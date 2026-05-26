Tensión en Pucallpa: Estudiantes toman la Universidad Nacional de Ucayali para exigir reformas

La madrugada del martes 26 de mayo, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) decidió ocupar el campus en Pucallpa como medida de protesta frente a una serie de reclamos no atendidos. Desde las dos de la mañana, los manifestantes bloquearon los accesos principales y se instalaron en diversas áreas administrativas, impidiendo el desarrollo de actividades académicas y administrativas. TV Perú reportó que los estudiantes colocaron sillas y pancartas en los ingresos mientras coreaban consignas en defensa de sus derechos.

Demandas centrales de los estudiantes

Entre los reclamos presentados por los estudiantes figura la exigencia de 21 puntos de petitorios, donde se destaca la solicitud de elecciones para un nuevo consejo universitario y la formación de una asamblea universitaria.

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El vocero denunció presuntos actos de corrupción dentro de la universidad y solicitó la formación de una comisión de estudiantes y representantes de la Contraloría para fiscalizar la gestión. Además, exigió transparencia en el manejo de recursos, ya que, según sus palabras, gran parte del presupuesto se distribuye entre oficinas administrativas en lugar de destinarse a servicios estudiantiles como deportes, arte o residencias.

“Todas las decisiones de este órgano de Gobierno no viene siendo representadas por los estudiantes desde hace dos años.”, dijo el representante de los estudiantes.

Suspensión total de actividades en la Universidad Nacional de Ucayali por protesta estudiantil| TV Perú

Entre las demandas concretas también figuran:

Actualización de la biblioteca y mayor inversión en investigación, dado que los libros disponibles datan de hace más de veinte años y hay escaso apoyo a proyectos académicos.

Mejoras en las condiciones laborales de los docentes , quienes en algunos casos no reciben pagos oportunos y deben hacerse cargo de numerosos cursos y estudiantes.

Rechazo a la violencia y al acoso sexual : el representante denunció casos de hostigamiento contra alumnas por parte de docentes y la falta de apoyo institucional para las víctimas, lo que ha provocado que varias estudiantes abandonen sus estudios.

Mejoras en infraestructura y presupuesto para seguridad , señalando la poca inversión en ese rubro y condiciones laborales deficientes para el personal encargado.

Apoyo a estudiantes de zonas rurales y familias de escasos recursos , reclamando la implementación de una residencia universitaria y ayudas económicas.

Simplificación de trámites administrativos para la obtención de títulos y grados académicos.

actualmente pueden demorar varios meses.

El representante concluyó su intervención exigiendo la instalación de una mesa de diálogo inmediata con las autoridades, el respeto a los derechos estudiantiles y la resolución de todo el pliego de petitorios. También reiteró que la protesta se mantendrá hasta que se atiendan las demandas y se recupere la participación estudiantil en la toma de decisiones dentro de la universidad.

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Presencia de autoridades y clima en el campus

La protesta motivó la intervención de representantes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional, quienes se presentaron en el lugar para supervisar el desarrollo de la toma y velar por la seguridad de los involucrados. Hasta el cierre de esta nota, no se reportaron incidentes de violencia ni enfrentamientos dentro del campus.

La consigna “Somos estudiantes y no delincuentes” se repitió a lo largo de las manifestaciones, en clara respuesta a cualquier intento de criminalizar la protesta.

Estudiantes tomaron el campus en la madrugada, instalaron barricadas y entregaron un petitorio con 21 demandas que incluye la elección de un nuevo consejo universitario y mejoras en los servicios básicos| TV Perú