Elton John advierte a los compositores sobre la inteligencia artificial: “No dejes que te quite la música de tu alma”

Elton John convierte su discurso en un manifiesto contra la IA en la 71ª edición de los premios Ivor Novello celebrada en Londres (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz/archivo)

Elton John, una de las figuras más influyentes de la historia de la música popular, fue designado primer presidente de The Ivors Academy durante la 71ª edición de los premios Ivor Novello, celebrada en el hotel Grosvenor House de Londres. La distinción llega acompañada de un Ivors Academy Honour, un reconocimiento a su trayectoria como defensor de los derechos de los compositores y su activa posición frente al uso de la inteligencia artificial en la industria musical.

The Ivors Academy es la principal asociación profesional de compositores y letristas del Reino Unido, y una de las más grandes de Europa. Fundada en 1944 como la Composers Guild of Great Britain, la organización fue tomando forma a través de la fusión de tres entidades: esa misma Composers Guild, la Songwriters’ Guild of Great Britain —creada en 1947 por el propio Ivor Novello, junto a Sir Alan Herbert, Eric Coates y otros— y la Association of Professional Composers, fundada en 1976. En 1999 se integraron en la British Academy of Songwriters, Composers and Authors (BASCA), y en 2019 adoptaron el nombre actual. Con alrededor de 2.000 miembros activos, la academia trabaja en la protección de los derechos de autores de todos los géneros musicales, desde el pop hasta la música clásica, el jazz y la música para cine y televisión. Entre sus actividades más reconocidas figuran los premios Ivor Novello, que desde 1956 celebran la excelencia en la composición musical, y los Ivors Academy Honours, que distinguen a quienes contribuyen de forma destacada a la comunidad de creadores.

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El nuevo cargo de presidente es un rol embajador, creado específicamente para quienes han alcanzado la cima de su carrera como compositores y se comprometen a devolver algo a la comunidad que los formó. Tom Gray, presidente de la junta de The Ivors Academy, explicó el alcance de la designación: “Reconocemos en Elton John no solo a uno de los músicos más grandes del mundo, sino también a uno de los defensores más apasionados de los compositores. No hay nadie más adecuado para convertirse en nuestro primer presidente.”

Andrew Ridgeley y Chris Organ posan con el Academy Fellowship, otorgado póstumamente a George Michael, durante los premios Ivor Novello (Foto: REUTERS/Jack Taylor)

Elton John, que ya acumulaba 14 premios Ivor Novello antes de esta ceremonia, recibió el Ivors Academy Honour por su defensa de los derechos creativos, su posicionamiento público frente a la inteligencia artificial y su labor de impulso a nuevas generaciones de artistas. Roberto Neri, director ejecutivo de The Ivors Academy, mencionó entre sus protegidos a Ed Sheeran, Sam Fender y Lola Young como ejemplos de esa labor de mentoría.

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En su discurso ante los presentes en Grosvenor House, Elton John expresó su sorpresa y emoción al recibir los reconocimientos. “No esperaba que todo esto ocurriera. Solo quería darle algo al maravilloso Sam Fender, a quien considero parte de mi familia", afirmó. Luego dirigió la mirada hacia el futuro de la música: “Ver a toda esta joven generación desfilar es increíble. Jacob Alon y Nectar Woode son las próximas generaciones de grandes compositores. La nueva música que escucho me inspira y no puedo agradecerles lo suficiente por mantenerme joven.”

El veterano músico también mencionó a figuras como Damon Albarn, Harry Styles, Thom Yorke y Rosalía entre los artistas que vio pasar por el backstage de la ceremonia, y cerró su intervención con un llamado directo a los compositores presentes: “No importa qué tipo de música escribas, es tuya, te pertenece. Salió de tu alma. Y no dejes que te la quiten, especialmente la inteligencia artificial.”

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La 71ª edición de los Ivor Novello entregó galardones a artistas como CMAT, Sam Fender —ganador del premio al Compositor del Año—, Rosalía como Compositora Internacional del Año, Calvin Harris, Kano, Kae Tempest, Lily Allen y Linda Perry, entre otros. Thom Yorke y George Michael fueron incorporados como Fellows de The Ivors Academy.