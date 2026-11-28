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Estudiantes de La Plata perdió la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras y dejó pasar la chance de clasificarse al Mundial de Clubes 2029, pese a que todavía tiene la oportunidad de concretar ese objetivo. El Pincha es el club mejor ubicado en el ranking sudamericano que otorgará dos boletos además de los cuatro para los campeones de las ediciones 2025 (Flamengo), 2026 (Palmeiras), 2027 y 2028.

Los otros cuatro cupos sudamericanos serán para los campeones de Libertadores 2027 y 2028, mientras que a través de un ranking de puntos se les otorgará el pase a otros dos clubes más. Hasta ahora, la clasificación tiene a Palmeiras con 82 puntos, Flamengo 80 (ambos ya clasificados como campeones), Estudiantes 62, Liga de Quito 61, Independiente del Valle 40, Racing de Avellaneda 35, Cerro Porteño 34, Fluminense 31, Peñarol 29 y Platense 27. Por debajo quedaron Independiente Rivadavia y Vélez con 24, mientras que River y Rosario Central tienen 23 y Central Córdoba de Santiago del Estero 14. Boca ostenta 13, Lanús 12, Talleres de Córdoba 7 y Belgrano, junto a Argentinos Juniors, 3.

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¿Cómo se arma el ranking para clasificarse a esta competencia internacional? Los clubes suman puntos en las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028 de la Libertadores (3 por disputar fase de grupos, 3 por cada victoria en el certamen, un punto por cada empate y 3 extras por cada pase de ronda). Los que disputan la Sudamericana no cosechan unidades para esta tabla. Por este motivo, en 2027 los argentinos que podrán sumar puntos son Platense, Independiente Rivadavia (si pasa el repechaje y disputa fase de grupos), Rosario Central, Boca, Belgrano y Argentinos Juniors. El Pincha, que jugará Sudamericana, no agrandará su cosecha de puntos.

Estudiantes es el mejor ubicado en el ranking para ir al Mundial de Clubes 2029 (Foto: Reuters/Hannah Mckay)

Además de concederle un cupo al país anfitrión (a confirmar), la FIFA reparte las plazas así: 12 a Europa, 6 a Sudamérica, 4 a Norte, Centroamérica y Caribe, 4 a Asia, 4 a África y uno para Oceanía. Los conjuntos clasificados para el 2029 hasta el momento son Flamengo (campeón Libertadores 2025), Palmeiras (campeón Libertadores 2026), Pyramids (campeón de la Champions africana 2024/2025), Mamelodi Sundowns (campeón de la Champions africana 2025/2026), Al Ahli de Arabia Saudita (campeón de las últimas dos ediciones de la Champions asiática), París Saint Germain (campeón de las últimas dos ediciones de la Champions League), Cruz Azul (campeón de la Champions de la Concacaf 2025) y Toluca (campeón de la Champions de la Concacaf 2026).

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Hay que remarcar que no podrán clasificarse dos clubes del mismo país salvo que sean campeones. Por caso, en la edición de 2025 se consagraron los brasileños Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo, mientras que los dos que entraron por el ranking fueron los argentinos River y Boca, por la acumulación de puntos de las últimas cuatro temporadas. Por este motivo, Atlético Mineiro no pudo ser uno de los 32 participantes pese a estar mejor rankeado debido a la superpoblación de elencos de su país. Es decir que, con la clasificación directa de Palmeiras, los clubes brasileños ya no podrán entrar vía ranking y solo tendrán chances si salen campeones de las ediciones de 2027 o 2028. Hoy, por la nómina general, se clasificarían Estudiantes y Liga de Quito.

ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE CLUBES 2029

1) Palmeiras 82*

2) Flamengo 80*

3) Estudiantes de La Plata 62

4) Liga de Quito 61

5) Independiente del Valle 40

6) Racing 35

7) Cerro Porteño 34

8) Fluminense 31

9) Peñarol 29

10) Platense 27

El resto de los argentinos:

Independiente Rivadavia 24

Vélez 24

River Plate 23

Rosario Central 23

Central Córdoba de Santiago del Estero 14

Boca Juniors 13

Lanús 12

Talleres de Córdoba 7

Belgrano de Córdoba 3

Argentinos Juniors 3

*Ya están clasificados por ser campeones