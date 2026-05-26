Los expertos coinciden en que hacer senderismo favorece a la salud mental más allá del bienestar físico

Un hombre con mochila y bastón de senderismo camina por un sendero montañoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes de mayo está dedicado a la concienciación sobre la salud mental, siendo así un tiempo propicio para considerar distintas estrategias que pueden favorecer el bienestar emocional. Aproximadamente, una de cada cuatro personas padecerá un trastorno mental en algún momento a lo largo de su vida.

Según Lisa Sánchez, estos datos se elevan entre la población adolescente. Además, las tasas de trastornos relacionados con la salud mental afectan significativamente a la población. Sin embargo, para ayudar a quienes padecen estos problemas existen técnicas para apaciguarlos.

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Muchas personas no buscan un tratamiento pese a experimentar consecuencias diarias derivadas del estrés, la soledad, los problemas de sueño o las dificultades para sobrellevar el día a día. Brad Zehring, psiquiatra certificado del Serenity Mental Health Centers, subraya que el abanico de los problemas mentales es amplio y afecta el funcionamiento ordinario.

El senderismo como elemento transformador emocional

Dentro de las estrategias personales para cuidar el estado de ánimo y combatir sensaciones como la tristeza o la ansiedad, el senderismo ocupa un lugar destacado para quienes han incorporado esta práctica a su rutina. Salir a caminar por la naturaleza logra modificar drásticamente el humor, generando gratitud y una mayor claridad mental.

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Efectuar ejercicio físico al aire libre, unido a la desconexión tecnológica, potencia los beneficios psicológicos, ya que se centra exclusivamente en las sensaciones inmediatas. La persona logra abandonar temporalmente la preocupación por el futuro o la tendencia a rumiar el pasado. Esta disciplina, además, fomenta la autopercepción positiva y el orgullo por priorizar el autocuidado.

Desde el punto de vista fisiológico, el senderismo comparte las ventajas inherentes a la actividad física intensa. Zehring matiza que “el ejercicio puede incrementar neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la norepinefrina”, mientras que también promueve la neuroplasticidad, permitiendo al cerebro adaptarse y generar patrones más saludables con el tiempo. Además de estos efectos químicos, existe una relación clara entre el ejercicio y la mejoría en la calidad del sueño. La directora médica del Voyager Recovery Center, Lori Bohn, enfatiza que “el sueño y el bienestar emocional están directamente relacionados”, por lo que la actividad física tiene un impacto indirecto pero fundamental sobre la estabilidad mental.

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Claves para incorporar el senderismo a la rutina diaria

Diversos especialistas ofrecen recomendaciones para aquellas personas interesadas en aprovechar el senderismo, aun sin disponer de acceso fácil a espacios naturales. Lisa Sánchez defiende la utilidad de marcarse objetivos sencillos y realistas al iniciar cualquier hábito saludable. Mientras, Zehring incide en la conveniencia de adaptarse al nivel de movilidad o condición física existente y de comenzar por rutas cercanas, como parques o zonas tranquilas de barrios residenciales, evitando la fatiga excesiva.

El spot audiovisual que dio inicio a las acciones que buscan generar conciencia sobre el peligro del aislamiento en los adolescentes

Si el senderismo resulta poco atractivo, la sugerencia es orientar la atención hacia cualquier otra actividad al aire libre que resulte gratificante, como la natación, el ciclismo, la jardinería o incluso juegos que impliquen movimiento en entornos abiertos. Volver la vista a las opciones disponibles en el entorno cotidiano permite obtener los mismos réditos psicológicos esenciales.

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Otra clave está en la desconexión tecnológica. Tanto la experiencia personal compartida como las recomendaciones del Dr. Zehring indican que dejar los dispositivos electrónicos en casa ayuda a maximizar los beneficios del contacto con la naturaleza y la actividad física, evitando distracciones y promoviendo la inmersión plena en el entorno.

Por su parte, los beneficios del senderismo para la salud mental no están vinculados en exclusiva a parajes montañosos o rutas de exigencia física elevada. Bohn señala que los efectos positivos pueden lograrse igualmente caminando por parques locales, áreas verdes urbanas, calles arboladas o senderos comunitarios, siempre que el entorno favorezca la percepción de naturaleza y calma.

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Los especialistas también abogan por la practicidad. Si es necesario desplazarse largos trayectos para acceder a espacios de senderismo, la constancia puede verse comprometida. Según Sanchez, integrar la actividad en la rutina cotidiana y aprovechar descansos naturales durante el día es más efectivo que forzar desplazamientos que terminen desincentivando la práctica.