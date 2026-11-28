Las exportaciones de plásticos, jabones y papel de Guatemala alcanzaron 1.165,5 millones de dólares hasta septiembre de 2026, según cifras oficiales del Banco de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exportaciones de Guatemala de jabones, plásticos y manufacturas de papel sumaron USD 139 millones adicionales entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo período de 2025, pese a los altos costos energéticos, las limitaciones logísticas y la complejidad de los trámites para el sector. Las ventas conjuntas de los tres rubros alcanzaron USD 1.165,5 millones, de acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat).

El crecimiento combinado fue de 13,5%, casi el doble del 7,4% registrado por las exportaciones totales de bienes, que llegaron a USD 12.752,6 millones durante los primeros nueve meses del año. Con ese avance, los tres sectores elevaron su participación al 9,1% del total exportado por el país.

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Las ventas externas de Guatemala afrontan costos elevados de energía, deficiencias en la infraestructura vial y portuaria, además de procedimientos administrativos complejos. Francisco Ralda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), sostuvo que una mejora de esas condiciones permitiría ampliar la presencia de los productos nacionales en más mercados.

Jabones, el rubro con mayor expansión porcentual

Los detergentes y jabones encabezaron el crecimiento dentro del grupo: sus exportaciones pasaron de USD 278,2 millones a USD 333,6 millones. El aumento de USD 55,4 millones respondió principalmente a un alza de 17,5% en el volumen despachado, mientras que el precio medio por kilogramo subió 2%.

El desempeño llevó a este rubro al séptimo puesto entre los principales productos de exportación registrados por el Banguat, por delante de las manufacturas de papel y cartón.

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Los materiales plásticos y sus manufacturas concentraron el mayor valor vendido al exterior entre las tres industrias, con USD 505 millones. La cifra superó en USD 48,9 millones los USD 456,1 millones obtenidos en igual período de 2025, con una expansión de 10,3% en el volumen exportado y una variación de 0,4% en el precio medio.

Las exportaciones de jabones, plásticos y papel de Guatemala sumaron 1.165,5 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese resultado ubicó a los plásticos en el sexto lugar del ranking exportador, por detrás del café, los artículos de vestuario, el banano, las grasas y aceites comestibles y el azúcar.

Las manufacturas de papel y cartón exportaron USD 326,9 millones, frente a los USD 292,2 millones del año previo. El incremento de USD 34,7 millones se produjo aunque el precio medio por kilogramo cayó 3,7%, debido a que el volumen enviado al exterior aumentó 16,2%, según información de Agexport Hoy.

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El café pasó al frente del ranking exportador

El café lideró los ingresos por exportaciones entre enero y septiembre, con USD 1.329 millones, y desplazó a los artículos de vestuario al segundo puesto. El vestuario acumuló ventas por USD 1.247 millones y creció 6,2% frente al mismo período de 2025.

El banano ocupó el tercer lugar con USD 832 millones, seguido por las grasas y aceites comestibles, con USD 806 millones, y el azúcar, con USD 676 millones.

Bismarck Pineda, gerente de Competitividad de AGEXPORT, vinculó el comportamiento desigual de los sectores a tres factores que afectaron especialmente a las exportaciones agrícolas: el conflicto en Oriente Medio, los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos no incluidos en el Acuerdo de Comercio Recíproco y las condiciones climáticas adversas.

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“El conflicto en Oriente Medio ha incrementado los costos logísticos y de producción debido al alza en los precios del petróleo y los fertilizantes”, explicó Pineda. También señaló que los aranceles estadounidenses continuaron afectando a parte de la oferta exportable guatemalteca.

El informe de política monetaria del Banco de Guatemala, correspondiente a septiembre de 2026, indicó que la demanda externa mantuvo un desempeño positivo “pese a la coyuntura internacional desafiante”, impulsada por las ventas de grasas y aceites comestibles, azúcar, detergentes y jabones, papel y cartón y productos de la industria química.

La entidad proyectó que las exportaciones FOB cerrarían 2026 con un crecimiento de 6,5%, mientras que las importaciones avanzarían 9%, una diferencia que mantendría la presión sobre la balanza comercial guatemalteca.

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