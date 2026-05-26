Teleshow

Gerardo Romano preocupó a sus seguidores con una foto desde el hospital: el motivo de su internación

El actor sorprendió con las imágenes horas después de la función de teatro. La explicación del productor Carlos Rottemberg a Teleshow

Guardar
Google icon

Gerardo Romano se mostró desde el hospital y generó preocupación entre sus seguidores

La publicación de Gerardo Romano desde una camilla hospitalaria sacudió las redes sociales y generó inquietud entre quienes siguen de cerca tanto su trayectoria actoral como su actualidad personal. En las últimas horas, el actor compartió imágenes y un breve video, material que rápidamente captó la atención de los usuarios, medios y público teatral, abriendo múltiples interrogantes sobre su salud y su actividad profesional en quien tiempo atrás informó que tiene Parkinson.

En la secuencia de imágenes puede verse a Romano recostado en la camilla de un hospital, cubierto con una manta verde y con indumentaria de paciente. En una de las fotografías, observa su teléfono móvil con atención, sentado y aún conectado a una vía periférica, mientras que en el video se lo muestra levantando los dedos en V, gesto histórico del peronismo, y pronunciando: “Viva Perón, carajo. Viva la Patria”. Este episodio, difundido en su perfil de Instagram, sumó rápidamente miles de reacciones y comentarios.

PUBLICIDAD

La repercusión fue inmediata: seguidores, colegas y usuarios de distintas plataformas digitales se volcaron a enviar mensajes de aliento y muestras de apoyo. Los comentarios, además de desearle pronta recuperación, reflejaron la admiración y el cariño que genera el actor, así como la sorpresa ante la exposición pública de un momento tan personal. Muchos destacaron la actitud de Romano, quien eligió mostrarse con firmeza y convicciones aún en un contexto hospitalario.

Hombre rubio canoso, con gafas en la frente, cubierto con una manta verde, sentado en una camilla hospitalaria, usando su teléfono. Lleva una bata azul y una pulsera
Gerardo Romano, visiblemente concentrado, revisa su teléfono desde una camilla hospitalaria mientras se realiza un estudio de rutina

Las imágenes y el video no detallaban de manera explícita el motivo de la internación, ni revelaban mayores datos sobre el diagnóstico o el tratamiento que motivó su presencia en el hospital. Sin embargo, lo que se observaba en las fotografías permitía inferir que el actor estaba bajo control clínico, en estado lúcido y activo, utilizando su celular y comunicando tranquilidad a sus seguidores. No hubo señales de gravedad inmediata ni complicaciones visibles en el material publicado.

PUBLICIDAD

La ausencia de información inicial sobre el motivo de la internación alimentó las especulaciones y la preocupación del público. No obstante, la situación se clarificó horas después, cuando Carlos Rottemberg, productor teatral y referente del ambiente, brindó detalles en diálogo exclusivo con Teleshow. Explicó que “era un estudio previsto”, descartando cualquier emergencia o episodio de salud repentino. Remarcó que la presencia de Romano en el hospital respondía a una rutina médica agendada, eliminando así el margen para rumores o interpretaciones alarmistas.

El propio productor se encargó de disipar dudas sobre la continuidad de la actividad profesional del actor al aclarar que no sufriría ningún tipo de alteración la programación teatral. Confirmó que “mañana hará teatro”, despejando toda incertidumbre sobre la obra El Secreto, que Romano protagoniza en la actualidad jumto con Ana María Picchio. La función del lunes, según información de la producción, se realizó normalmente y no hubo necesidad de suspensiones o cambios en la cartelera.

Gerardo Romano en camilla de hospital con bata azul, vía intravenosa en el brazo y haciendo el signo de la paz. Cubierto con sábana verde
El actor Gerardo Romano publicó una imagen desde una camilla de hospital, generando preocupación a sus seguidores

El verano pasado, mientras hacía temporada en Mar del Plata con la obra que también protagonizan Rodrigo Noya y Gabriela Sari, el actor habló con honestidad sobre su exitoso presente profesional salpicado por su diagnóstico de Parkinson, que eligió hacer visible sin rodeos.

