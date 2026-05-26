El parque nacional más visitado de EEUU elimina reservas y ahora enfrenta filas y tráfico récord

La eliminación de las reservas anticipadas en Yosemite provoca un aumento significativo de visitantes y episodios de congestión en el parque nacional. (REUTERS/Tracy Barbutes)

La eliminación de las reservas anticipadas para ingresar al Parque Nacional Yosemite ha generado un incremento notable de visitantes y episodios de congestión en uno de los destinos más visitados de Estados Unidos. La nueva política, que entró en vigor en febrero de 2026, afecta a millones de turistas y residentes de California y otros estados, especialmente durante la temporada alta de verano, cuando históricamente se registran los mayores flujos de ingreso al parque. El cambio busca facilitar el acceso, pero ha desatado preocupaciones logísticas y operativas en torno a la gestión del tráfico y la experiencia general de los visitantes.

De acuerdo con información confirmada por el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) y reportes de medios como ABC7 News, la normativa eliminó el requisito de reservas para el ingreso, incluso en los periodos de mayor demanda. Autoridades del NPS aseguraron que la gestión del flujo vehicular y la atención a la sobrecarga de visitantes se implementará a través de controles inmediatos, desvíos temporales de tráfico y refuerzo de personal en las zonas más concurridas del parque. Esta decisión se produjo tras una evaluación de la eficacia del sistema de reservas y la demanda creciente de acceso a los espacios naturales.

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El contexto previo a este cambio incluye varias temporadas, entre 2020 y 2023, en las que las restricciones por la pandemia y después las reservas obligatorias buscaron controlar el aforo y mitigar la presión sobre infraestructuras y recursos naturales del parque. Según cifras del NPS, en 2024 Yosemite recibió más de 4,1 millones de visitantes, consolidándose como el sexto parque nacional más visitado de Estados Unidos. La transición a un sistema sin reservas busca responder a la demanda acumulada de acceso, aunque ha evidenciado desafíos en la capacidad de carga y los servicios internos.

¿Qué modificaciones se implementaron en el acceso a Yosemite?

La suspensión del sistema de reservas previas permite actualmente que cualquier visitante acceda al Parque Nacional Yosemite presentando únicamente un pase de entrada válido, ya sea adquirido en los puestos oficiales o mediante abonos anuales como el “America the Beautiful”. El parque permanece abierto las 24 horas del día, durante todo el año, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Según el portal oficial de turismo de California, el NPS recomienda planificar la visita con antelación, especialmente para quienes buscan hospedaje interno o servicios específicos, debido a la alta demanda registrada en los meses de primavera y verano.

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La medida también implica una mayor flexibilidad para los turistas, pero incrementa la presión sobre la logística de acceso, los estacionamientos y el transporte interno. De acuerdo con declaraciones del superintendente de Yosemite, Ray McPadden, recogidas por ABC7 News, “nuestros datos demuestran que un requisito de reserva generalizada no es el enfoque más efectivo para la temporada actual”. El funcionario añadió que el parque mantiene el compromiso con la seguridad, el acceso y la protección de los recursos.

La nueva normativa de acceso a Yosemite, vigente desde febrero de 2026, permite la entrada sin reserva previa en cualquier época del año. (AP Foto/Jacquelyn Martin, archivo)

¿Cómo impacta la nueva política en la afluencia y la experiencia de los visitantes?

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, se han reportado aumentos considerables en los niveles de congestión y saturación en varias áreas del parque. Según cifras publicadas por SFGate y citadas por Fox News, en marzo de 2026 se contabilizaron 225.817 visitantes recreativos, frente a los 155.758 registrados en marzo de 2025. Este volumen representa el mes más concurrido para Yosemite desde 2016.

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El incremento de visitantes ha provocado que los estacionamientos principales alcancen su capacidad máxima durante las primeras horas del día, según informes de Los Angeles Times. Además, los servicios de transporte interno, como los autobuses lanzadera, operan al límite de su capacidad, generando esperas prolongadas y dificultades para quienes buscan desplazarse dentro del valle principal. El NPS ha informado que, en situaciones de saturación, se implementan desvíos de tráfico y se restringe temporalmente el acceso vehicular a ciertas zonas hasta que se alivian las condiciones.

¿Qué recomendaciones y advertencias emiten las autoridades?

El Servicio de Parques Nacionales aconseja a los visitantes programar su llegada en horarios de menor demanda, preferentemente antes de las 10 de la mañana o después de las 14 horas, y priorizar los días laborables sobre los fines de semana y festivos. El NPS y la Yosemite Conservancy recomiendan consultar los reportes en tiempo real sobre el tráfico y la ocupación del parque, disponibles mediante el envío de un mensaje de texto con la palabra “ynptraffic” al número 3331.

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Para quienes buscan alojamiento dentro del parque, las autoridades sugieren reservar con la mayor anticipación posible debido a la alta ocupación en hoteles y campamentos. El parque mantiene abiertos sus cinco accesos principales, aunque ciertas rutas pueden cerrar temporalmente por razones climáticas o por sobrecarga de tráfico, especialmente en periodos de deshielo o lluvias intensas.

El incremento de turistas a Yosemite genera saturación en estacionamientos y servicios de transporte interno durante los meses de mayor demanda. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

¿Qué argumentan las autoridades sobre la gestión del flujo turístico?

El superintendente Ray McPadden expuso en declaraciones recogidas por ABC7 News que la decisión de eliminar las reservas forma parte de una estrategia de gestión adaptativa, que prioriza la flexibilidad y la reacción inmediata ante picos de visita. “Seguiremos implementando estrategias de gestión del tráfico y reforzando el personal en las áreas de mayor uso para asegurar una experiencia adecuada a los visitantes”, afirmó el funcionario.

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A nivel institucional, el NPS enfatiza que los parques nacionales, incluido Yosemite, permanecen abiertos y accesibles para el público general. “Nos complace observar el interés sostenido del público en experimentar estos espacios”, indicó un portavoz del organismo citado por Fox News. Las autoridades recalcan que, más allá de los episodios de saturación, la situación varía considerablemente según el área interna y la época del año.

¿Cuáles son los desafíos y qué puede esperar el público a futuro?

Las cifras actuales y la experiencia reciente reflejan un desafío persistente para la gestión del equilibrio entre la conservación de los recursos y la demanda de acceso masivo. Los responsables de Yosemite mantienen la vigilancia sobre la evolución del flujo turístico y no descartan revisar o ajustar las políticas en función de los resultados de la temporada estival de 2026.

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El público interesado en visitar el parque debe anticipar posibles demoras en el ingreso, dificultad para encontrar estacionamiento y altas tasas de ocupación en los servicios internos. La información en tiempo real y la planificación anticipada serán herramientas clave para mitigar los inconvenientes asociados a la alta demanda, tanto para visitantes habituales como para quienes planean su primera visita al parque.