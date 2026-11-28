Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia
28 Nov, 2026 05:48 p. m. EST
Gustavo Gómez levanta el trofeo de campeón. Palmeiras venció a Estudiantes de La Plata y se consagró en la Copa Libertadores Alexander Barboza con el rostro ensangrentado tras chocar con Guido Carrillo Vitor Roque avanza con la pelota. Palmeiras y Estudiantes jugaron una final de Copa Libertadores cargada de intensidad Alexander Medina da indicaciones en la pausa de hidratación El arquero de Palmeiras, Carlos Miguel, en el suelo tras un choque con Santiago Núñez Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, dialoga con Ramón Sosa, autor del gol del 1-0 para el equipo brasileño Leandro González Pirez se lamenta en el banco de suplentes tras haber salido por lesión durante el partido Marcos Rojo le gana de cabeza a su rival. El defensor de Estudiantes mostró su oficio en la final La definición de Ramón Sosa para el 1-0 de Palmeiras frente a Estudiantes de La Plata Alexander Barboza festeja con el arquero Carlos Miguel tras el tanto de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan en la final de la Copa Libertadores 2026 El equipo titular que presentó Alexander Medina en Montevideo El Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, posó en la previa a la final contra Estudiantes en Montevideo El Cacique Medina, concentrado en la final de la Copa Libertadores El Flaco López es titular en el conjunto brasileño, en la foto aparece junto a Gastón Benedetti El estadio Centenario está colmado para la definición de la Libertadores Tobio Burgos en la disputa por la pelota con Agustín Giay El reclamo de Guido Carrillo con el árbitro Jesús Valenzuela Abel Ferreira analiza los primeros movimientos de sus dirigidos La hinchada del Pincha desde el estadio Jorge Luis Hirschi atentos al partido La hinchada de Palmeiras palpita la final junto a Spiderman Marcos Rojo recibió una falta del Flaco López Jesús Valenzuela le mostró la tarjeta amarilla a Carlos Miguel El afectuoso saludo entre el Flaco López y Fernando Muslera antes de la final de la Libertadores
Créditos: Agustin Marcarian, Martin Varela, Andres Cuenca, Francisco Loureiro y Tuane Fernandes (Reuters).