La programación de Viña 2027 reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones durante seis noches de espectáculos (Composición/JYP/Redes sociales/REUTERS)

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La música latina, el rock chileno, la cumbia y el K-pop tendrán un lugar en la próxima edición del Festival de Viña del Mar. La organización anunció a las estrellas que subirán al escenario de la Quinta Vergara entre el 22 y el 27 de febrero de 2027; y la programación incluye regresos esperados, debuts y una reunión que promete atraer la atención del público local.

La lista de artistas se reveló al público el viernes 27 de noviembre desde el Palacio Vergara, con la participación de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. Aunque ya se conoce a la mayoría de invitados, todavía falta confirmar al talento internacional que ocupará la jornada del miércoles 24 y a los humoristas de cada noche.

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La programación del Festival de Viña 2027

La primera jornada, el lunes 22 de febrero, tendrá como protagonistas a la italiana Laura Pausini y el colombiano Silvestre Dangond. La intérprete de “La soledad” regresará por tercera vez a la Quinta Vergara, después de sus presentaciones de 1997 y 2014. Por su parte, Dangond debutará en el certamen como uno de los principales exponentes del vallenato contemporáneo.

Laura Pausini volverá al Festival de Viña del Mar después de sus presentaciones de 1997 y 2014.

El martes 23 será el turno de Reik y Farruko. El trío mexicano volverá por tercera ocasión al festival con su repertorio de pop romántico, que incluye éxitos como “Noviembre sin ti” y “Yo quisiera”. El puertorriqueño, en tanto, tendrá su primera presentación en Viña. Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras como Daddy Yankee, J Balvin, Don Omar y Bad Bunny.

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Reik regresará al certamen chileno con algunas de las canciones románticas más conocidas de su repertorio (REUTERS/Caroline Brehman)

El jueves 25 estará dedicado a la música chilena. La Ley se reunirá con su formación histórica, integrada por Beto Cuevas, Pedro Frugone, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y Rodrigo “Coti” Aboitiz. La banda compartirá la jornada con Gondwana y Quique Neira, quienes volverán a presentarse juntos tras el éxito de su reencuentro y posterior gira.

El viernes 26 combinará la balada española con el pop surcoreano. Pablo Alborán regresará por cuarta vez a Viña y presentará su espectáculo sinfónico, basado en su proyecto SINFØNICO, grabado en los estudios Abbey Road con más de 200 músicos. Esa noche también actuará Jihyo, una importante exponente del K-pop.

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La clausura, el sábado 27, tendrá al reguetonero Arcángel, quien debutará con un espectáculo propio después de haber sido invitado por Bad Bunny en 2019. También llegará por primera vez Damas Gratis, la agrupación argentina liderada por Pablo Lescano y referente de la cumbia villera.

Pablo Lescano liderará el debut de Damas Gratis en el certamen, con los éxitos que hicieron popular a la cumbia villera.(Franco Fafasuli)

Quién es Jihyo, la estrella de K-pop que llegará a Viña 2027

Tras el exitos paso de la girlband NMIXX por el Festival de Viña 2026, la organización continúa apostando por el pop coreano.

Esta vez, la invitada es Jihyo. La cantante de 29 años es la líder y vocalista principal de TWICE, uno de los grupos femeninos más exitosos de la última década dentro de la industria del K-pop.

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Jihyo es la líder y vocalista principal de TWICE, agrupación surcoreana con 11 años de trayectoria (Foto Andrew Park/Invision/AP)

Su historia musical comenzó cuando tenía ocho años, al ingresar a la agencia JYP Entertainment. Allí pasó cerca de diez años de preparación antes de debutar oficialmente en octubre de 2015 junto a TWICE, una agrupación integrada por nueve chicas que alcanzó fama internacional con canciones como “Cheer Up”, “TT”, “What Is Love?”, “FANCY” y “The Feels”.

Aunque su nombre está estrechamente ligado al grupo, Jihyo también desarrolla una carrera individual. En agosto de 2023 lanzó ZONE, su primer miniálbum como solista, compuesto por siete canciones que exploran sonidos pop, R&B y dance. El proyecto tuvo como sencillo principal “Killin’ Me Good” y llegó al puesto número 14 del Billboard 200.

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Jihyo llegará por primera vez a la Quinta Vergara con un espectáculo individual que acercará el K-pop al público del festival (Créditos: Instagram)

Vale la pena resaltar que Jihyo también es una de las tres vocalistas de TWICE que interpretan el tema “Takedown”, de la banda sonora de Las Guerreras K-pop.

¿Cuándo comprar las entradas para Viña 2027?

Los interesados en asistir a la Quinta Vergara podrán adquirir sus entradas a través de Puntoticket. De acuerdo con la información difundida por la organización, la preventa exclusiva para clientes de Entel y Caja Los Andes comenzará el martes 1 de diciembre, a las 11:00 horas.

La venta general para el público comenzará el jueves 3 de diciembre, a las 12:00 horas.