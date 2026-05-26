Gerardo Romano preocupó a sus seguidores con una foto desde el hospital: el motivo de su internación

Gerardo Romano se mostró desde el hospital y generó preocupación entre sus seguidores

La publicación de Gerardo Romano desde una camilla hospitalaria sacudió las redes sociales y generó inquietud entre quienes siguen de cerca tanto su trayectoria actoral como su actualidad personal. En las últimas horas, el actor compartió imágenes y un breve video, material que rápidamente captó la atención de los usuarios, medios y público teatral, abriendo múltiples interrogantes sobre su salud y su actividad profesional en quien tiempo atrás informó que tiene Parkinson.

En la secuencia de imágenes puede verse a Romano recostado en la camilla de un hospital, cubierto con una manta verde y con indumentaria de paciente. En una de las fotografías, observa su teléfono móvil con atención, sentado y aún conectado a una vía periférica, mientras que en el video se lo muestra levantando los dedos en V, gesto histórico del peronismo, y pronunciando: “Viva Perón, carajo. Viva la Patria”. Este episodio, difundido en su perfil de Instagram, sumó rápidamente miles de reacciones y comentarios.

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La repercusión fue inmediata: seguidores, colegas y usuarios de distintas plataformas digitales se volcaron a enviar mensajes de aliento y muestras de apoyo. Los comentarios, además de desearle pronta recuperación, reflejaron la admiración y el cariño que genera el actor, así como la sorpresa ante la exposición pública de un momento tan personal. Muchos destacaron la actitud de Romano, quien eligió mostrarse con firmeza y convicciones aún en un contexto hospitalario.

Gerardo Romano, visiblemente concentrado, revisa su teléfono desde una camilla hospitalaria mientras se realiza un estudio de rutina

Las imágenes y el video no detallaban de manera explícita el motivo de la internación, ni revelaban mayores datos sobre el diagnóstico o el tratamiento que motivó su presencia en el hospital. Sin embargo, lo que se observaba en las fotografías permitía inferir que el actor estaba bajo control clínico, en estado lúcido y activo, utilizando su celular y comunicando tranquilidad a sus seguidores. No hubo señales de gravedad inmediata ni complicaciones visibles en el material publicado.

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La ausencia de información inicial sobre el motivo de la internación alimentó las especulaciones y la preocupación del público. No obstante, la situación se clarificó horas después, cuando Carlos Rottemberg, productor teatral y referente del ambiente, brindó detalles en diálogo exclusivo con Teleshow. Explicó que “era un estudio previsto”, descartando cualquier emergencia o episodio de salud repentino. Remarcó que la presencia de Romano en el hospital respondía a una rutina médica agendada, eliminando así el margen para rumores o interpretaciones alarmistas.

El propio productor se encargó de disipar dudas sobre la continuidad de la actividad profesional del actor al aclarar que no sufriría ningún tipo de alteración la programación teatral. Confirmó que “mañana hará teatro”, despejando toda incertidumbre sobre la obra El Secreto, que Romano protagoniza en la actualidad jumto con Ana María Picchio. La función del lunes, según información de la producción, se realizó normalmente y no hubo necesidad de suspensiones o cambios en la cartelera.

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El actor Gerardo Romano publicó una imagen desde una camilla de hospital, generando preocupación a sus seguidores

El verano pasado, mientras hacía temporada en Mar del Plata con la obra que también protagonizan Rodrigo Noya y Gabriela Sari, el actor habló con honestidad sobre su exitoso presente profesional salpicado por su diagnóstico de Parkinson, que eligió hacer visible sin rodeos.

En una entrevista con Catalina Dlugi para la Once Diez, Romano explicó cómo el arte y el contacto con el público le permitieron canalizar la ansiedad y el impacto de la enfermedad: “Ese momento mágico creo que es la ausencia de la propia ansiedad. Hablo de la ansiedad existencial... no es que uno se configure otra realidad, pero a fuerza de hablar de las ansiedades o de las circunstancias que atraviesa el personaje de ficción que estás encarnando, algo desaparece, se desplaza tu propia ansiedad existencial”. Agregó que ese “juego” de empatía se produce en cada función, y que el aplauso y el diálogo con el público tras la obra son un motor fundamental para seguir adelante.

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