Mundo

Nueva amenaza de Rusia: Rubio reveló que Lavrov le dijo que Kiev “se convertirá en un lugar muy peligroso”

La llamada entre los dos cancilleres se produce un día después de uno de los mayores ataques aéreos de la guerra, en el que Moscú lanzó más de 600 drones y 90 misiles, incluido el hipersónico Oreshnik, y mató a cuatro civiles

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de una persona caminando por una calle sembrada de escombros tras un ataque nocturno ruso con misiles y drones en Kiev, Ucrania. 24 mayo 2026 REUTERS/Thomas Peter
Imagen de archivo de una persona caminando por una calle sembrada de escombros tras un ataque nocturno ruso con misiles y drones en Kiev, Ucrania. 24 mayo 2026 REUTERS/Thomas Peter

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló este martes que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, lo llamó personalmente el lunes para advertirle que Kiev se convertiría en “un lugar muy peligroso”.

La comunicación directa entre ambos cancilleres llegó horas después de que Moscú anunciara el inicio de bombardeos “sistemáticos” contra instalaciones militares e industriales ucranianas en la capital y pidiera a diplomáticos y ciudadanos extranjeros que evacuaran la ciudad. Rusia transmitió esa advertencia de evacuación no solo a la embajada estadounidense, sino a todas las misiones diplomáticas presentes en Kiev.

PUBLICIDAD

Rubio hizo las declaraciones antes de partir hacia Washington tras una gira oficial por Europa e India. “Kiev ha sido un lugar muy peligroso durante varios años”, respondió el secretario de Estado, antes de señalar que cada nueva escalada es un recordatorio de por qué esta guerra —que ya supera en duración a la Segunda Guerra Mundial— debe terminar.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participa en una ceremonia de firma con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Ereván, Armenia, el 26 de mayo de 2026 Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participa en una ceremonia de firma con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Ereván, Armenia, el 26 de mayo de 2026 Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS

El trasfondo inmediato de la amenaza es uno de los ataques más devastadores sobre la capital desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. La Fuerza Aérea ucraniana reportó el empleo de más de 600 drones y 90 misiles en la ofensiva del fin de semana. El bombardeo mató al menos a cuatro personas y dejó otras 83 heridas, según confirmó el presidente Volodimir Zelensky. Los impactos alcanzaron zonas próximas a oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado.

PUBLICIDAD

Entre las armas empleadas, Moscú recurrió por tercera vez al misil balístico hipersónico Oreshnik. Se trata de un proyectil de combustible sólido y alcance intermedio capaz de superar la velocidad Mach 10, apto para portar ojivas nucleares o convencionales. Rusia lo había utilizado en noviembre de 2024 contra Dnipro y en enero de 2026 contra la región de Leópolis. Su uso sobre Kiev marca una escalada cualitativa en la intensidad de los bombardeos.

El Ministerio ruso de Exteriores justificó la ofensiva como represalia por un ataque ucraniano contra una residencia universitaria en la región de Lugansk, ocupada por Rusia. El Kremlin anunció que sus fuerzas iniciarían ataques “sistemáticos” contra instalaciones militares e industriales en Kiev, incluidos los llamados “centros de toma de decisiones”.

Un incendio arrasa un edificio de apartamentos destruido por un misil ruso y un ataque con drones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026 REUTERS/Stringer
Un incendio arrasa un edificio de apartamentos destruido por un misil ruso y un ataque con drones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026 REUTERS/Stringer

La cancillería ucraniana respondió con dureza. El ministro Andri Sibiga calificó las palabras de Lavrov de “provocación descarada” que evidencia el nulo interés de Moscú en poner fin al conflicto, e instó a los aliados a enviar “una señal firme y contundente” a Rusia para que desista de los ataques anunciados, en lugar de limitarse a evacuar a su personal diplomático.

La escalada se produce en un momento de estancamiento diplomático. La tercera ronda de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, celebrada en Ginebra en febrero, concluyó sin resultados. Las posiciones de ambas partes permanecen irreconciliables en cuestiones clave: el cese el fuego, la demarcación de fronteras en el Donbás y el control de la central nuclear de Zaporiyia. Desde entonces no se ha convocado ninguna nueva ronda.

