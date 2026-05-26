Cultura

Elton John advierte a los compositores sobre la inteligencia artificial: “No dejes que te quite la música de tu alma”

“No importa qué tipo de canción escribas, es tuya, te pertenece”, dijo al recibir un premio honorífico y el título de embajador de The Ivors Academy, la principal asociación musical del Reino Unido

Guardar
Google icon
Elton John convierte su discurso en un manifiesto contra la IA en la 71ª edición de los premios Ivor Novello celebrada en Londres (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz/archivo)
Elton John convierte su discurso en un manifiesto contra la IA en la 71ª edición de los premios Ivor Novello celebrada en Londres (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz/archivo)

Elton John, una de las figuras más influyentes de la historia de la música popular, fue designado primer presidente de The Ivors Academy durante la 71ª edición de los premios Ivor Novello, celebrada en el hotel Grosvenor House de Londres. La distinción llega acompañada de un Ivors Academy Honour, un reconocimiento a su trayectoria como defensor de los derechos de los compositores y su activa posición frente al uso de la inteligencia artificial en la industria musical.

The Ivors Academy es la principal asociación profesional de compositores y letristas del Reino Unido, y una de las más grandes de Europa. Fundada en 1944 como la Composers Guild of Great Britain, la organización fue tomando forma a través de la fusión de tres entidades: esa misma Composers Guild, la Songwriters’ Guild of Great Britain —creada en 1947 por el propio Ivor Novello, junto a Sir Alan Herbert, Eric Coates y otros— y la Association of Professional Composers, fundada en 1976. En 1999 se integraron en la British Academy of Songwriters, Composers and Authors (BASCA), y en 2019 adoptaron el nombre actual. Con alrededor de 2.000 miembros activos, la academia trabaja en la protección de los derechos de autores de todos los géneros musicales, desde el pop hasta la música clásica, el jazz y la música para cine y televisión. Entre sus actividades más reconocidas figuran los premios Ivor Novello, que desde 1956 celebran la excelencia en la composición musical, y los Ivors Academy Honours, que distinguen a quienes contribuyen de forma destacada a la comunidad de creadores.

PUBLICIDAD

El nuevo cargo de presidente es un rol embajador, creado específicamente para quienes han alcanzado la cima de su carrera como compositores y se comprometen a devolver algo a la comunidad que los formó. Tom Gray, presidente de la junta de The Ivors Academy, explicó el alcance de la designación: “Reconocemos en Elton John no solo a uno de los músicos más grandes del mundo, sino también a uno de los defensores más apasionados de los compositores. No hay nadie más adecuado para convertirse en nuestro primer presidente.”

Andrew Ridgeley y Chris Organ posan con el Academy Fellowship, otorgado póstumamente a George Michael, durante los premios Ivor Novello (Foto: REUTERS/Jack Taylor)
Andrew Ridgeley y Chris Organ posan con el Academy Fellowship, otorgado póstumamente a George Michael, durante los premios Ivor Novello (Foto: REUTERS/Jack Taylor)

Elton John, que ya acumulaba 14 premios Ivor Novello antes de esta ceremonia, recibió el Ivors Academy Honour por su defensa de los derechos creativos, su posicionamiento público frente a la inteligencia artificial y su labor de impulso a nuevas generaciones de artistas. Roberto Neri, director ejecutivo de The Ivors Academy, mencionó entre sus protegidos a Ed Sheeran, Sam Fender y Lola Young como ejemplos de esa labor de mentoría.

PUBLICIDAD

En su discurso ante los presentes en Grosvenor House, Elton John expresó su sorpresa y emoción al recibir los reconocimientos. “No esperaba que todo esto ocurriera. Solo quería darle algo al maravilloso Sam Fender, a quien considero parte de mi familia", afirmó. Luego dirigió la mirada hacia el futuro de la música: “Ver a toda esta joven generación desfilar es increíble. Jacob Alon y Nectar Woode son las próximas generaciones de grandes compositores. La nueva música que escucho me inspira y no puedo agradecerles lo suficiente por mantenerme joven.”

