En este punto, la conducción a cargo de Luis Caputo se diferencia de la de Federico Sturzenegger en que no sólo centra la estrategia monetaria para abatir la inflación, siempre y cuando que desde la vereda de Hacienda se avance en una baja genuina del déficit fiscal, esto es sin artilugio de no atrasar pagos a proveedores y de apelar a recursos no tributarios, como predominó en el primer semestre