Rubio admitió que no hay negociaciones programadas, aunque reiteró la disposición de Washington a participar “si se presenta la oportunidad”. La llamada de Lavrov —un gesto inusual entre cancilleres en plena campaña de bombardeos— sugiere que Moscú sigue considerando a Washington su interlocutor principal, y que la señal que busca transmitir no es únicamente militar.

Temas Relacionados

RusiaMarco RubioKievUcraniaGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Israel lanzó un ataque contra el nuevo líder militar de Hamas en Gaza

Un operativo dirigido a Mohammed Odeh involucró misiles en una zona residencial de la ciudad, lo que provocó víctimas civiles y heridos, de acuerdo con reportes médicos y declaraciones de fuentes oficiales

Israel lanzó un ataque contra el nuevo líder militar de Hamas en Gaza

Nació de un error y fue una catástrofe, pero se volvió atracción turística: la Puerta del Infierno se está apagando después de más de 50 años

El cráter de Darvaza nació de una perforación fallida en Turkmenistán y se convirtió en símbolo nacional. Hoy enfrenta un dilema ambiental: su extinción podría liberar más metano del que las llamas consumen

Nació de un error y fue una catástrofe, pero se volvió atracción turística: la Puerta del Infierno se está apagando después de más de 50 años

Alemania y Francia blindan el control militar de Europa y llevan adelante la mayor estatización de defensa desde la posguerra

El gobierno alemán invirtió 8.000 millones de euros para tomar el control de KNDS junto a Francia, frenando una oferta de compra checa y asegurando el dominio estatal sobre la producción de tanques y artillería clave para el rearme europeo

Alemania y Francia blindan el control militar de Europa y llevan adelante la mayor estatización de defensa desde la posguerra

Tensión en Turquía: la policía dispersó una protesta opositora tras la destitución de Ozgur Ozel

El enfrentamiento en Izmir ocurrió poco antes del inicio de un feriado nacional, cuando el Partido Republicano del Pueblo atravesó una fuerte crisis interna tras un fallo judicial que modificó su liderazgo

Tensión en Turquía: la policía dispersó una protesta opositora tras la destitución de Ozgur Ozel

Kazajistán se propone como mediador en el conflicto de Medio Oriente: su ventaja respecto a otros países

La administración kazaja anunció su disponibilidad para participar en la resolución de la guerra, respecto al dilema nuclear que divide a Estados Unidos, Israel y el régimen de Irán. Reunión con Rafael Grossi

Kazajistán se propone como mediador en el conflicto de Medio Oriente: su ventaja respecto a otros países
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El dólar subió por segundo día y tocó su nivel más alto en un mes

El dólar subió por segundo día y tocó su nivel más alto en un mes

San Martín de Porres: indignación por agresión de ciudadano extranjero a niña de 5 años en la vía pública

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Caputo habló de una reforma tributaria: por qué piensa a tres años y qué le pide el FMI

La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

INFOBAE AMÉRICA

Elton John advierte a los compositores sobre la inteligencia artificial: “No dejes que te quite la música de tu alma”

Elton John advierte a los compositores sobre la inteligencia artificial: “No dejes que te quite la música de tu alma”

Israel lanzó un ataque contra el nuevo líder militar de Hamas en Gaza

Nació de un error y fue una catástrofe, pero se volvió atracción turística: la Puerta del Infierno se está apagando después de más de 50 años

Alemania y Francia blindan el control militar de Europa y llevan adelante la mayor estatización de defensa desde la posguerra

Panamá acumula 41 muertes por influenza y más de 14 mil casos de síndrome gripal

ENTRETENIMIENTO

La tajante respuesta de Zayn Malik tras ser criticado por abrirse paso entre una multitud: “No son fans, son acosadores”

La tajante respuesta de Zayn Malik tras ser criticado por abrirse paso entre una multitud: “No son fans, son acosadores”

Tiro al Blanco hablará por primera vez en “Toy Story 5″

La película “Michael” se acerca a los USD 800 millones y se convierte en el fenómeno mundial de 2026

“The Testaments”: a qué hora se estrena el final de temporada en América Latina

El peculiar nexo entre Pebble, el bulldog viral, y Paul McCartney que nadie vio venir