El veterano músico también mencionó a figuras como Damon Albarn, Harry Styles, Thom Yorke y Rosalía entre los artistas que vio pasar por el backstage de la ceremonia, y cerró su intervención con un llamado directo a los compositores presentes: “No importa qué tipo de música escribas, es tuya, te pertenece. Salió de tu alma. Y no dejes que te la quiten, especialmente la inteligencia artificial.”

La 71ª edición de los Ivor Novello entregó galardones a artistas como CMAT, Sam Fender —ganador del premio al Compositor del Año—, Rosalía como Compositora Internacional del Año, Calvin Harris, Kano, Kae Tempest, Lily Allen y Linda Perry, entre otros. Thom Yorke y George Michael fueron incorporados como Fellows de The Ivors Academy.

Temas Relacionados

Elton JohnMúsicaInteligencia ArtificialIAUltimas noticiasUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El historiador y ensayista Timothy Garton Ash recibe el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

El académico británico, profesor en Oxford y Stanford, y columnista de The Guardian y El País, obtiene el reconocimiento por su “profundo análisis intelectual con un lenguaje sencillo y fresco”

El historiador y ensayista Timothy Garton Ash recibe el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

El Arranque celebra treinta años en el Palacio Libertad con Xavier Inchausti como invitado de lujo

La orquesta de Ignacio Varchausky, eje de una renovación del tango a fines del siglo XX, festeja su aniversario este miércoles 27, con un programa que integra clásicos y sorpresas

El Arranque celebra treinta años en el Palacio Libertad con Xavier Inchausti como invitado de lujo

Lo cotidiano se vuelve arte: Jorge Macchi presenta “Retour” en el Museo Sívori

Con una propuesta llena de ironía y melancolía, el artista transforma objetos y escenas comunes en experiencias visuales únicas en su debut individual, retomando guiños de su recordada obra de 2004

Lo cotidiano se vuelve arte: Jorge Macchi presenta “Retour” en el Museo Sívori

La invención del jazz en tiempo real: los 12 mejores discos de Sonny Rollins

Una variedad de influencias, desde la música caribeña hasta la improvisación total, caracteriza el fascinante recorrido musical del saxofonista estadounidense muerto a los 95 años

La invención del jazz en tiempo real: los 12 mejores discos de Sonny Rollins

Magui Moavro y Alejandro Gigli experimentan nuevas fronteras de la abstracción en la sede del Fondo Nacional de las Artes

Las obras de la muestra ‘Técnicas de exploración’ que inaugura este jueves, reflejan distintas aproximaciones a este estilo visual, guiadas por búsquedas espirituales y conceptuales

Magui Moavro y Alejandro Gigli experimentan nuevas fronteras de la abstracción en la sede del Fondo Nacional de las Artes

DEPORTES

Revelaron el singular pedido del entrenador de Francia después de perder la final del Mundial 2022 ante Argentina

Revelaron el singular pedido del entrenador de Francia después de perder la final del Mundial 2022 ante Argentina

La Fórmula 1 eligió a Franco Colapinto como uno de los mejores pilotos del GP de Canadá: a quién igualó en el primer lugar

La otra convocatoria de Argentina: los 6 futbolistas que sumará Scaloni para los amistosos previos al Mundial

Julián Álvarez habló de la competencia interna que tiene con Lautaro Martínez en la selección argentina

Los elogios de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras su histórico sexto puesto en el GP de Canadá

TELESHOW

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

Gerardo Romano preocupó a sus seguidores con una foto desde el hospital: el motivo de su internación

El viaje de negocios de Marta y Felipe Fort por Alemania: de la expo chocolate a las salidas y el relax

Lolo Poggio habló de la foto íntima con Nazareno luego de la salida de Gran Hermano: “La gente no entiende”

INFOBAE AMÉRICA

Nació de un error y fue una catástrofe, pero se volvió atracción turística: la Puerta del Infierno se está apagando después de más de 50 años

Nació de un error y fue una catástrofe, pero se volvió atracción turística: la Puerta del Infierno se está apagando después de más de 50 años

Alemania y Francia blindan el control militar de Europa y llevan adelante la mayor estatización de defensa desde la posguerra

Panamá acumula 41 muertes por influenza y más de 14 mil casos de síndrome gripal

La cooperación España-SICA: veinticinco años de integración y resiliencia ante los desafíos centroamericanos

Honduras y Estados Unidos fortalecen cooperación para combatir el crimen organizado