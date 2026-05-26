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Julián Álvarez habló de la competencia interna que tiene con Lautaro Martínez en la selección argentina

La Araña palpitó lo que será la Copa del Mundo 2026: “Siempre pensamos en ser campeones”

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Julián Álvarez habló antes de la Copa del Mundo

Restan 21 días para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 y en vísperas de la lista final que publicará Lionel Scaloni, una de las piezas fijas habló con el sitio oficial de la FIFA y contó sus sensaciones previo a la que será su segunda Copa del Mundo luego del triunfo en Qatar 2022. Julián Álvarez se refirió a las chances de la Albiceleste de retener el título y también a la competencia interna que existe con Lautaro Martínez, con quien igualmente remarcó que puede convivir dentro del once.

“Competimos y compartimos también dentro de la cancha con Lautaro, es un placer. Cuando hemos jugado juntos, lo hicimos muy bien. Cuando le toca a uno o el otro, lo importante es que todos queremos lo mejor para el equipo, para sumar. También esa competencia interna hace que el otro crezca, que sea mejor cada día. Siempre pasó en todos los equipos que, cuando existe esa competencia interna tan grande y tan sana, hace que todos mejoremos y crezcamos más, así que eso es lo más importante”, puntualizó el delantero del Atlético Madrid.

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El propio Lautaro también se había referido a los países candidatos a levantar el título mundial hace algunas semanas en otra entrevista: “Hay muchas selecciones que están teniendo buen nivel y que tienen un gran equipo. Aparte de Argentina te nombro a Francia, Portugal y España. Son selecciones que están en un nivel importante y creo que son los candidatos a ganar el Mundial”.

Julián y Lautaro compiten internamente, pero pueden jugar juntos (REUTERS/Agustin Marcarian)
Julián y Lautaro compiten internamente, pero pueden jugar juntos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por otra parte, la Araña también se puso en la piel del hincha al margen de afrontar el micrófono como uno de los integrantes más importantes del equipo de Scaloni: “Como argentino, la ilusión siempre está. Siempre pensamos en ser campeones. No va a ser de otra forma, queremos llegar a la final. Sabemos que no es fácil, que es un Mundial, que los detalles cuentan mucho y puede pasar cualquier cosa, pero vamos preparados, de la mejor forma, y pasito a pasito”.

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Julián y Lautaro son dos de los delanteros que el cuerpo técnico albiceleste preseleccionó entre los 55. Como máximo, el 1° de junio tendrá que anunciar a los 26 que competirán. A la espera de confirmaciones, los otros atacantes de la nómina preliminar son Lionel Messi (Inter Miami), Thiago Almada (Atlético Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Matías Soulé (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna), José Manuel López (Palmeiras) y Mateo Pellegrino (Parma).

¿Cómo será la planificación de la Selección? A la espera de que algunos futbolistas terminen de competir en sus respectivos clubes, se irán sumando al predio de la AFA en Ezeiza para luego viajar en el inicio de junio con destino a la concentración que el equipo tendrá en Kansas, donde hará base durante el tiempo que dure su participación en la Copa del Mundo.

En la previa al estreno mundialista, Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama. Estas regiones de los Estados Unidos cobijarán los últimos amistosos del vigente campeón del mundo antes de su estreno el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026 en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL.

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