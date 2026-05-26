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Reino Unido anunció sanciones contra redes de criptomonedas acusadas de ayudar a Rusia a evadir restricciones financieras

El Gobierno británico congeló activos y bloqueó operaciones de plataformas y entidades señaladas por sostener circuitos financieros utilizados por Moscú para financiar su guerra en Ucrania

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La ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, durante una entrevista en el Foro Diplomático de Antalya, en Turquía (REUTERS/Archivo)
La ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, durante una entrevista en el Foro Diplomático de Antalya, en Turquía (REUTERS/Archivo)

El gobierno del Reino Unido anunció este martes nuevas sanciones contra plataformas de criptomonedas, bancos y redes financieras vinculadas a Rusia, a las que acusa de participar en mecanismos diseñados para esquivar las restricciones económicas impuestas por Occidente desde el inicio de la invasión a Ucrania.

Las medidas incluyen el congelamiento de activos, la prohibición de operar con empresas británicas y el bloqueo de vínculos bancarios de corresponsalía con instituciones financieras del Reino Unido. Londres afirmó que el objetivo es desarticular estructuras utilizadas por Moscú para mover dinero, financiar adquisiciones y mantener canales de pago internacionales pese al régimen de sanciones vigente.

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El paquete fue presentado como un nuevo paso contra lo que el gobierno británico describió como “sistemas financieros en la sombra” creados para sostener la economía rusa en medio de la guerra. Entre los principales objetivos aparece la red A7, señalada por las autoridades británicas como una estructura respaldada por el Kremlin utilizada para transferir fondos y facilitar operaciones financieras fuera de los circuitos tradicionales.

Representación gráfica de bitcoin en una ilustración relacionada con el mercado de criptomonedas (REUTERS)
Representación gráfica de bitcoin en una ilustración relacionada con el mercado de criptomonedas (REUTERS)

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, estas redes habrían permitido a Rusia acceder a servicios bancarios extranjeros y mantener operaciones internacionales mediante compañías registradas en distintos países.

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Seguiremos actuando de manera rápida y decisiva junto a nuestros aliados para exponer, interrumpir y desmantelar estas redes”, declaró la ministra del Interior británica, Yvette Cooper. La funcionaria agregó que Londres busca garantizar que “quienes faciliten la agresión rusa enfrenten consecuencias”.

Las sanciones alcanzan también a entidades financieras y empresas radicadas fuera de Rusia, incluidas compañías registradas en Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Kirguistán. El gobierno británico sostiene que varias de estas organizaciones fueron utilizadas como intermediarias para canalizar pagos y operaciones relacionadas con intereses rusos.

Entre las entidades afectadas figura Huobi Global S.A., una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, actualmente conocida como HTX. Las autoridades británicas la incluyeron en la lista de sanciones bajo la acusación de proporcionar recursos financieros y apoyo económico a personas y entidades vinculadas al sector financiero ruso.

Ilustración de Coinbase junto a la bandera de Rusia en una imagen relacionada con criptomonedas y sanciones financieras (REUTERS)
Ilustración de Coinbase junto a la bandera de Rusia en una imagen relacionada con criptomonedas y sanciones financieras (REUTERS)

La empresa respondió posteriormente mediante un comunicado en el que aseguró que el cumplimiento regulatorio sigue siendo una “prioridad absoluta”. HTX afirmó que supervisa permanentemente las normativas de los países donde opera y que mantiene controles para cumplir con los marcos legales internacionales, incluido el británico.

La decisión de Londres refleja la preocupación de los gobiernos occidentales por el uso de criptomonedas y estructuras financieras alternativas como herramienta para evitar restricciones económicas. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido intensificaron el monitoreo sobre plataformas digitales y mecanismos de transferencia no tradicionales utilizados para mover capitales fuera del sistema bancario convencional.

Funcionarios británicos consideran que parte de la infraestructura financiera rusa comenzó a apoyarse cada vez más en redes internacionales opacas, empresas pantalla y plataformas de activos digitales para mantener operaciones comerciales y pagos internacionales.

El nuevo paquete de sanciones llega pocos días después de que el Reino Unido anunciara que postergaría temporalmente la prohibición total de importaciones de combustible refinado a partir de petróleo ruso procesado en terceros países. El gobierno aclaró entonces que esa decisión respondía a una implementación gradual de las restricciones y no a un relajamiento de las medidas contra Moscú.

Ilustración vinculada a las medidas económicas impulsadas por Estados Unidos y sus aliados contra Moscú (REUTERS)
Ilustración vinculada a las medidas económicas impulsadas por Estados Unidos y sus aliados contra Moscú (REUTERS)

Desde Londres sostienen que las nuevas acciones buscan aumentar la presión económica sobre Rusia mientras continúa la guerra en Ucrania. El Ejecutivo británico aseguró además que seguirá coordinando medidas con sus aliados occidentales para identificar rutas financieras alternativas utilizadas por empresas y entidades vinculadas al Kremlin.

(Con información de Reuters)

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