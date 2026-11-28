El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba prevé la entrada en vigor de cuatro nuevos tributos a partir de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba prevé presentar en diciembre cuatro nuevos tributos, incluido el IVA, para que entren en vigor el 1 de enero de 2027 si la Asamblea Nacional los aprueba. Las medidas modificarían la Ley 113 “Del Sistema Tributario”, vigente desde 2012, y ampliarían la carga fiscal en un país donde los impuestos ya aportan más del 64% de los ingresos del Presupuesto del Estado.

La reforma también podría tener consecuencias para quienes mantienen deudas o están bajo control fiscal. El Artículo 389 del proyecto habilita a la Administración Tributaria a solicitar impedimentos de salida del país y restricciones para realizar trámites públicos a los contribuyentes alcanzados por esas situaciones.

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El director jurídico del ministerio, Randy Arteaga, adelantó a Prensa Latina que las propuestas incluyen un impuesto sobre el valor agregado, un gravamen a los residuos sólidos, una contribución turística y la conversión de la tasa por investigación geológica en un tributo.

Un IVA sin alícuota definida y un impuesto sobre residuos

El IVA reemplazaría gradualmente a los actuales impuestos sobre las ventas y los servicios, aunque el proyecto no establece su tipo impositivo. El Artículo 153.1 bis deja la base imponible, la tasa y la forma de pago en manos de la ley anual del Presupuesto.

La aplicación del impuesto quedaría condicionada a que “las condiciones económicas y sociales aconsejen su aplicación”. Por esa razón, la entrada en vigencia de la reforma el 1 de enero de 2027 no supone que el IVA comience a cobrarse ese mismo día.

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El proyecto legal faculta a la Administración Tributaria a prohibir la salida del país a contribuyentes con deudas fiscales pendientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impuesto a los residuos sólidos alcanzaría neumáticos, baterías, materias primas destinadas a plásticos y productos envasados. Su primera fase se concentraría en las importaciones, se pagaría en dólares y tendría una alícuota del 2% sobre el valor de importación o de venta.

Los alimentos y bebidas envasados en tetra pack, plástico, vidrio o metal tendrían una tasa reducida del 0,4%. Los medicamentos y los insumos médicos quedarían exentos, según los detalles publicados por DIARIO DE CUBA tras revisar el articulado.

La contribución turística dependería también de la ley del Presupuesto para determinar su importe. Aunque Arteaga señaló que financiaría la campaña Imagen Cuba, el destino de esos recursos no aparece mencionado en el proyecto legislativo.

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La tasa geológica gravaría investigaciones anteriores financiadas por el Estado. Oscilaría entre el 0,25% y el 0,915% de las ventas, de acuerdo con el mineral extraído, mientras que para los hidrocarburos se fijaría en 19.828 por tonelada.

Más obligaciones para trabajadores privados y empresas

La ciudadanía puede enviar opiniones sobre la propuesta, disponible en el sitio del Ministerio de Finanzas y Precios. Los diputados revisarían el cambio legislativo en las sesiones de diciembre, y la Asamblea Nacional tiene prevista una reunión el 17 de ese mes, aunque la convocatoria todavía no difundió el orden del día.

El nuevo impuesto sobre el valor agregado sustituye de forma gradual a los gravámenes actuales sobre ventas y servicios. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El Gobierno mantiene más de una veintena de impuestos, además de tasas y contribuciones obligatorias. Durante 2024, Finanzas incrementó la carga tributaria para los trabajadores por cuenta propia y elevó hasta cinco veces el valor fiscal de numerosas viviendas para calcular el impuesto sobre compraventas.

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La presión sobre el sector privado se sumó a las obligaciones impuestas por el Decreto-Ley 140. La norma exige a trabajadores por cuenta propia, socios de mipymes y titulares de proyectos de desarrollo local que se afilien a la seguridad social y aporten el 20% de sus ingresos definidos, sin que el pago pueda ser inferior al salario mínimo.

El economista Omar Everleny sostuvo que el Estado “ha trasladado el déficit fiscal de las pensiones al sector privado”. La medida fue informada por DIARIO DE CUBA el 18 de noviembre.

Un análisis de Rafaela Cruz publicado por el diario en 2022 indicó que el impuesto sobre sociedades, del 35%, supera las tasas aplicadas en China, España, Estados Unidos y Alemania. Las inversiones extranjeras, en cambio, quedan exentas durante sus primeros ocho años.

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La Administración Tributaria podrá pedir que se limite la salida de Cuba a contribuyentes con deudas o sometidos a fiscalización, además de solicitar restricciones para sus trámites ante organismos públicos.