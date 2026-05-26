Cuáles son las diferencias entre el RIGI y el nuevo Súper RIGI que quiere aprobar el Gobierno de Milei

El monto mínimo exigido para acceder al régimen asciende a USD 1.000 millones por proyecto, superior al del esquema anterior

El envío al Congreso por parte del Gobierno de Javier Milei de un nuevo régimen para incentivar inversiones de gran escala marcó un punto de inflexión en la estrategia oficial para captar capitales a largo plazo. El denominado Súper RIGI apunta a ampliar los beneficios aduaneros, fiscales y cambiarios vigentes, focalizando en sectores emergentes y tecnologías de frontera. El texto ingresó al Congreso bajo el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, y detalla un esquema que modifica aspectos centrales respecto del RIGI, sancionado en la Ley Bases y activo desde agosto de 2024 hasta agosto de 2027.

Según la información oficial, el régimen original contaba con 38 proyectos presentados, de los cuales 14 obtuvieron aprobación, 23 continuaban en evaluación y uno fue rechazado. El total comprometido asciende a USD 107.176 millones, mientras que los activos computables de los proyectos aprobados suman USD 13.357 millones. La energía y la minería concentran el grueso de las inversiones, con USD 64.500 millones y USD 41.900 millones respectivamente. Neuquén y San Juan figuran como las provincias con mayor volumen de compromisos, acumulando USD 50.000 millones y USD 23.000 millones en cada caso.

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El Súper RIGI propone modificaciones de fondo, focalizando exclusivamente en nuevas actividades económicas, como proyectos industriales, tecnológicos o de infraestructura digital estratégica que no registren antecedentes productivos en el país o que aún se encuentren en fases experimentales o piloto. El objetivo central radica en favorecer el desarrollo de sectores vinculados a inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura tecnológica, y deja fuera las ampliaciones o modernizaciones de proyectos ya existentes.

Principales diferencias entre el RIGI y el Súper RIGI

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Sector de aplicación : El RIGI se dirige a sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura. El Súper RIGI está orientado exclusivamente a “nuevas actividades económicas” (tecnología, infraestructura digital, inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, baterías de litio, energías renovables y data centers).



Monto mínimo de inversión : En el RIGI, el umbral oscila entre US$200 y US$600 millones según el sector. En el Súper RIGI, el mínimo es de US$1.000 millones por proyecto .



Requisito de ejecución : El RIGI exige pisos de inversión inicial según el sector. El Súper RIGI demanda que el 20% del monto comprometido se invierta en los primeros dos años.



Beneficios fiscales : El RIGI fija una alícuota del 25% para el Impuesto a las Ganancias. El Súper RIGI la baja al 15% . Se incorpora amortización acelerada (60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero). Permite deducir quebrantos sin límite de tiempo y transferirlos a terceros luego de cinco años. Reduce la carga sobre dividendos y utilidades.



Incentivos aduaneros y tributarios : El Súper RIGI garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones.



Presión tributaria local : El RIGI exige un piso mínimo de contratación de proveedores locales (20% de la inversión). El Súper RIGI elimina este requisito y prohíbe imponer compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado. Tope del 0,5% para Ingresos Brutos y prohibición de tasas municipales sobre ventas.



Reglas cambiarias : Ambos regímenes otorgan libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo, 100% el tercero.



Estabilidad normativa : Ambos esquemas contemplan una estabilidad regulatoria de 30 años.



El cambio en el foco sectorial responde a una lógica de transformación productiva. Mientras el RIGI original priorizaba sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura, el Súper RIGI orienta los incentivos hacia industrias que, según la visión oficial, “nunca han existido” en el país. El texto menciona de forma explícita a los data centers para IA, los paneles solares, las turbinas eólicas y la industrialización de recursos como baterías de litio o refinamiento de cobre, en lugar de la mera exportación de commodities.

En el plano de los requisitos de inversión, el Súper RIGI introduce un umbral único de USD 1.000 millones por proyecto, a diferencia de los pisos de entre USD 200 millones y USD 600 millones que establecía el régimen anterior según el sector. Además, las empresas deberán comprometer al menos el 20% de ese monto en los primeros dos años desde la adhesión.

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Uno de los aspectos más destacados radica en los beneficios fiscales potenciados. El Impuesto a las Ganancias baja del 25% al 15%, lo que implica una reducción significativa respecto del esquema vigente. El mecanismo de amortización también se vuelve más agresivo: el 60% en el primer año, y el 20% restante en el segundo y el tercer año respectivamente. El proyecto suma la deducción ilimitada de quebrantos y la posibilidad de transferirlos a terceros luego de cinco años, así como una reducción en la carga impositiva sobre dividendos y utilidades distribuidas.

En cuanto al IVA, el régimen mantiene el sistema de Certificados de Crédito Fiscal para inversiones y agrega la opción de transferir remanentes si la devolución demora más de tres meses. El Súper RIGI garantiza un arancel cero para importaciones vinculadas a la producción, eliminando las zonas grises detectadas en la normativa anterior, y dispone un 0% de retenciones a las exportaciones.

