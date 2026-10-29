Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

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La Liga Profesional del Fútbol (LPF) confirmó el nuevo formato que tendrá la Primera División del torneo argentino a partir de 2027. Aunque se mantendrán los 30 equipos en la máxima categoría, se redefinió el sistema de disputa en el que, hasta ahora, no se cruzaban todos contra todos. A partir de la próxima temporada, el certamen se volverá a dividir en dos tramos y contará con un campeón de Apertura y otro de Clausura, pero sí se enfrentarán todos los clubes a lo largo del año. Habrá un clásico por semestre y se mantendrán los dos descensos. En la reunión de Comité Ejecutivo que se llevó a cabo en la oficina de Liga Profesional en Puerto Madero, el único club que votó en contra fue River Plate.

El cambio principal es que cada equipo jugará al menos una vez en la temporada contra todos los rivales. La primera parte, llamada Apertura, tendrá 15 fechas: del 1° al 16° clasificaron a los playoffs, que se mantendrán a partido único. El segundo tramo reiniciará la tabla: los equipos se enfrentarán con los otros 14 que le quedan pendientes y solo repetirán contra su clásico rival para completar las 15 fechas del Clausura. Nuevamente habrá playoffs entre los primeros 16 y, el arrastre de puntos de las fases regulares del Apertura y Clausura conformarán la Tabla Anual en la que se consagrará campeón el primero, se desprenderán los clasificados a las copas internacionales y se definirá un descenso.

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De esta manera, el esquema mantendrá los torneos Apertura y Clausura, aunque modificará la composición de los cruces. Cada equipo jugará una vez contra los otros 29 y disputará una segunda fecha de clásicos, de modo que esos partidos se celebren una vez en cada estadio en 2027. El primer tramo incluirá las primeras 15 jornadas del fixture y los playoffs con los 16 mejores ubicados para definir al primer campeón (de enero a junio). La actividad se retomará desde agosto con los restantes 15 enfrentamientos (el único que se repetirá es el clásico con localía invertida) y culminará en diciembre con los playoffs. Se mantendrán los tres campeones: el del Apertura, el del Clausura y el de la Tabla Anual.

Belgrano se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

“Recién se ha elegido por mayoría este pequeño cambio que se ha analizado en los últimos días con respecto al torneo 2027, de hacer un torneo donde jueguen todos los equipos contra todos los equipos en un formato muy similar al que venimos participando. Va a haber un Torneo Apertura en las primeras 15 fechas; un Torneo Clausura en las segundas 15 fechas. Todos vamos a sumar en la misma Tabla. En el Apertura vamos a clasificar a los playoffs del 1° al 16°. Obviamente el 1° va a jugar contra el 16°, el 2° contra el 15°. El Torneo Clausura va a ser en el mismo formato, todos sumando en la misma tabla. Una tabla que va a empezar obviamente de cero. Y después va a haber una Tabla General, que es la suma de los dos torneos como ahora: va a definir la clasificación a las Copas y los descensos”, lo resumió el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina. Por su parte, Matías Mariotto (presidente de Banfield) confirmó que habrá dos fechas menos respecto a los torneos de 2026 ya que se suprimirán los interzonales por sorteo y que los playoffs seguirán siendo a partido único.

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La clasificación a las copas internacionales no tendrá modificaciones. Si bien estaba previsto que el tercero de la Anual se clasificara a la Sudamericana 2028 y el noveno de la Anual disputará la Fase 2 de la Libertadores, esto no tendrá efecto por el momento. “Fue un tema que se trató, pero por amplia mayoría se definió que va a seguir el formato que teníamos: esa posición de Repechaje, hoy sería el tercer puesto de la general, que iría a la Fase 2 de la Copa Libertadores. Eso no va a cambiar”, afirmó Malaspina sobre la clasificación a las copas. Por otra parte, se mantendrán los dos descensos directos (uno vía promedios y otro por Tabla Anual), mientras que se informó que Lanús presentó una moción para que se evalúe la chance de incluir una Promoción a partir de 2028. “Es un tema que vamos a ir desarrollando en las próximas reuniones. Habrá una comisión que o analizará”, comentó Malaspina.

El mandatario de Argentinos Juniors afirmó que el Millonario no estuvo de acuerdo con el formato: “Solamente River planteó la postura del Torneo de 20 equipos. En la mesa también se planteó con la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Ningún club estaba convencido y de acuerdo en fomentar diez descensos masivos en el fútbol argentino”.

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El Comité Ejecutivo de AFA confirmó el nuevo formato del fútbol argentino

Al mismo tiempo, el directivo del Bicho de La Paternal anunció: “Se viene el VAR semi automático en el fútbol argentino a partir del año que viene. El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año con VAR semi automático. Creo que es un crecimiento para el fútbol argentino. El año que viene, seguramente por tema de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de primera”.

Las modificaciones de estructura del campeonato de Primera División se repitieron durante la última década. Entre 2014 y 2015, los torneos Inicial y Final fueron reemplazados por uno anual de 30 equipos, luego de que el ex presidente de la AFA Julio Humberto Grondona aprobara el ascenso de diez clubes provenientes de la B Nacional, que ganó Boca.

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En 2016 se jugó un certamen corto, conquistado por Lanús. Luego regresaron las temporadas que comenzaban en un año y concluían en el siguiente, espejado con la agenda europea (de agosto a junio), un sistema que se mantuvo hasta 2019. La pandemia alteró otra vez el calendario en 2020 con la Copa Diego Maradona. Después coexistieron la Copa de la Liga y el torneo de todos contra todos, hasta que en 2025 volvieron los Apertura y Clausura, pero con zonas y playoffs estilo MLS.