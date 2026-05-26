Gobierno de Chihuahua niega contratos con empresa Mamba Negra investigada en EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

La ilustración muestra la fachada de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua con puertas abiertas, revelando una carpeta sellada con el logo del Grupo Especial Mamba Negra y una lupa, simbolizando apertura y escrutinio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua emitió un posicionamiento oficial para aclarar que la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., señalada recientemente en publicaciones relacionadas con investigaciones en Estados Unidos, no mantiene contratos, operaciones ni vínculos con el Gobierno estatal.

El pronunciamiento fue difundido luego del interés generado por información relacionada con el General de División retirado D.E.M. Ricardo Fernández Acosta, actual subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del estado, a quien algunas publicaciones relacionaron con dicha compañía de seguridad privada.

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La SSPE indicó que, hasta el momento, no existe señalamiento judicial, investigación formal o imputación alguna en contra del funcionario estatal.

De acuerdo con la dependencia, la información difundida corresponde a una relación de carácter mercantil previa a la incorporación de Fernández Acosta al sistema penitenciario estatal, situación que, aseguró, ya había sido explicada públicamente por el propio servidor público.

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SSPE afirma que funcionario buscó desvincularse de la empresa

En el comunicado, la Secretaría explicó que Ricardo Fernández Acosta habría intentado desvincularse desde tiempo atrás de la empresa Grupo Especial Mamba Negra, proceso que —según la versión oficial— le ocasionó afectaciones patrimoniales y económicas.

La SSPE aseguró que la empresa Mamba Negra no mantiene contratos ni operaciones con el Gobierno de Chihuahua. (SSP Chihuahua)

La institución sostuvo que actualmente el subsecretario continúa desempeñando sus funciones dentro de la SSPE con el objetivo de mantener la gobernabilidad y operación de los Centros de Reinserción Social del estado de Chihuahua.

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Asimismo, la dependencia enfatizó que la empresa señalada no ha celebrado contratos ni colaboraciones con la administración estatal y tampoco ha operado bajo permisos o vínculos otorgados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

“La empresa en mención no ha tenido contrato o colaboración alguna con el Gobierno del Estado”, señaló la SSPE en el posicionamiento difundido públicamente.

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Revisiones administrativas ya fueron aclaradas

Respecto a señalamientos relacionados con procedimientos administrativos y declaraciones patrimoniales mencionadas en algunas publicaciones, la Secretaría indicó que esos temas fueron atendidos y aclarados previamente ante las instancias correspondientes.

Además, la dependencia detalló que realizó consultas ante la Secretaría de Hacienda en relación con la situación administrativa y fiscal de la empresa Grupo Especial Mamba Negra.

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Según la SSPE, en dichas revisiones la compañía aparece como inactiva en distintos periodos comprendidos entre mayo de 2021 y mayo de 2025, así como de marzo de 2022 a marzo de 2026.

Secretaría reitera compromiso con transparencia

En la parte final de su posicionamiento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento institucional.

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La dependencia también señaló que mantendrá una comunicación “responsable y oportuna” hacia la ciudadanía ante cualquier información relacionada con temas de seguridad pública o funcionarios estatales.

El caso generó interés público luego de publicaciones que vinculaban a la empresa de seguridad privada con presuntas investigaciones en Estados Unidos, aunque hasta el momento autoridades estatales sostienen que no existe relación operativa ni contractual con el gobierno de Chihuahua.

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La empresa Grupo Especial Mamba Negra fue sancionada por la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su relación con el Cártel de Sinaloa.

Según las autoridades estadounidenses, la compañía de seguridad privada constituida en 2010 es controlada por el empresario Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien presuntamente lidera una red de lavado de dinero para el Cártel Sinaloa.

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