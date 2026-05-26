La regla que Taylor Swift impuso a los invitados para su boda con Travis Kelce que causó inconformidad

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce genera polémica entre sus invitados. (AP/Julio Cortez)

Taylor Swift y Travis Kelce continúan preparando los detalles de su próxima boda, programada para el 3 de julio en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, algunos de los invitados no estarían conformes con ciertas condiciones establecidas en las invitaciones enviadas para el evento.

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, varios asistentes recibieron indicaciones de que no podrían acudir con acompañante. Una fuente invitada a la ceremonia, cuya identidad no fue revelada, señaló al medio que la medida le resultó incómoda y que incluso evalúa no asistir al enlace.

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“Mi invitación no me permitió llevar acompañante. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Ir sola? Eso es incómodo. Creo que no voy a asistir porque no quiero ir sola y no estoy segura de conocer a muchas personas ahí. Lo siento, no soy amiga de Gigi y Bella Hadid”, declaró.

La misma persona aseguró que algunos invitados sí recibieron autorización para acudir con pareja, lo que consideró desigual. Según explicó, Selena Gomez asistiría con su esposo, Benny Blanco, mientras que ella no obtuvo el mismo permiso debido a que es soltera.

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Taylor Swift y Travis Kelce no permitirán acompañantes a algunas personas para su boda. (AP/Ashley Landis)

“Entiendo que el lugar probablemente solo pueda permitir cierta cantidad de personas, pero no es la mejor sensación”, agregó la fuente, quien también comentó que se trata de “la boda del año”, aunque reconoció sentirse tímida ante la posibilidad de acudir sola.

Otro de los aspectos que ha llamado la atención es que el lugar de la ceremonia aún no ha sido revelado oficialmente. Según el reporte, los invitados conocerán la ubicación exacta hasta la mañana del 3 de julio. La decisión respondería a motivos de seguridad y privacidad.

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“Entiendo eso también. Ella no quiere que todos sepan dónde se va a casar hasta el último momento por razones de seguridad”, explicó la misma fuente.

Además, indicó que entre los invitados existe especulación sobre el posible recinto elegido, mencionando como una posibilidad el histórico Waldorf Astoria New York, ubicado en Park Avenue, en Manhattan.

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Taylor Swift y Travis Kelce podrían casarse en el histórico Waldorf Astoria New York. Crédito: Grosby

El hotel ha sido sede de acontecimientos históricos relacionados con celebridades y figuras públicas. Entre ellos, la luna de miel del expresidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy en 1953, así como el anuncio de compromiso entre Grace Kelly y el príncipe Rainiero III en 1956.

Swift y Kelce hicieron pública su relación en 2023. Posteriormente, anunciaron su compromiso en agosto de 2025 mediante una publicación conjunta en Instagram.

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En las imágenes compartidas aparecía el jugador arrodillado frente a la cantante en un jardín, mientras Swift mostraba un anillo de diamantes. En la publicación escribió: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”.

Entre los nombres que, según reportes, figurarían en la lista de invitados se encuentran Gigi Hadid, Bella Hadid, Bradley Cooper, Emma Stone, Lena Dunham y Zoë Kravitz.

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Gigi Hadid está contemplada para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. REUTERS/Daniel Cole

También se espera la presencia del entrenador Andy Reid, del exjugador Jason Kelce, así como del mariscal de campo Patrick Mahomes y el actor Miles Teller.

Respecto al vestido de novia, el Daily Mail informó que Taylor Swift estaría considerando un diseño de Stella McCartney inspirado en el atuendo utilizado por Elizabeth Taylor durante su boda con Conrad Hilton en 1950.

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Una fuente citada por el medio aseguró que la cantante revisó fotografías antiguas de la actriz mientras trabajaba en un video musical relacionado con su álbum The Life Of A Showgirl.