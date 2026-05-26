El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

La modelo decidió contar por qué se la vio con cara de enojada en la postales (Video: Instagram)

Luego de pasar varios días en familia en Estados Unidos, Nicole Neumann regresó al país y decidió responder a las críticas que recibió durante el tiempo que estuvo fuera con su familia. La modelo grabó tres videos desde el auto, mientras manejaba, y los subió a sus historias para explicar por qué tenía “cara de pocos amigos” en las fotos que había compartido durante el viaje. Lo que empezó como una aclaración puntual terminó en una reflexión sobre el juicio ajeno y la falta de empatía en redes sociales.

Nicole recorrió los parques de Disney y las playas de Miami junto a su marido, Manu Urcera, y sus cuatro hijos: Indiana, Sienna y Allegra Cubero, y Cruz Urcera. Las fotos que compartió en sus historias y las que luego posteo en su feed mostraban ese plan y esa faceta familiar de disfrute pleno, pero algunos seguidores no tardaron en señalar que en algunas de las postales tenía cara de enojada.

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“Bueno, quería pasar por acá. ¿Cómo andan? Ya de vuelta”, arrancó Nicole en el primero de los tres videos. Y sin demasiado preámbulo fue al punto: “Estuve pensando, durante el viaje cruzamos una familia y escucho, pues escucho todo. Si no lo escucho, lo siento”.

Nicole, Cruz, Manu, Indiana, Sienna y Allegra frente al castillo de Disney

El comentario que la disparó vino, incluso, de adentro. “La cruzó y dicen: ‘Ay, pero con esta cara de or...’. Loco, el prejuicio, ¿no? El prejuicio. ¿Se creían superiores por tirar un prejuicio así sin saber qué le está pasando al otro?”, planteó. Y siguió: “Porque por más que tengo un nombre conocido y qué sé yo, uno también es un ser humano, le pasan cosas”.

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Lo que nadie sabía era lo que estaba ocurriendo ese día. Camino a un shopping donde el resto de la familia andaba “tan felizmente haciendo shopping”, Nicole empezó a sentir un fuerte dolor de panza. En simultáneo, su hijo menor comenzó a vomitar. “Vomita, vomita, vomita y me está diciendo: ‘Me duele la panza, me duele la panza’. Imagina, estando en un país que no es el tuyo. Bueno, yo, viste, entro en pánico”, describió.

La situación la desbordó. Con su propio malestar encima, Nicole intentó contactar a los pediatras de referencia que tienen en Miami, pero no obtenía respuesta. “Estaba con mi dolor de panza y además tratando de ubicar a alguno de los dos pediatras de contacto que tenemos en Miami para llevar al gordo. Y estaba preocupada porque no me contestaban, ya era medio tarde, viste, ya decir cómo voy a pasar la noche, qué le doy”, contó. Eso era lo que se leía en su cara en las fotos: no fastidio ni mala onda, sino preocupación.

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Durante su estadía en Estados Unidos, Nicole compartió fotos familiares (Instagram)

Desde ese lugar construyó su argumento. “Digo, ¿no? Antes de juzgar, entienden, a lo mejor le pasan cosas también, ¿no? De sentirse mal en la vida, en vivir con amor”, dijo. Y amplió la mirada más allá de su caso puntual: “¿Cuántas fotos de estas celebrities del mundo que están cruzando la calle con un café y están con cara de nada, bota, mira, como que uno va por la vida o como uno va por allá. Ay, voy cruzando la calle. Ay, estoy tomando un café sola. O sea, en qué peli, ¿no? Es como esas ganas de decir algo malo del otro, ¿no? Como tipo, no sé, loquísimo”.

Nicole cerró sus videos con un mensaje que mezcló reflexión y despedida navideña: “Así que nada, me quedé pensando en eso, ¿no? En qué poca empatía que hay, que ganas de juzgar. Feliz Navidad a todos. Así que nada, gente, más amor y menos prejuicio y más alegría y más. Besos”.

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