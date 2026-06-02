Así fue el reencuentro de Cami Mayan con las mujeres de la Selección a tres años de su separación de Alexis Mac Allister

Camila Mayan reaparece con el círculo del Mundial de Qatar 2022 y la foto se viraliza (Instagram)

A tres años y medio de la ruptura con Alexis Mac Allister, Camila Mayan volvió a coincidir en público con el grupo de mujeres que la acompañó durante el Mundial de Qatar 2022. La ocasión fue un evento organizado por Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, donde se reunieron varias parejas y familiares de jugadores de la Selección Argentina. La fotografía del encuentro se viralizó en redes sociales, lo que reavivó el interés por la relación de la influencer con el círculo íntimo del seleccionado.

Tras el encuentro, Calvagni, anfitriona del evento, compartió un mensaje a través de sus redes agradeciendo el apoyo y el cariño de quienes asistieron: “Cuando las cosas se hacen con el corazón, es imposible que salgan mal. Ayer reafirmé que el éxito de mi marca son ustedes y les agradezco tanto el apoyo. Verlas tan contentas, dándome abrazos y mensajes de amor tan lindos que me hacen saber que voy por el buen camino y que estoy haciendo un buen trabajo”.

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En la fotografía también aparece Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, junto a Mayan. Ante la publicación, la influencer no dudó en enviar un mensaje de gratitud: “¡Carito sos muy capa! Te quiero”.

La presencia de Mayan en la reunión generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron la imagen como una posible indirecta a Ailén Cova, actual pareja de Mac Allister, y especularon sobre la relación entre las mujeres del entorno de la Selección. Sin embargo, la influencer mantuvo un perfil bajo, centrándose en el reencuentro con sus amigas y en el presente de su carrera.

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La foto que juntó a Camila Mayan y a las mujeres del seleccionado vuelve a dar que hablar

En los últimos meses, Mayan compartió con sus seguidores varias reflexiones sobre el proceso personal que vivió tras la separación y su estancia en Inglaterra. A finales de 2025, publicó en redes sociales un video que había grabado en diciembre de 2022, poco antes de la ruptura. “Encontré en mis borradores de TikTok un unboxing que hice de Sephora en diciembre de 2022. ¿Entienden de qué momento hablo? No entienden chicas, soy otra persona. Es tremendo. El video es un embole. Lo voy a subir así lo ven porque son dos minutos de una persona que ni se anima a hablar y no sabe qué está haciendo”, relató a sus seguidores, mostrando el contraste entre su presente y el pasado reciente.

La influencer también reflexionó sobre el valor de aceptar las versiones anteriores de uno mismo. “Gracias a esa persona es que hoy estoy acá, así que la vamos a abrazar y le vamos a dar amor aunque hayamos dejado atrás a esa Cami. Es tremendo. El video es muy aburrido y da mucho cringe. Era otra persona”, escribió al compartir el fragmento.

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La influencer recordó su relación con el exfutbolista a través de un video y habló de su evolución personal

Un mes antes, durante una transmisión en su programa de streaming, Mayan abordó el impacto emocional de su vida junto a Mac Allister en Inglaterra. Describió ese período como “horrible” y remarcó la carga de vivir lejos de su círculo íntimo, en un ambiente desconocido y bajo la presión de una rutina solitaria. Al revisar antiguos videos grabados en Brighton, Mayan mencionó: “No había vuelto a ver nada de esto, primero, porque era un cringe. Lloré de flash, real, era otra persona”. En dichas imágenes, se la veía cocinando para sí misma y recorriendo una casa que no sentía propia. “Yo nunca más había vuelto a ver los videos de YouTube”, confesó.

La revisión de esos recuerdos la llevó a repasar el aislamiento y el esfuerzo por mantener una vida activa lejos de Argentina. “Me causa como que me quiero abrazar en ese momento, es lo que les decía al principio del programa, todo lo que contenía y guardaba solo para mí. Y también el hecho de estar haciendo un vlog de mier...”, expresó.

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La situación se volvió más compleja durante la pandemia, que restringió los viajes y dificultó cualquier intento de reconexión con sus afectos. “Encima yo estaba allá cuando no se podía viajar mucho”, recordó. Mayan detalló lo difícil que fue adaptarse a una ciudad nueva, enfrentar el clima, el idioma y la rutina diaria en una casa que nunca llegó a sentir como propia. “No importaba si era un vlog de mier... Me daba una vergüenza tremenda, pero ¿entienden que yo empecé a hacer algo, porque yo no quería vivir ahí sin hacer nada para mi vida? Era horrible para mí eso. No, no era mi fin”, concluyó.