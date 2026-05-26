Nueva amenaza de Rusia: Rubio reveló que Lavrov le dijo que Kiev “se convertirá en un lugar muy peligroso”

Imagen de archivo de una persona caminando por una calle sembrada de escombros tras un ataque nocturno ruso con misiles y drones en Kiev, Ucrania. 24 mayo 2026 REUTERS/Thomas Peter

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló este martes que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, lo llamó personalmente el lunes para advertirle que Kiev se convertiría en “un lugar muy peligroso”.

La comunicación directa entre ambos cancilleres llegó horas después de que Moscú anunciara el inicio de bombardeos “sistemáticos” contra instalaciones militares e industriales ucranianas en la capital y pidiera a diplomáticos y ciudadanos extranjeros que evacuaran la ciudad. Rusia transmitió esa advertencia de evacuación no solo a la embajada estadounidense, sino a todas las misiones diplomáticas presentes en Kiev.

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Rubio hizo las declaraciones antes de partir hacia Washington tras una gira oficial por Europa e India. “Kiev ha sido un lugar muy peligroso durante varios años”, respondió el secretario de Estado, antes de señalar que cada nueva escalada es un recordatorio de por qué esta guerra —que ya supera en duración a la Segunda Guerra Mundial— debe terminar.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participa en una ceremonia de firma con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Ereván, Armenia, el 26 de mayo de 2026 Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS

El trasfondo inmediato de la amenaza es uno de los ataques más devastadores sobre la capital desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. La Fuerza Aérea ucraniana reportó el empleo de más de 600 drones y 90 misiles en la ofensiva del fin de semana. El bombardeo mató al menos a cuatro personas y dejó otras 83 heridas, según confirmó el presidente Volodimir Zelensky. Los impactos alcanzaron zonas próximas a oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado.

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Entre las armas empleadas, Moscú recurrió por tercera vez al misil balístico hipersónico Oreshnik. Se trata de un proyectil de combustible sólido y alcance intermedio capaz de superar la velocidad Mach 10, apto para portar ojivas nucleares o convencionales. Rusia lo había utilizado en noviembre de 2024 contra Dnipro y en enero de 2026 contra la región de Leópolis. Su uso sobre Kiev marca una escalada cualitativa en la intensidad de los bombardeos.

El Ministerio ruso de Exteriores justificó la ofensiva como represalia por un ataque ucraniano contra una residencia universitaria en la región de Lugansk, ocupada por Rusia. El Kremlin anunció que sus fuerzas iniciarían ataques “sistemáticos” contra instalaciones militares e industriales en Kiev, incluidos los llamados “centros de toma de decisiones”.

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Un incendio arrasa un edificio de apartamentos destruido por un misil ruso y un ataque con drones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026 REUTERS/Stringer

La cancillería ucraniana respondió con dureza. El ministro Andri Sibiga calificó las palabras de Lavrov de “provocación descarada” que evidencia el nulo interés de Moscú en poner fin al conflicto, e instó a los aliados a enviar “una señal firme y contundente” a Rusia para que desista de los ataques anunciados, en lugar de limitarse a evacuar a su personal diplomático.

La escalada se produce en un momento de estancamiento diplomático. La tercera ronda de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, celebrada en Ginebra en febrero, concluyó sin resultados. Las posiciones de ambas partes permanecen irreconciliables en cuestiones clave: el cese el fuego, la demarcación de fronteras en el Donbás y el control de la central nuclear de Zaporiyia. Desde entonces no se ha convocado ninguna nueva ronda.

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Rubio admitió que no hay negociaciones programadas, aunque reiteró la disposición de Washington a participar “si se presenta la oportunidad”. La llamada de Lavrov —un gesto inusual entre cancilleres en plena campaña de bombardeos— sugiere que Moscú sigue considerando a Washington su interlocutor principal, y que la señal que busca transmitir no es únicamente militar.