Dólares del colchón: Caputo confirmó que enviará un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará un proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará en los próximos días un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la ley de Inocencia Fiscal de forma tal que incentive la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.

“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda durante su intervención en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...