El gesto de repudio de Estudiantes durante el pasillo por el título de campeón de Liga entregado a Central

Los jugadores del Pincha le dieron la espalda a sus colegas del Canalla después de que la AFA lo haya designado ganador de un trofeo por terminar en la primera colocación de la Tabla Anual

El tradicional gesto de reconocimiento deportivo se ha convertido en el epicentro de una controversia en la Liga Profesional de Fútbol, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitara que Estudiantes realice el pasillo a Rosario Central en el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, tras haberlo declarado como “campeón de liga”.

La reacción de Estudiantes no se hizo esperar. El club, presidido por Juan Sebastián Verón, manifestó públicamente su desacuerdo con la designación de Central como campeón, argumentando que no existió una votación formal para reconocer ese título. A través de sus redes sociales, el equipo rojiblanco expresó: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

Esta declaración contradijo de manera directa la versión oficial de la LPF, que horas antes había asegurado que la decisión de incorporar el nuevo título y reconocer a Rosario Central como campeón anual había sido “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo.

Finalmente, pese a los controversias generadas, Estudiantes le realizó el polémico pasillo, pero de una manera que promete dar la vuelta al mundo porque todos los futbolistas se dieron la vuelta para darle la espalda a sus colegas del Canalla. Esa fue la manera para emitir una muestra de protesta con un simple gesto, y que fue motorizada por el propio Verón.

El cronista de campo de juego, Federico Bueno, enfocado en la información del Pincha, afirmó que Estudiantes “liberó a sus jugadores” a modo institucional, pero el máximo dirigente se reunió con una parte del plantel: “Tuvo una charla con los referentes y les dio su opinión. Les sugirió un pasillo de espaldas y brazos cruzados”. Se le informó a la organización que se cumpliría con la disposición emitida en la previa al compromiso, pero no se le precisó de qué manera se haría, según explicó Bueno en la transmisión oficial de ESPN Premium.

Una imagen que dará la vuelta al mundo: los jugadores de Estudiantes le dan la espalda a Ángel Di María en el pasilo de campeón

La hinchada de Rosario Central respondió el accionar de Estudiantes desde las tribunas con un claro cántico contra Juan Sebastián Verón. “El que no salta, es un inglés”, se escuchó desde los cuatro costados del Gigante de Arroyito.

Cabe destacar que la polémica por la consagración del Canalla se intensificó tras la difusión de un comunicado de la Liga Profesional de Fútbol, en el que se establecía: “Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF. En la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado ‘Campeón de Liga 2025’”.

La decisión de realizar el pasillo del campeón para los jugadores de Central fue adoptada a pesar de que ni el Reglamento de la Liga Profesional, ni el Reglamento General de la AFA, ni el Reglamento del Campeonato contemplan este acto como un deber disciplinario, ceremonial o administrativo. Históricamente, el pasillo ha sido una práctica protocolar voluntaria, aplicada según el criterio y la relación entre las instituciones involucradas.

La consagración del Canalla como campeón de la Liga Profesional se fundamenta en su posición de privilegio al finalizar primero en la tabla anual, lo que le permitió sumar una nueva estrella a su historial. La AFA determinó que, a partir de ahora, este reconocimiento se otorgará a todos los equipos que culminen en esa posición dentro del acumulado de la Primera División. La alegría en el entorno de Arroyito fue palpable, especialmente para figuras como Ángel Di María, quien celebró el logro en sus redes sociales con el mensaje: “La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”.

