Arrestan a tío y sobrino acusados del asesinato de agente policial en Guatemala

La PNC de Guatemala capturó a dos sospechosos en Jutiapa acusados del asesinato de un agente policial y delitos de armas y drogas. (Cortesía: PNC de Guatemala)

En un operativo realizado este martes en la aldea San Antonio, departamento de Jutiapa, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), concretaron la captura de un hombre y su sobrino acusados de asesinato y tenencia ilícita de armas y drogas. Según informó la PNC, los detenidos, identificados como Rangel M., de 41 años, alias “Chimba”, y su sobrino William E., de 20 años, eran requeridos por un juzgado de Jalapa tras ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un agente policial en abril de este año.

Durante la intervención, la PNC detalló que ambos fueron localizados en dos allanamientos simultáneos. Las autoridades incautaron una carabina, dos cargadores, siete teléfonos celulares y 26 dosis de presunta cocaína, embalados por personal del MP como evidencia para la investigación penal en curso.

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Rangel M. y William E., requeridos por un juzgado de Jalapa, fueron detenidos tras un operativo coordinado. (Cortesía: PNC de Guatemala)

El operativo se llevó a cabo tras varios días de seguimiento y análisis de información, en cumplimiento de la orden judicial emitida el mismo día de la captura.

De acuerdo con el reporte oficial, la orden de aprehensión responde a hechos ocurridos el 10 de abril pasado en la finca “Los Gringos y/o El Yalú”, ubicada en el municipio de Monjas, Jalapa. En ese lugar, el agente Celso Patricio Pérez Nájera, de 36 años, falleció por heridas de proyectil de arma de fuego.

Según la investigación, Rangel M. y su sobrino habrían participado en el ataque armado contra el miembro de la PNC. El parte policial sostiene que la motivación y circunstancias del atentado permanecen bajo análisis, y no descartan la posible vinculación de los capturados con otras estructuras delictivas en la región.

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Evidencias incautadas refuerzan la hipótesis de estructura criminal organizada

La PNC apuntó que, durante el registro domiciliario, se encontraron elementos que refuerzan la hipótesis de actividad criminal organizada, entre ellos la posesión de múltiples dispositivos de comunicación y sustancias ilícitas. Personal de la DEIC enfatizó que la incautación de estos objetos constituye un avance en la investigación para esclarecer la dinámica de los hechos y posibles conexiones con otros delitos.

Los allanamientos en aldea San Antonio resultaron en la incautación de una carabina, dos cargadores, siete celulares y 26 dosis de presunta cocaína. (Cortesía: PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil precisó que la investigación permanece abierta, ya que existen indicios que vinculan a los detenidos con un asesinato cometido el 27 de febrero de 2025 en el parque central de Jutiapa. En ese caso, la víctima fue un hombre cuya identidad no fue divulgada, a la espera de avances en las pesquisas que permitan confirmar la relación directa de los capturados con ese hecho violento. “Las capturas se realizaron luego de una estricto trabajo de investigación, por parte de agentes de la DEIC”, indicó la PNC en sus redes oficiales.

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El operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre la DEIC y el Ministerio Público, que desplegaron agentes e investigadores para ejecutar las diligencias judiciales en el área.

Las autoridades judiciales trasladaron a ambos acusados ante el juzgado que giró la orden de captura, donde enfrentarán cargos por asesinato, tenencia ilegal de armas y posesión de droga.