Los elogios de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras su histórico sexto puesto en el GP de Canadá

Franco Colapinto recibió elogios de la F1 tras su histórico sexto puesto en el GP de Canadá

El desempeño de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá generó una ola de elogios por parte de la Fórmula 1 y consolidó al piloto argentino como una de las figuras del fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve. La F1 destacó en su sitio oficial el “resultado histórico” del argentino, subrayando el valor de su sexto puesto y su crecimiento en la temporada con el equipo Alpine.

De acuerdo con el portal oficial de la Máxima, “Franco Colapinto ha encontrado su ritmo desde que Alpine introdujo su paquete de mejoras en el coche. Consiguió el séptimo puesto en la última carrera en Miami, que en ese momento fue su mejor resultado en la F1 hasta la fecha, pero no tardó en superarlo, finalizando sexto en Canadá”. Esta progresión posicionó a Colapinto como el mejor representante de la zona media durante las primeras fases de la carrera, superando a su experimentado compañero Pierre Gasly y mostrando una rápida adaptación a las condiciones cambiantes del circuito.

PUBLICIDAD

Según el mismo resumen publicado por la F1, Colapinto “se encontraba en una posición privilegiada como el mejor piloto de la zona media en las primeras etapas del Gran Premio. Entró en boxes durante el VSC, al igual que la mayoría de los demás pilotos, pero estuvo a punto de abandonar la carrera tras pisar una zona mojada y deslizarse contra el muro, dañando su alerón delantero”. A pesar de este incidente, el piloto argentino pudo continuar, controlar los daños y mantener el ritmo suficiente para cruzar la meta en la sexta posición, un resultado aún más valioso considerando que no participó en la primera sesión de entrenamientos libres debido a un problema técnico.

El análisis de la F1 fue contundente al señalar que “fue su tercer resultado en los puntos en cuatro carreras y lo deja a solo cinco puntos de Gasly, mientras Alpine consolida su quinta plaza en el Campeonato de Constructores”. El equipo francés celebró el doblete de puntos, ya que Gasly terminó octavo tras una remontada desde el fondo de la parrilla, ampliando la brecha con Racing Bulls en la tabla de equipos.

PUBLICIDAD

Tras la cosecha de este fin de semana, Colapinto figura en el undécimo puesto del campeonato con 15 unidades, a sólo un punto de Liam Lawson, a tres de Oliver Bearman y cinco de su compañero Pierre Gasly.

El sitio oficial de la F1 también incluyó a Colapinto en su tradicional sección de ganadores y perdedores del fin de semana, definiéndolo como uno de los grandes protagonistas del GP canadiense. “Franco Colapinto aprovechó un sólido fin de semana en Miami con una actuación destacada en el Gran Premio de Canadá, superando a su más experimentado compañero, Pierre Gasly. El argentino terminó noveno en la Sprint y luego refrendó su salida en el top 10 con una brillante sexta posición, su mejor resultado hasta ahora en la Fórmula 1”, resaltó la publicación.

PUBLICIDAD

En las declaraciones recogidas por la escudería Alpine, Colapinto expresó su satisfacción: “Desde donde empezamos el fin de semana hasta conseguir un doblete de puntos para el equipo, es un gran resultado y una recompensa fantástica para todos los que han trabajado tanto. Estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo juntos y es un gran resultado para el equipo hoy. Es también mi mejor resultado en la Fórmula 1, lo que me pone muy contento y confirma la actuación que mostramos en Miami”.

Colapinto también explicó el momento clave de la carrera: “Sabemos que nos beneficiamos de la desgracia de otros, y nunca es agradable aprovechar los problemas ajenos, pero maximizamos todo lo que pudimos y llevamos el coche a la meta. Hubo muy poco agarre y la pista estaba muy resbaladiza, especialmente en las primeras vueltas con un compuesto más duro que los de alrededor. Tuve un momento complicado saliendo de boxes, pisé una zona mojada, luego la línea blanca y me deslicé hacia el muro. Por suerte, solo sufrí un daño menor que no requirió reparaciones ni afectó el rendimiento”.

PUBLICIDAD

El director de Alpine, Flavio Briatore, también felicitó al argentino: “Ejecutamos una buena estrategia, los pilotos hicieron un excelente trabajo en pista y ahora ampliamos nuestra ventaja en la quinta posición del Campeonato de Constructores. Me alegro por Franco por su mejor resultado en la Fórmula 1. Para Pierre, fue una buena recuperación desde la decimocuarta posición en la parrilla”.

El resultado en Canadá representa no solo el mejor desempeño de Colapinto en la máxima categoría, sino también la consolidación de Alpine como uno de los equipos más consistentes de la zona media en la actual temporada. La F1 destacó que el argentino “se perdió toda la FP1 por un problema con la unidad de potencia y desde entonces ha estado intentando recuperar terreno”, lo que realza aún más el valor de su actuación.

PUBLICIDAD