El Ministerio Público coordinó la incineración de más de media tonelada de droga decomisada en diferentes operaciones y procesos penales en Honduras. (Foto: Cortesía)

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El Ministerio Público (MP) de Honduras coordinó la incineración de más de media tonelada de droga decomisada en diferentes operaciones contra el narcotráfico, cuyo valor económico fue estimado en 27 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 1,02 millones de dólares.

La diligencia judicial se desarrolló este viernes 27 de noviembre en el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés, bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y mediante una orden judicial que autorizó la destrucción de las sustancias ilícitas.

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De acuerdo con el ente acusador, los estupefacientes correspondían a distintos expedientes judiciales y procesos penales, en los que fueron decomisados durante operaciones ejecutadas por las autoridades hondureñas.

Las autoridades estimaron en 27 millones de lempiras, aproximadamente 1,02 millones de dólares, el valor económico de las sustancias ilícitas destruidas. (Foto: Cortesía)

La incineración se realizó bajo las formalidades de prueba anticipada, un procedimiento contemplado en la legislación procesal penal que permite documentar y garantizar la legalidad de determinadas actuaciones judiciales antes de que se desarrolle el juicio correspondiente.

El Ministerio Público explicó que la destrucción de los narcóticos se llevó a cabo siguiendo los procedimientos legales establecidos y con la participación de diferentes instituciones encargadas de la seguridad, la administración de justicia y la supervisión técnica.

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Entre las sustancias destruidas figuraban 520 paquetes de marihuana, correspondientes a un expediente judicial, además de varios decomisos de cocaína y marihuana que estaban vinculados a otras investigaciones penales.

La diligencia judicial se desarrolló el viernes 27 de noviembre en Puerto Cortés, departamento de Cortés, bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado. (Foto: Cortesía)

El detalle proporcionado por la Fiscalía establece que también fueron incinerados 4.868,3 gramos de cocaína y 728,7 gramos de marihuana, así como otros 4.811,43 gramos de cocaína decomisados en diferentes procesos.

En conjunto, los decomisos de cocaína incluidos en la diligencia sumaban 9.679,73 gramos, equivalentes a aproximadamente 9,68 kilogramos. A esta cantidad se agregaron los 728,7 gramos de marihuana registrados en uno de los expedientes, además de los 520 paquetes de esa misma sustancia.

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La Fiscalía no detalló en su comunicación el peso individual de cada uno de los 520 paquetes ni especificó las fechas y los lugares exactos donde fueron incautados los cargamentos.

Entre los narcóticos incinerados figuraban 520 paquetes de marihuana decomisados durante operaciones contra el narcotráfico y vinculados a un expediente judicial. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, confirmó que las sustancias procedían de distintas operaciones y procesos penales, por lo que su destrucción representa el cierre de una etapa dentro de las diligencias judiciales relacionadas con esos decomisos.

El valor económico estimado de los narcóticos asciende a 27 millones de lempiras, una cifra que supera el millón de dólares y que refleja la valoración realizada por las autoridades sobre las sustancias sometidas a incineración.

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La diligencia contó con la participación de representantes del Ministerio Público, agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

También estuvieron presentes autoridades judiciales y personal técnico de instituciones vinculadas con la protección ambiental y la prevención de las adicciones, quienes acompañaron el procedimiento para verificar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes

El procedimiento también incluyó la destrucción de 4.868,3 gramos de cocaína y 728,7 gramos de marihuana correspondientes a otro proceso penal. (Foto: Cortesía)

La presencia de estas instituciones permitió desarrollar la actividad bajo un esquema de coordinación interinstitucional, con supervisión de las autoridades competentes y documentación de la destrucción de los estupefacientes.

El Ministerio Público señaló que este tipo de diligencias busca garantizar que las sustancias decomisadas durante las investigaciones penales sean destruidas conforme a las disposiciones judiciales, evitando que permanezcan almacenadas una vez cumplidos los requisitos legales para su eliminación.

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Asimismo, destacó que el procedimiento contó con el acompañamiento de representantes de diferentes medios de comunicación, como parte de la cobertura pública de la actividad.

La incineración de los narcóticos constituye una de las actuaciones posteriores al decomiso de sustancias ilícitas durante las operaciones policiales y fiscales.

Antes de llegar a esta etapa, las drogas deben quedar sujetas a los procedimientos de identificación, documentación y control establecidos dentro de los expedientes correspondientes.