El vicepresidente Félix Ulloa afirmó que el despliegue militar en Haití, autorizado mediante un convenio bilateral, también pretende contribuir a la respuesta regional ante la violencia de las pandillas en el país caribeño. (Cortesía: Carolina Peguero)

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa resaltó en una entrevista a CNN que el envío de militares a Haití tiene como prioridad localizar y rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandillas, pero sostuvo que el Gobierno de Nayib Bukele también busca aportar a la respuesta regional frente a la crisis de seguridad en el país caribeño.

“Queremos también ser parte de la solución del problema”, declaró Ulloa. A su vez, el funcionario describió el operativo como una misión amparada por un acuerdo bilateral con las autoridades haitianas.

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Ulloa reiteró que el contingente ingresó a territorio haitiano con un propósito específico: “Rescatar a nuestros compatriotas”, refiriéndose a los cuatro aerotécnicos desaparecidos desde el 18 de octubre tras una emboscada en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

“Toda la movilización de nuestras fuerzas corre por cuenta de nuestro modesto presupuesto nacional”, agregó el vicepresidente.

El vicepresidente Ulloa señaló que el Gobierno de El Salvador costea la movilización de sus tropas en Haití con recursos del presupuesto nacional. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

Támbien señaló que las tareas de rescate ya tienen efecto en sectores donde operan organizaciones criminales. “En este ínterin se han ido también limpiando algunas zonas que estaban bajo control de las pandillas y eso el pueblo haitiano lo aprecia”, sostuvo.

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Ulloa atribuyó a la escalada de violencia de las pandillas el aumento de la atención internacional sobre Haití. Afirmó que la crisis llevó a otros países de la región a observar con mayor preocupación la situación, debido a sus implicancias para la seguridad, la migración y los servicios públicos.

República Dominicana aporta apoyo logístico a la misión

Ulloa destacó el respaldo de República Dominicana para el desplazamiento de tropas y equipos salvadoreños. “Mucho de la logística que hemos desplazado es a través de ellos”, señaló a CNN.

El vicepresidente recordó un incidente durante las operaciones en el que murieron militares salvadoreños y un tercero resultó herido. Este último fue trasladado a Santo Domingo para recibir atención médica, luego de una instrucción del presidente dominicano, Luis Abinader, pero falleció después, según relató Ulloa.

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República Dominicana facilita el soporte logístico para el traslado de tropas y pertrechos salvadoreños, dijo Ulloa. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

“Sabemos que las relaciones con República Dominicana y Haití nunca han sido del todo amigables porque ha habido encuentros y desencuentros, pero no es esa la parte que nos interesa ahondar”, afirmó. Agregó que la intención de El Salvador es contribuir a que ambos países puedan avanzar en condiciones de mayor estabilidad.

Seguridad y crecimiento económico

Durante la conversación con CNN, Ulloa vinculó la operación militar con la política de seguridad que el Gobierno de Bukele presenta como referencia para otros países. “Así como otros países se están inspirando en lo que se llama el modelo Bukele, nosotros estamos siempre listos, dispuestos a dar nuestra modesta contribución”, declaró.

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El vicepresidente sostuvo que, tras la reducción de los índices de violencia en El Salvador, en el segundo mandato se buscó concentrarse en una agenda de crecimiento económico. Mencionó al turismo, la energía, la innovación y el transporte como sectores que continúan en desarrollo.

Félix Ulloa vinculó la intervención exterior con la proyección internacional del modelo de seguridad de Nayib Bukele. (AP Photo/Patrice Noel)

También destacó los planes oficiales en educación. Al mismo tiempo recordó que el Gobierno proyecta destinar 8.1% del producto interno bruto al sector y que distribuyó más de 1.2 millones de dispositivos entre estudiantes de escuelas públicas.