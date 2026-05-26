Economía

El dólar subió por segundo día y tocó su nivel más alto en un mes

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.411, con elevado monto operado que se acercó a los USD 700 millones. En el Banco Nación subió a $1.430 para la venta

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Las fuertes liquidaciones de divisas encuentran contraparte en la demanda.
Las fuertes liquidaciones de divisas encuentran contraparte en la demanda.

Aún con un fuerte volumen de USD 684,1 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista reaccionó a la demanda con una suba de ocho pesos o 0,6% este martes, a $1.411, el precio más alto desde el 27 de abril.

El tipo de cambio mayorista mantiene en mayo una ganancia de 20 pesos o 1,4%, mientras que en lo que va de 2026 anota una caída de 44 pesos o 3 por ciento.

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El BCRA fijo el techo de las bandas cambiarias en $1.751,66, de modo que el tipo de cambio oficial se mantuvo a $340,66 o 24,1% de ese límite.

“El dólar mayorista arranca la semana con un ligero reacomodamiento hasta apenas por encima de los $1.400, un nivel que se viene respetando dentro de un contexto de exceso de oferta donde el BCRA continúa avanzando con sostenidas compras. Que el organismo continuara con fuertes adquisiciones con una divisa en gradual deslizamiento al alza podría ser interpretado favorablemente por los operadores dado que reflejaría la prioridad de acumular reserva”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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El dólar al público ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue ganó 15 pesos o 1,1%, a $1.440, el precio más alto desde el 25 de febrero, tres meses atrás. Para la compra, las agencias informales tomaron el billete a $1.420, unos 40 pesos o 2,9% más que los $1.380 que pagaban los bancos a sus clientes.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) habilitó un nuevo desembolso de USD 1.000 millones para las reservas argentinas, tras aprobar la segunda revisión del programa. Sin embargo, el último informe del organismo expuso marcadas diferencias con el equipo económico local. El Fondo reclamó mayor flexibilidad cambiaria y exigió que la tasa de interés reemplace al control de agregados monetarios como herramienta clave.

“Según el organismo, el esquema actual pierde fuerza ante la desaceleración de la inflación. El Gobierno defendió su estrategia en el mismo documento y rechazó las sugerencias por no adaptarse al contexto del país”, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital. “Más allá de las oscilaciones de la divisa, el foco principal sigue puesto en el fuerte ingreso de divisas a la autoridad monetaria”, apuntó.

El economista Andrés Reschini, director de F2Finanzas, recordó que “el BCRA informó ventas de divisas al Tesoro el 18 de mayo por unos USD 1.700 millones. Así, de los casi USD 8.400 que la autoridad monetaria adquirió hasta el 19 de mayo -último dato disponible- USD 5.360 millones (64%) habría sido vendido al Tesoro en lo que va de 2026″.

“El activo del Banco Central podría crecer en los próximos meses, ya sea por el ingreso de fuentes financiamiento ligadas al FMI y organismos internacionales, como por compra de dólares vía emisión de pesos, o bien colocación de deuda en los mercados a través de bancos, o llegando a los mercados voluntarios de deuda”, explicó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“De cara al año 2027 el BCRA se muestra con una fortaleza pocas veces vista en los últimos años, a esto hay que sumarle que el Gobierno mantiene el superávit fiscal, con lo cual no vemos un crecimiento en la cantidad de moneda, con lo cual quedan pocos pesos en el mercado para enfrentar una nueva corrida, y si los agentes económicos desean dolarizarse tendrán que vender activos financieros o bienes, con lo cual habrá un impacto sobre la tasa de interés que hará replantear el escenario de mantener stock de dólares, con un costo de financiamiento elevado”, afirmó Salvador Di Stefano.

Según datos oficiales, durante la semana del 15 de mayo se fijó precio a más de un millón de toneladas de soja, consolidando la segunda semana consecutiva de ventas muy activas.

Sin embargo, el mercado ahora pone el foco en las señales del Gobierno. El presidente Javier Milei anticipó una posible reducción gradual de retenciones a partir de enero, de entre 0,25 y 0,50 puntos mensuales.

“La expectativa de una baja gradual de retenciones podría hacer que muchos productores prefieran esperar antes de vender”, sostuvo Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

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