La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera, junto con su hija, Mía

La eliminación de Eduardo Carrera de Gran Hermano 2026 generó una reacción inmediata en redes sociales, pero la más contundente llegó de parte de Romina Orthusteguy. En su cuenta de Instagram, la expareja del participante publicó una imagen de su hija Mía, acompañada del mensaje “Te amo” y el usuario de la joven. El gesto fue interpretado como un guiño de satisfacción ante la salida de Carrera, quien nunca reconoció públicamente a la hija que ambos tuvieron tras su paso por la tercera edición del reality.

La foto elegida para el posteo muestra a la joven, de 21 años, posando al aire libre junto a un lago. El texto breve, reforzado con un corazón rojo, transmite un mensaje de apoyo incondicional y orgullo materno. Esta publicación se convirtió en un símbolo de la postura que mantiene Orthusteguy frente a la historia de su familia, marcada por la falta de vínculo con Carrera y la exposición mediática derivada de su participación en el programa.

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Detrás del posteo hay una historia compleja. Romina y Eduardo se conocieron durante la tercera temporada de Gran Hermano. En esa edición, Carrera fue protagonista de episodios polémicos, como el recordado momento en el que estrelló una copa en el suelo luego de una discusión de pareja con Orthusteguy. Pese a los conflictos, ambos intentaron continuar fuera de la casa y ella quedó embarazada.

Mía, la hija de Romina Orthusteguy y Eduardo Carrera, posa para la cámara en una tierna foto compartida por su madre, revelando su carisma y estilo.

La noticia del embarazo no fue bien recibida por Carrera. Según relató Orthusteguy en una entrevista con Bondi Live, la reacción de su entonces pareja fue distante y dolorosa. Contó que, al comunicarle la novedad, él le respondió mirándola fijo que “eso le cag... la carrera”. Esta frase quedó grabada en la memoria de la publicista, quien a partir de ese momento atravesó un vínculo tormentoso y finalmente asumió la crianza de Mía en soledad.

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La maternidad de Orthusteguy y la ausencia de Carrera como padre se convirtieron en un tema recurrente cada vez que alguno de los dos reaparece en los medios. El paso de los años no logró recomponer el lazo y, de hecho, la reciente eliminación del participante del reality reavivó la discusión pública en torno a la familia.

Tras su salida, Eduardo ofreció su propia versión de los hechos en una entrevista con Santiago del Moro. Allí explicó por qué nunca logró entablar un vínculo con su hija. “Me la perdí porque me separé y no estuve más en los medios porque me deprimí muchísimo. Me iba bien cuando salí de Gran Hermano 3, ella también estuvo en esta competencia, quedó embarazada cuando ya no estábamos bien. Yo me hago responsable de lo que hice y lo que no hice”.

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La polémica actitud de Eduardo Carrera en Gran Hermano 3, que resultó en una sanción

Estas declaraciones reflejan la distancia emocional y la falta de reconocimiento público que, según Orthusteguy y su hija, marcaron la relación desde el inicio. Carrera incluso destacó que “yo habia intentado una mediación hace muchísimo tiempo y no se podía dar. Porque yo quise verla y no se pudo dar, pero el tiempo pasa y yo no trabajaba de lo que quería, que era esto, y empecé a hacer otras cosas y me fue para atrás”.

Además, respecto de una posible reconciliación destacó que "yo ya no creo; ojalá, será muy bueno, pero no sé si ella quiere o si la madre también, pasó mucho tiempo”,

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Mía, con 21 años, también decidió hablar públicamente tras la eliminación de su padre biológico del reality. En declaraciones recogidas en el mismo contexto mediático, expresó el daño que le causó la indiferencia de Carrera. “No me nombró para nada en el reality, es como si no existiera. Lo único positivo que rescato fue enterarme que tengo un hermano. Me gustaría conocerlo”, afirmó.

La eliminación de Carrera no solo provocó reacciones en el círculo íntimo de los involucrados, sino que también se convirtió en noticia dentro y fuera de las redes sociales. La foto publicada por Orthusteguy fue rápidamente replicada y comentada, convirtiéndose en un símbolo de reivindicación personal y familiar.

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