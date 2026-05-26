El viaje de negocios de Marta y Felipe Fort por Alemania: de la expo chocolate a las salidas y el relax

Los gemelos Fort viajaron al viejo continente con el objetivo de conocer cómo son las fabricas de chocolate allá y mantenerse al día con el rubro familiar (Video: Instagram)

Marta y Felipe Fort viajaron a Alemania como parte de su trabajo al frente de la empresa chocolatera que heredaron de su padre, Ricardo Fort. Los gemelos llevan tiempo manifestando públicamente su intención de involucrarse más en el negocio familiar, y este viaje a Europa fue una muestra concreta de eso: recorrieron una exposición del rubro, evaluaron maquinarias para la fábrica y se pusieron al día con las tendencias del sector.

Fiel a su estilo, Marta no dejó pasar la oportunidad de documentarlo todo. “Vlog de mi viaje a Alemania con Felfort”, tituló sin misterios, ya de regreso en el pais. Desde el primer segundo, la influencer se mostró relajada en el rol de empresaria y junto a su hermano estuvieron trabajando codo a codo en la exposición.

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El día arrancó antes del amanecer. A las 6, Marta ya estaba entrenando, y lo compartió en sus redes en un video en alta velocidad que mostraba la rutina completa. Después vendría la expo, la jornada laboral y una noche que se extendió más allá del trabajo.

Felipe también apareció en cámara, parado frente a uno de los stands de maquinaria, con una frase que quedó deliberadamente incompleta: “Acá estamos en ..... haciendo.... para después.... Nada que ver con nada”. El comentario, lejos de ser una queja, funcionó como un chiste interno que los hermanos parecen manejar con naturalidad. Y para jugar al misterio con sus seguidores.

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Marta Fort y Felipe Fort, herederos del imperio chocolatero, cenan en un lujoso restaurante con vista al atardecer durante su viaje a Alemania

En el vlog, la joven de 22 años describió la expo con la misma franqueza de siempre: “La expo se trata de chocolate, más chocolate, más chocolate. Comprado máquinas y haciéndonos los que laburamos y una vez que nos cansamos de poner la caripela, nos vamos a la m...”. Las imágenes del lugar mostraban stands de empresas del sector, con moldes, maquinaria y figuras de chocolate expuestas sobre mesadas azules.

Después de la expo, Marta continuó el relato con el mismo tono desenfadado: “Comprando boludeces, terminando el día laboral por hoy y no puede faltar rematar laburo con shopping y nos vamos a cenar. Un amor. Y boludeamos con los pibes”.

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El cierre del día quedó registrado en una de las imágenes del vlog: Felipe sentado en un restaurante con vista panorámica a la ciudad, con el atardecer de fondo y los ventanales de piso a techo enmarcando la escena. En la misma foto se ve a Marta de espaldas, copa en mano en un ambiente de relax.

La hija de Ricardo Fort abrió la puerta de su intimidad y contó un encuentro sexual en su reciente viaje

Pero el viaje no fue solo trabajo y turismo. Días atrás, en el programa de streaming Blender at Night, Marta contó con franqueza cómo fueron sus conquistas en el exterior. José María Listorti fue quien la interpeló directamente: “¿Hiciste chongo a domicilio?”, le preguntó. Marta admitió entre risas que sí, y comenzó a relatar cómo se dio ese episodio.

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Explicó que la mayoría de los asistentes a la convención “eran todos viejos de 60”, por lo que no encontró allí oportunidades para conocer a alguien. “Yo fui con un grupo muy morboso, fui con mi abogado César Carozza y otro personaje que es como César. Y un día hicimos una especie de apuesta: el que no cog... pierde. Y yo no perdí”, relató.

Para el encuentro, Marta recurrió por primera vez a una aplicación de citas. “Nunca había estado en apps de citas, no me interesaba. Pero dije ‘bueno’ y me bajé una”, contó. La persona con quien se encontró tenía 27 años y la interacción arrancó en inglés.

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Al momento de presentarse, Marta apeló a una frase que dice usar habitualmente en esos contextos: “‘I’m like an Argentinian Willy Wonka’ (soy la Willy Wonka argentina)”, en referencia al personaje asociado al chocolate. Y agregó otra línea de presentación que también suele repetir: “Mi familia es como los Kardashian de Argentina”.