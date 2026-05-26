La verdad sobre la novela del pase de Julián Álvarez: los interesados y el gigante con “músculo financiero” para una oferta top

El argentino buscará enfocarse en el Mundial mientras se define su futuro

El futuro de Julián Álvarez amenaza con convertirse en la novela del mercado de pases. Con contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030 y una cláusula de salida que asciende a 500 millones de euros, se desarrolló una primera reunión en la que las partes pusieron sobre la mesa sus posturas.

De un lado, Fernando Hidalgo, agente del delantero de la selección argentina. Del otro, Mateu Alemany, director deportivo del Colchonero. La institución de la capital española dejó en claro que quiere retenerlo y hasta mejorarle el contrato, luego de algunas idas y vueltas a lo largo de la temporada en la que se habló de una extensión.

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El representante transmitió que el ex River Plate está contento en el Atlético, pero que le gustaría escuchar si le llega una oferta formal de un “proyecto superador”. En ese contexto, surgen tres instituciones: PSG, Barcelona y, un paso más atrás, el Arsenal.

Para sentarse a negociar, el Atleti pretende al menos una cifra superior a la que le pagó al Manchester City por el atacante: unos 100 millones de dólares, contando los bonus.

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Arsenal siempre estuvo interesado. Barcelona tiene la ventaja del idioma, la envergadura del club y la chance de compartir un ataque de ensueño con Lamine Yamal y Raphinha. Los blaugranas buscan un delantero centro ante la partida de Robert Lewandowski. Y estarían dispuestos a incluir jugadores en una eventual negociación. La desventaja es que tiene menor “músculo financiero” con su principal contendiente: el PSG.

Para el campeón de Francia y finalista de la Champions League, Álvarez, de 26 años, asoma como su principal objetivo del mercado de pases. Incluso, Luis Enrique ya se había comunicado con el argentino para contarle su plan.

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La oferta de los parisinos podría alcanzar los 150 millones de dólares, un monto muy difícil de igualar por sus competidores y que lo ubicaría en el top 5 de las transferencias más onerosas de la historia. Además, en el menú también podrían sumar jugadores del interés de Diego Simeone, como Kang-in Lee y Gonçalo Ramos.

En medio del show de rumores, Fernando Hidalgo añadió combustible al debate cuando publicó en redes sociales una imagen de una carretera con dirección a Barcelona. La publicación fue interpretada por los aficionados como una señal sobre el futuro del jugador. Horas después, Hidalgo restringió el acceso a su cuenta, aunque la especulación ya estaba instalada.

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El entrenador Simeone no quiso pronunciarse sobre el asunto tras la derrota 5-1 ante el Villarreal, aunque dejó una sentencia sugerente. “No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián. Ya bastante grande es para saber qué es lo que va a hacer, y seguramente que tendrá su decisión, me imagino, tomada”, declaró el técnico argentino, que hace dos años encabezó el operativo de seducción para que el futbolista desembarcara en el Colchonero.

Desde el otro lado, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, no descartó la posibilidad de un fichaje: “No descartamos a ningún jugador porque el Barça puede hacerle frente a todos”, afirmó, aunque si desea una declaración pública de Álvarez, parece algo poco probable, por el perfil del punta, que ahora se enfocará en el Mundial, y porque no es el único destino posible.

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Durante la temporada pasada, Álvarez fue la referencia ofensiva del Atlético con 20 goles en 49 partidos y una participación determinante en la clasificación del equipo a las semifinales de la Champions League. Su nombre figura además, es una fija de Lionel Scaloni para el próximo Mundial, junto a otros jugadores colchoneros como Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González y Giuliano Simeone.