En una entrevista con Catalina Dlugi para la Once Diez, Romano explicó cómo el arte y el contacto con el público le permitieron canalizar la ansiedad y el impacto de la enfermedad: “Ese momento mágico creo que es la ausencia de la propia ansiedad. Hablo de la ansiedad existencial... no es que uno se configure otra realidad, pero a fuerza de hablar de las ansiedades o de las circunstancias que atraviesa el personaje de ficción que estás encarnando, algo desaparece, se desplaza tu propia ansiedad existencial”. Agregó que ese “juego” de empatía se produce en cada función, y que el aplauso y el diálogo con el público tras la obra son un motor fundamental para seguir adelante.

Temas Relacionados

Gerardo Romano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

La publicista compartió una significativa publicación luego de la eliminación del participante, con quien vivió un romance mediático y una paternidad no reconocida

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

La modelo se cansó de los comentarios que recibió y decidió contar el detrás de escena

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

El viaje de negocios de Marta y Felipe Fort por Alemania: de la expo chocolate a las salidas y el relax

Cada vez más interesados en la empresa familiar, la influencer compartió la experiencia que vivió con su hermano en el país europeo

El viaje de negocios de Marta y Felipe Fort por Alemania: de la expo chocolate a las salidas y el relax

Lolo Poggio habló de la foto íntima con Nazareno luego de la salida de Gran Hermano: “La gente no entiende”

La influencer se refirió a su vínculo con su excompañero en la casa después de que publicaran una imagen de despertó rumores de romance

Lolo Poggio habló de la foto íntima con Nazareno luego de la salida de Gran Hermano: “La gente no entiende”

Sin filtros ni maquillaje: Laurita Fernández mostró el impactante golpe que tuvo al practicar su deporte favorito

La conductora sorprendió al compartir las consecuencias de un pelotazo. El episodio se sumó a sus habituales publicaciones sobre entrenamientos y actividades físicas

Sin filtros ni maquillaje: Laurita Fernández mostró el impactante golpe que tuvo al practicar su deporte favorito

DEPORTES

Revelaron el singular pedido del entrenador de Francia después de perder la final del Mundial 2022 ante Argentina

Revelaron el singular pedido del entrenador de Francia después de perder la final del Mundial 2022 ante Argentina

La Fórmula 1 eligió a Franco Colapinto como uno de los mejores pilotos del GP de Canadá: a quién igualó en el primer lugar

La otra convocatoria de Argentina: los 6 futbolistas que sumará Scaloni para los amistosos previos al Mundial

Julián Álvarez habló de la competencia interna que tiene con Lautaro Martínez en la selección argentina

Los elogios de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras su histórico sexto puesto en el GP de Canadá

TELESHOW

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

El viaje de negocios de Marta y Felipe Fort por Alemania: de la expo chocolate a las salidas y el relax

Lolo Poggio habló de la foto íntima con Nazareno luego de la salida de Gran Hermano: “La gente no entiende”

Sin filtros ni maquillaje: Laurita Fernández mostró el impactante golpe que tuvo al practicar su deporte favorito

INFOBAE AMÉRICA

Nació de un error y fue una catástrofe, pero se volvió atracción turística: la Puerta del Infierno se está apagando después de más de 50 años

Nació de un error y fue una catástrofe, pero se volvió atracción turística: la Puerta del Infierno se está apagando después de más de 50 años

Alemania y Francia blindan el control militar de Europa y llevan adelante la mayor estatización de defensa desde la posguerra

Panamá acumula 41 muertes por influenza y más de 14 mil casos de síndrome gripal

La cooperación España-SICA: veinticinco años de integración y resiliencia ante los desafíos centroamericanos

Honduras y Estados Unidos fortalecen cooperación para combatir el crimen organizado