Crimen y Justicia

Operación “Oh là là”: encontraron cocaína del escorpión en un departamento de Palermo

Ahmed Adda Belkocir e Isaac Ben Daoude, arrestados en Uruguay por el intento de contrabando de dos encomiendas infectadas con droga vía Ezeiza hacia París, podrían ser extraditados la próxima semana

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Cuatro agentes de seguridad, dos con uniformes tácticos y armas, y dos con chaquetas de PSA y ARCA Aduana, parados junto a una mesa con paquetes de cocaína incautada
Efectivos de PSA y ARCA Aduana exhiben el cargamento de cocaína incautado en un departamento en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

La causa contra los franceses Ahmed Adda Belkocir e Isaac Ben Daoude, detenidos en Uruguay tras el hallazgo de dos encomiendas contaminadas con cocaína en el aeropuerto de Ezeiza, avanza bajo secreto de sumario en el Juzgado Penal Económico N°6 de Marcelo Aguinsky y, en los últimos días, tuvo una importante novedad: el hallazgo de más droga en un departamento de Palermo.

Ocurrió el 18 de mayo pasado, en una unidad del piso 10, de un edificio ubicado sobre la calle Mansilla, frente a la plaza Güemes y a pocas cuadras del shopping Alto Palermo, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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El detalle del logo del escorpión en la droga incautada en el departamento de Palermo
El detalle del logo del escorpión en la droga incautada en el departamento de Palermo

Hasta allí llegaron agentes de la División Narcotráfico Metropolitana de la DGA-ARCA, junto a efectivos de la PSA, con una orden de allanamiento firmada por el juez Aguinsky y el secretario Guillermo Brugo.

En el departamento encontraron una caja con 11 panes de cocaína marcados con el logo de un escorpión, con un peso total superior a los 12 kilos. Se trata de una cifra y empaquetado similar a los ladrillos interceptados en el aeropuerto que tenían como destino la ciudad de París, donde fue detenido el posible receptor de la droga, el francés Randy Guerrier, tras una entrega vigilada ejecutada el 6 de mayo pasado, durante el operativo bautizado “Operación Oh là là”.

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Durante el allanamiento, los efectivos encontraron dos AirTag. Se trata de un pequeño dispositivo de rastreo para localizar objetos personales como llaves, mochilas o equipaje. No utiliza GPS, sino que se conecta de forma anónima y segura a la red mundial de dispositivos Apple para triangular su ubicación en un mapa.

Montaje de dos hombres adultos con barbas, uno calvo a la izquierda y otro con cabello oscuro a la derecha. La imagen presenta marcas de agua
Ahmed Adda Belkocir e Isaac Ben Daoude

Las fuentes indicaron a este medio que la investigación llegó a ese departamento a raíz de la presentación espontánea de una ciudadana francesa, quien, luego de enterarse de las detenciones a través de la prensa, reveló que esos mismos hombres habían alquilado su propiedad en abril, de forma temporaria.

Dijo, además, que habían dejado una caja. Por el momento, no hay elementos que prueben la participación de la dueña de la vivienda en la red narco transnacional dedicada al contrabando de cocaína de Argentina a Europa mediante encomiendas aéreas.

En tanto, la Justicia uruguaya realiza el juicio de extradición de Belkocir y Ben Daoude, apresados en el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, cuando estaban por abordar un vuelo de vuelta a Buenos Aires.

Aunque aún no hay confirmación oficial de Cancillería, fuentes de la causa indicaron que estiman que la próxima semana arriben al país, con una comisión de Interpol, para ser indagados por el juez federal.

Ambos franceses se habían alojado en una torre de lujo de Palermo, sobre Avenida Juan B. Justo. Aunque los investigadores secuestraron importante documentación y elementos para el expediente, no había rastros de droga en esa propiedad.

El caso

El 24 de abril de 2026, agentes de la Aduana (ARCA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron un paquete sospechoso en el sector courier del Aeropuerto de Ezeiza. Declaraba contener azúcar, pero ocultaba una caja plástica con 11 ladrillos de cocaína al vacío marcados con el símbolo de un escorpión. El valor inicial superaba los USD 165.000.

Cocaína en encomiendas a París

Días después, se interceptó un segundo paquete sospechoso. En este caso, declaraba ser un compresor de aire y ocultaba más de 12 kilos de cocaína. En total, fueron unos 23 kilos con un valor estimativo de 165 mil dólares.

Aguinsky ordenó una entrega vigilada en conjunto con las fiscalías de París, Lyon y Bobigny, además de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras francesa (DNRED).

El 1° de mayo, los paquetes se embarcaron en un vuelo de Air France rumbo a París. Llegaron a destino el 2 de mayo. Ese mismo día, Ahmed Adda Belkocir e Isaac Ben Daoude fueron detenidos en Uruguay con documentos falsos.

El 6 de mayo, cuando un miembro de la organización se presentó a retirar el envío en la capital de Francia, fue detenido de inmediato.

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