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Lolo Poggio habló de la foto íntima con Nazareno luego de la salida de Gran Hermano: “La gente no entiende”

La influencer se refirió a su vínculo con su excompañero en la casa después de que publicaran una imagen de despertó rumores de romance

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La ex hermanita salió a desmentir un noviazgo luego de que circularan imágenes que encendieron las redes, y remarcó que la conexión con su ex compañero permanece como cariño genuino (Video: Bondi Live)

Las imágenes de Lolo Poggio y Nazareno Pompei lavándose los dientes juntos no solo encendieron las redes, sino que impulsaron una ola de rumores sobre un posible romance entre los ex participantes de Gran Hermano. La viralización de esas escenas, donde la complicidad era evidente, llevó a muchos seguidores a especular sobre la verdadera naturaleza de su vínculo.

Ante la creciente expectativa, Lolo decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos: “No pasó nada. Yo dije que con Nazareno hay amor fraternal, somos como hermanos desde la casa”, sostuvo en diálogo con Bondi Live. Esta declaración buscó poner fin a las suposiciones y devolver el foco al tipo de intimidad que se forja dentro del reality.

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La convivencia en Gran Hermano suele generar lazos difíciles de comprender para quienes no han atravesado esa experiencia. Según Lolo, “a la gente le puede parecer un poco extraño, pero no entienden que realmente convivimos durante dos meses y medio y nos lavamos los dientes juntos durante dos meses y medio”. Así, la ex participante remarcó que la rutina compartida potencia la confianza y el afecto en formas inesperadas.

La foto de Lolo Poggio y Nazaareno Pompei que generó todo tipo de versiones
La foto de Lolo Poggio y Nazaareno Pompei que generó todo tipo de versiones

Para quienes se preguntan si hay una relación amorosa entre Lolo Poggio y Nazareno Pompei, la protagonista fue clara: no existe tal romance. Ambos mantienen un vínculo de amistad y cariño forjado durante la convivencia en el reality, lo que se reflejó en gestos cotidianos que despertaron malinterpretaciones en redes sociales.

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Lolo también abordó su salida del programa y la frustración vivida durante la gala de repechaje, que la dejó nuevamente fuera de la competencia. “La noche del repechaje fue increíble, se vivieron muchas cosas y altibajos de emociones, fue muy intensa”, recordó la exhermanita, quien señaló que no le sorprendió el resultado. “Me esperaba la negativa para entrar a la casa. Estuve solo una semanita afuera y no tuve tiempo de reconectar y hacer campaña”, explicó.

A pesar de ese traspié, Lolo manifestó que no pierde la fe de volver: “Nunca pierdo la esperanza de volver a ingresar en otro repechaje”. Su deseo de regresar sigue intacto, y mantiene la ilusión de tener otra oportunidad en la competencia.

Así fue la salida de Lolo Poggio de Gran Hermano (Video: Telefe)

Durante la entrevista, Lolo reflexionó sobre uno de los episodios más tensos de la gala, protagonizado por Mavinga y Carmiña. “Fue tremendo, me dejó en shock”, reconoció, y añadió: “Fue una situación bastante tensa. Supongo que Mavinga tomó la decisión por alguna razón, también la entiendo a Carmiña”.

La hermana de Juli Poggio tampoco dudó en tomar partido en la interna entre Titi y Charlotte Caniggia. “Yo soy team Titi toda la vida. Le hacía falta un rival para mostrar un poco toda esa personalidad que tiene. Es muy inteligente y es difícil que alguien le gane en una discusión”, opinó, mostrando afinidad con la estrategia de su compañera.

Al analizar su propio desempeño, Lolo hizo autocrítica: “No narré mucho mi juego”, admitió. En esa línea, prometió cambios si obtiene una nueva chance: “Hoy soy más consciente de que uno se tiene que hacer cargo de hacer visible su juego. Y además sería un poco más picante, obvio”, agregó, evaluando su paso por el reality y los motivos que pudieron haber derivado en su eliminación.

De esta manera, Lolo Poggio dejó en claro tanto sus sentimientos respecto a Nazareno Pompei como su visión sobre el juego y las relaciones dentro de la casa, apostando a la transparencia y a una eventual revancha en el reality que la vio crecer frente a cámaras.

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