lo mismo “el que está en la casa que el que no está porque nadie va a querer ir a trabajar" , dijo un directivo. “Las decisiones tienen que aparecer rápido. Los que no trabajan deben cobrar una asignación no remunerativa. El punto es hasta dónde se puede llegar sumando los beneficios”, agregó otro miembro de la central, quien también planteó la necesidad de que “se hagan operativos los beneficios del Estado”, ya que “l os requisitos que fijó el Gobierno para acceder los vuelve inaplicables ”.