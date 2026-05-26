Tragedia en Miramar: un tractor circulaba por la ruta de noche, un jubilado lo chocó de atrás y murió decapitado

Las autoridades atribuyeron el siniestro a irregularidades en la carga y la falta de licencia habilitante del conductor del tractor en Miramar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un jubilado de 76 años murió decapitado en el acto tras chocar con su automóvil contra un tractor agrícola en la ruta provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene, a pocos kilómetros de Miramar, en lo que las primeras investigaciones atribuyen a una cadena de irregularidades que terminó en tragedia.

El siniestro ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 20, en la localidad bonaerense. Según pudo saber Infobae, el vehículo involucrado era un Volkswagen Voyage que impactó por alcance contra un tractor Deutz. El vehículo agrícola circulaba con un pinche doble enganchado en la parte trasera, un dispositivo metálico utilizado para transportar rollos de pastura compactada destinada a hacienda.

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Los peritos que trabajaron en el lugar determinaron que esos mismos rollos tapaban por completo las luces traseras del tractor, lo que habría impedido que el conductor del Voyage advirtiera la presencia de la maquinaria sobre la calzada.

La fuerza del impacto tuvo consecuencias fatales: uno de los pinches metálicos golpeó la cabeza del automovilista y le provocó la decapitación, con muerte instantánea. La identidad de la víctima, oriunda de Miramar, no fue difundida.

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A las irregularidades en la carga y el equipamiento del tractor se sumó otra falta grave: el hombre que lo conducía no contaba con licencia habilitante para conducir maquinaria agrícola y, además, circulaba de noche, una práctica expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito para ese tipo de vehículos cuando no reúnen las condiciones de seguridad y señalización requeridas, según precisó La Capital.

Por disposición del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, el conductor del tractor fue aprehendido y alojado en una dependencia policial de Miramar, imputado por el delito de homicidio culposo.

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Un trabajador rural murió tras ser aplastado por un tractor en Mendoza

El accidente en San Rafael ocurrió cuando la víctima perdió el equilibrio al trepar al acoplado y fue atropellada por el tractor agrícola (REUTERS)

Un accidente laboral con consecuencias fatales conmocionó al distrito de Las Malvinas, San Rafael, provincia de Mendoza. Alrededor de las 15, un trabajador golondrina de 53 años murió durante las tareas de cosecha de ajo en una finca de la zona.

La víctima, identificada como F. S., cumplía su rutina de trabajo cuando intentó trepar a un acoplado que llevaba bolsas de ajo. El vehículo era remolcado por un tractor al mando de N. M., un joven de 26 años. En ese momento, el hombre perdió el equilibrio, cayó al suelo y las ruedas traseras del rodado agrícola lo atropellaron, causando su muerte en el acto.

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El episodio generó consternación entre los trabajadores rurales y los residentes del distrito. Efectivos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegaron al lugar tras recibir el aviso del siniestro. El profesional interviniente verificó el deceso de F. S. en el sitio, sin margen para aplicar ningún tipo de maniobra de reanimación dada la gravedad de las heridas.

Según informó Los Andes, la presencia de Policía Científica dio inicio a las pericias para reconstruir la secuencia exacta de los hechos. Los investigadores efectuaron un relevamiento fotográfico, tomaron mediciones y recopilaron testimonios de quienes estaban presentes. El propósito, de acuerdo con fuentes policiales, es establecer si existieron factores adicionales que hayan incidido en el desenlace.

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El conductor del tractor, N. M., fue sometido a un control de alcoholemia por parte de Policía Vial. La prueba arrojó resultado negativo, dato que quedó incorporado al expediente. De forma simultánea, se extrajeron muestras y se evaluó el estado de los vehículos en busca de posibles fallas técnicas o mecánicas.

La causa quedó a cargo del ayudante fiscal de San Rafael, quien ordenó la continuidad de las actuaciones y el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense, conforme al protocolo vigente para muertes de carácter accidental. Las autoridades indicaron que el sumario incluirá el análisis de las condiciones laborales, la seguridad en la finca y la verificación de la documentación de los trabajadores y la maquinaria involucrada.

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