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Murió Mulata, la perra de Silvina Escudero: “Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos”

La actriz y bailarina compartió su dolor por el fallecimiento de su Schnauzer de 16 años. Sus desgarradoras palabras para despedirla

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La actriz y bailarina compartió su tristeza por el fallecimiento de su Schnauzer de 16 años (Video: Instagram)

Silvina Escudero utilizó su cuenta de Instagram para expresar el dolor tras la muerte de su perra Mulata, quien la acompañó durante dieciséis años. La actriz compartió diversas imágenes junto a su mascota y publicó un extenso mensaje donde relató la importancia de Mulata en su vida. “Dieciséis años de amor puro”, escribió, agradeciendo a su perra por el tiempo compartido y por haber sido su compañera en diferentes etapas y experiencias.

En su mensaje, la bailarina recordó que Mulata estuvo presente desde que inició su vida independiente: “Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7”. La actriz mencionó que compartieron actividades como desfiles, conducciones, salidas, viajes, temporadas, boliches y hasta publicidades. Destacó el apoyo emocional que recibió de Mulata, señalando: “Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor”.

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Silvina Escudero y una foto a pura dulzura con Mulata cuando tenía pocos meses (Instagram)
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Silvina Escudero junto a Mulata, su compañera durante dieciséis años
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Las travesuras de Mulata en la playa

La artista describió a Mulata como la pionera de su manada, quien aceptó a los nuevos integrantes con cariño, tanto a los hermanos que permanecieron como a los rescatados que ya no están. “Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos, y está bien que así sea, ya nos vamos a volver a encontrar”, expresó Escudero, describiendo la dificultad de enfrentar la ausencia diaria de su perra y la importancia que tuvo en su vida.

Silvina Escudero destacó las conversaciones que tenía con su mascota, mencionando que mantenían un lenguaje propio. “Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero tengo la certeza que nuestro amor nunca va a morir. Nadie nunca va a poder ocupar tu lugar. Sos mi chiquita única”, afirmó en el mensaje dedicado a Mulata, a quien definió como su reina, su amor y su compañía por toda la eternidad.

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“Dieciséis años de amor puro”, escribió la bailarina al despedir a su perra
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La actriz compartió emotivas imágenes de distintos momentos junto a Mulata
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“Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo. Cada nuevo desafío te tenía ahí al lado y podía hacerlo mejor”, expresó Escudero en su mensaje de despedida

Mulata, la perra de Silvina Escudero, recibió un homenaje especial por sus 15 años en agosto del año pasado: la bailarina organizó una fiesta colorida, con brillos, tul y globos rosas, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. El festejo también se reflejó en redes sociales, donde la artista compartió un video emotivo con recuerdos e instantes compartidos a lo largo de los años.

En esa publicación, la integrante de Polémica en el bar (América TV) escribió: “¡Felices 15 años, Mulata! 15 años de pura alegría y amor. Mi compañera de vida en todos los sentidos. Juntas recorrimos un largo camino desde que me fui a vivir sola y trabajábamos juntas 24/7. Desde desfiles, eventos, tele, radio, temporadas, giras, hasta fiestas y boliches, siempre ha estado a mi lado. Te amo más que palabras pueden expresar. ¡Feliz cumpleaños, mi amor con pelos, mi perrhija!”. publicaciones.

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Mulata fue testigo de distintas etapas en la vida de Silvina Escudero, desde sus primeros años de independencia hasta el presente
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“Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero tengo la certeza que nuestro amor nunca va a morir”, publicó en sus redes
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“Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos, y está bien que así sea, ya nos vamos a volver a encontrar”, manifestó Silvina en su despedida

La triste noticia llega en un momento muy especial para Silvina, luego de anunciar la separación de Federico, con quien se había casado en 2022. “Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, se sinceró ella en LAM.

A diferencia de otros casos mediáticos, Escudero descartó cualquier hecho escandaloso o la presencia de terceros como desencadenante de la ruptura. “No tengo nada para decir, porque todas las cosas que pueda decir de él son cosas hermosas. Estuvimos casi una década juntos, con situaciones maravillosas y tragedias horribles que tuvimos que superar”, detalló.

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"Mi reina eterna", escribió Silvina Escudero tras la muerte de Mulata
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La conmovedora despedida de Silvina Escudero a Mulata

“Sé que es más jugoso que yo tenga un amante o que haya alguien que pueda mostrar fotos, pero no hay”. Reconoció que el desgaste y las adversidades personales también influyeron, pero eligió no compartir detalles dolorosos sobre su búsqueda por convertirse en madre. “Como bien vos decís, no lo voy a contar, se sabe un diez por ciento de lo que viví estos últimos años. Estuve muy guardada”, admitió.

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