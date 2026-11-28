Los presidentes de Estudiantes y de la AFA coincidieron en la final de la Copa Libertadores

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La premiación de Estudiantes de La Plata como subcampeón de la Copa Libertadores se destacó por un momento que no pasó inadvertido entre el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, y su par de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Es conocida la difícil relación que poseen entre ambos y, cuando coincidieron en el escenario, se saludaron de manera fría con un rápido apretón de manos sin cruzar miradas para dar continuidad a la ceremonia posterior a la derrota frente a Palmeiras.

En más de una oportunidad, Verón criticó el formato del campeonato local en la Liga Profesional de Fútbol con 30 equipos y dos grupos de 15. De hecho, tras eliminar al Flamengo y pasar a la definición de la Libertadores, objetó: “Cuesta muchísimo. Un partido así lo tenés que jugar de esa forma, al 110 por ciento. Y fijate que a veces no alcanza. Para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara, podríamos ver mucho más de esto. Necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir”.

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Actualmente, la Brujita cuenta con una suspensión de tres meses por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA por los incidentes registrados en el cierre de la final correspondiente a la Supercopa Internacional que Rosario Central le ganó a su equipo en Santiago del Estero. El castigo adoptado se debió a su “ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral (Darío Herrera) al finalizar el encuentro”, según la resolución.

Una muestra del vínculo con Tapia fue que el principal dirigente de la AFA no participó en la premiación de Estudiantes en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, pero sí estuvo presente junto a los árbitros y los jugadores campeones del Canalla. Eso motivó la respuesta del plantel finalista con aplausos irónicos.

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Bajo su mandato al frente de la AFA, los clubes de este país ganaron una de las últimas diez ediciones de la Copa Libertadores y, con el triunfo de Palmeiras en Montevideo, Brasil superó a Argentina en cantidad de títulos de este torneo por primera vez en 58 años.

*El plantel de Estudiantes recibió la medalla del segundo lugar

Juan Sebastián Verón ya había recibido seis meses de sanción por parte del Tribunal de Disciplina para “toda actividad relacionada con el fútbol” por el pasillo de espaldas que hicieron los jugadores de la institución a Rosario Central como una forma de repudio al título de “campeón de Liga” que se le otorgó a la Academia rosarina a fines de 2025.

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Además, Estudiantes de La Plata dio un nuevo paso en las últimas semanas, luego de alcanzar un acuerdo con Stefano Di Carlo, presidente de River Plate: lanzaron una “mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora” del certamen nacional. El cónclave se llevó a cabo en las oficinas del estadio Monumental a mediados de octubre.

“El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino”, manifestaron en un comunicado conjunto entre ambas instituciones. La Banda es otro de los equipos que se mantiene alejado de la conducción de Tapia.

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En el plano futbolístico, el Pincha cayó este sábado frente a Palmeiras por el único gol de Ramón Sosa, un futbolista con pasado en Gimnasia La Plata, y no podrá competir en la próxima Libertadores, pero sí tendrá participación en la Copa Sudamericana 2027 tras haber obtenido su lugar vía Tabla Anual como el 11° equipo con más puntos entre las Fases Regulares del Torneo Apertura y Clausura 2026.

*El resumen del partido entre Estudiantes y Palmeiras