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Desde la perspectiva de la presión tributaria local, el texto establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas. Estas restricciones buscan dotar de previsibilidad y reducir la carga impositiva en los niveles subnacionales, facilitando la radicación de nuevos proyectos.

El régimen original exigía un mínimo de contratación de proveedores locales, equivalente al 20% de las inversiones en bienes y obras, siempre que existiera oferta competitiva. El Súper RIGI elimina esta obligación y establece que no se podrán imponer compras locales en condiciones menos favorables que las de mercado, lo que genera debate entre provincias y empresas proveedoras nacionales.

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El proyecto de Súper RIGI establece nuevas condiciones fiscales y cambiarias para inversiones en tecnología y energías renovables (AP)

En el frente cambiario, el Súper RIGI preserva el esquema de libre disponibilidad progresiva de divisas para exportaciones: 20% al año de la primera exportación, 40% al segundo año y 100% al tercero. También otorga exenciones totales de derechos de importación y exportación, beneficios sobre el impuesto a los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales vinculadas a nuevos empleos.

El régimen prevé, al igual que el esquema original, estabilidad regulatoria por 30 años y mecanismos de resolución internacional de controversias frente al Estado argentino, con lo que busca garantizar seguridad jurídica de largo plazo para los inversores.

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El listado de participantes en el régimen vigente incluye 45 empresas de 11 países, con Argentina encabezando con 11 compañías, seguida por Canadá y China con cinco cada una, Reino Unido y Suiza con tres en cada caso. Este dato refleja el interés internacional en los incentivos fiscales y normativos ofrecidos.

La apuesta por la industrialización de recursos y la promoción de tecnologías avanzadas aparece como uno de los ejes centrales del Súper RIGI. El texto menciona de forma explícita sectores como baterías de litio, autos eléctricos e infraestructura tecnológica, con la expectativa de atraer inversiones que no sólo exporten materia prima, sino que generen valor agregado dentro del país.

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En la presentación del proyecto, Luis Caputo, ministro de Economía, remarcó que el objetivo consiste en potenciar industrias emergentes y propiciar un cambio estructural en la matriz productiva nacional. El funcionario detalló que la nueva herramienta apunta a “industrias que hoy prácticamente no existen en el país”, y que la reducción de la carga tributaria responde a la necesidad de competir globalmente por inversiones en sectores estratégicos.

Entre los beneficios fiscales, el Súper RIGI incorpora la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y transferirlos a terceros luego de cinco años. Además, se contemplan exenciones totales de derechos de importación y exportación, así como la reducción de cargas sobre los dividendos y utilidades distribuidas.

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El texto normativo también detalla que las empresas podrán acceder a un arancel 0% garantizado para importaciones vinculadas a la producción y 0% de retenciones a las exportaciones, condiciones que buscan eliminar incertidumbres regulatorias y promover la radicación de proyectos de gran escala. El tope a Ingresos Brutos y la prohibición de tasas municipales sobre ventas buscan limitar la presión tributaria local y dotar de previsibilidad al entorno de negocios.

El régimen incluye, además, una alícuota única del 10% para contribuciones patronales vinculadas a nuevos empleos, y mantiene la estabilidad regulatoria por 30 años, un aspecto que los funcionarios consideran clave para atraer inversiones de largo plazo. El esquema de libre disponibilidad progresiva de divisas, con acceso total a los tres años, complementa el paquete de incentivos para exportadores.

La eliminación de la obligación de contratar proveedores locales en un porcentaje mínimo difiere del régimen anterior y genera discusiones tanto en provincias como entre empresas proveedoras nacionales. Según el proyecto, no se podrán imponer compras locales en condiciones menos favorables que las del mercado, lo que abre un margen de flexibilidad para los inversores, aunque podría impactar sobre la cadena de valor local.

El Súper RIGI incorpora sectores como data centers para inteligencia artificial, paneles solares y turbinas eólicas, ampliando el universo de actividades elegibles y alineando la política de incentivos con las tendencias globales en materia de tecnología y energía.

El texto enviado al Congreso destaca que el nuevo esquema mantiene la posibilidad de transferir remanentes de crédito fiscal en caso de demoras prolongadas en la devolución del IVA, y establece reglas claras para la amortización acelerada de bienes muebles y obras de infraestructura.

La experiencia acumulada durante casi dos años de implementación del régimen original sirvió como base para la reformulación del esquema, a partir de la evaluación de los proyectos presentados, los montos comprometidos y la distribución sectorial y regional de las inversiones.

El Súper RIGI busca posicionar a la Argentina como un destino competitivo para inversiones de gran escala en sectores de alta tecnología, con reglas claras, beneficios fiscales ampliados y un marco regulatorio estable. La expectativa oficial pasa por captar proyectos que promuevan la industrialización, la generación de empleo calificado y la integración en cadenas globales de valor.