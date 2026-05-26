La Fórmula 1 eligió a Franco Colapinto como uno de los mejores pilotos del GP de Canadá: a quién igualó en el primer lugar

El abrazo con Flavio Briatore es una definición del gran fin de semana que tuvo Franco Colapinto en Canadá (Crédito: Prensa Alpine)

El sexto lugar alcanzado por Franco Colapinto en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Canadá continúa consolidando su excelente rendimiento a bordo del A526 de Alpine gracias a su mejor posición como piloto de Fórmula 1, luego de la séptima ubicación lograda en el GP de Miami a principios de mayo.

Y esta nueva producción fue elogiada por la Máxima a través del Power Ranking posterior a cada cita del calendario, que evalúa los niveles de cada conductor y elabora su propio escalafón. A propósito de esto, Colapinto venía de ser segundo por lo sucedido en Florida y, en esta oportunidad, compartió el primer lugar de la nómina con una calificación de 9.2 junto a Lewis Hamilton como los mejores hombres del fin de semana en la categoría reina del automovilismo.

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“Franco Colapinto llegó a Montreal tras un brillante fin de semana en Miami, y el joven argentino continuó su racha positiva en el Circuito Gilles Villeneuve. Tras quedarse a las puertas de sumar puntos en la Sprint, clasificó su Alpine para la Q3 y avanzó del décimo al sexto puesto durante el Gran Premio, logrando así su mejor resultado en la F1 hasta la fecha”, escribió la F1 sobre la labor del argentino de 22 años (este miércoles cumplirá 23).

Vale remarcar que el Power Ranking es elaborado por un panel de cinco expertos que analiza a cada corredor después de cada Gran Premio y los califica sobre 10 según su trabajo durante el fin de semana, dejando de lado el funcionamiento del auto, por lo que hacen hincapié en la capacidad conductiva del personaje detrás del volante. Además, las puntuaciones de los expertos se promedian para obtener una puntuación de carrera, y las mismas se suman a lo largo de la temporada en una tabla de clasificación como la del campeonato de pilotos y constructores.

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Alpine se consolidó en el quinto lugar del campeonato de constructores y tomó una ventaja de 14 puntos con Racing Bulls, que está sexto

Colapinto compartió la cima con Hamilton, quien logró una destacada actuación con Ferrari tras subirse al podio como dueño del segundo lugar en la carrera ganada este domingo por Andrea Kimi Antonelli. Fue su mejor resultado en un Gran Premio con la escudería de Maranello, luego de su triunfo en la Sprint de China en 2025.

La gran calificación del ex hombre de Williams le permitió escalar del noveno al sexto lugar en la clasificación general, ya que pasó de un 7.2 a un 7.6 promedio, luego de los eventos en Australia, China, Japón, Miami y Canadá. Permanece por detrás de Andrea Kimi Antonelli (9), George Russell (7.9), su compañero Pierre Gasly (7,8), Lewis Hamilton (7.8) y Max Verstappen (7.7).

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Incluso, Alpine se alinea con Mercedes y Ferrari como los únicos equipos que tienen a sus dos representantes en el Top 10 del año. De esta manera, el team francés se posiciona por encima de McLaren, que es el último campeón de constructores, pero solo posee en el décimo lugar al vigente campeón, Lando Norris.

Colapinto tuvo la compañía de su novia Maia Reficco en Canadá (Crédito: Reuters/Mathieu Belanger)

La Fórmula 1 ya había elogiado a Franco Colapinto en las horas posteriores a su producción en el circuito canadiense de Montreal: “Ha encontrado su ritmo desde que Alpine introdujo su paquete de mejoras en el coche. Consiguió el séptimo puesto en la última carrera en Miami, que en ese momento fue su mejor resultado en la F1 hasta la fecha, pero no tardó en superarlo, finalizando sexto en Canadá”.

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Los principales medios del mundo también se mostraron a los pies del argentino. “Implacable”, se destacó entre los comentarios positivos para definir su fin de semana. En este sentido, el director de Alpine, Steve Nielsen, tampoco se ahorró elogios: “Todavía es pronto, supongo que es una muestra de dos carreras. Lo hizo bien en Miami y volvió a hacerlo bien aquí. Ojalá siga así por mucho tiempo”.

El propio Colapinto se mostró satisfecho al término de la carrera: “Me llevo los puntos. Doble puntos para el equipo otra vez, sextos y octavos es muy bueno. Muy feliz. Contento y a enfocarnos en la próxima”. Ya venía de finalizar en la novena posición de la Sprint, que lo dejó a un lugar de poder sumar puntos en la jornada del sábado.

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El pilarense protagonizó un emotivo abrazo con Flavio Briatore y su compañero en Alpine, Pierre Gasly, lo felicitó por el sexto lugar en Canadá: “Sinceramente, enhorabuena a Franco, que ha conseguido su mejor resultado en la F1; hacía mucho tiempo que no sumábamos tantos puntos como equipo”. Gasly terminó en la octava colocación.

Los 10 mejores del Power Ranking tras el GP de Canadá

Lewis Hamilton - 9.2

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Franco Colapinto - 9.2

Max Verstappen - 8.4

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Kimi Antonelli - 8.4

George Russell - 8.2

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Arvin Lindblad - 8

Carlos Sainz - 8

Liam Lawson - 8

Isack Hadjar - 7.2

Ollie Bearman - 7.2

Así están las posiciones del Power Ranking en la temporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto ascendió tres lugares tras el GP de Canadá (Crédito: Fórmula 1)