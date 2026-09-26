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Juan Sebastián Verón arremetió contra el árbitro y la AFA tras la escandalosa final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Central

El presidente del Pincha increpó a Darío Herrera en el campo de juego y realizó algunos filosos posteos en redes sociales

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La Supercopa Internacional que Rosario Central le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata terminó con incidentes entre los protagonistas antes del pitazo final y también tuvo otros condimentos externos que tuvieron a Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, entrando al campo de juego para increpar al árbitro Darío Herrera. “Es toda tuya. Sos un ladrón”, se escuchó gritar al directivo.

La Bruja, quien se ubicó en una de las plateas del estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero para observar el partido, estuvo atento a las acciones y se lo vio aplaudiendo irónicamente la sanción del penal de Leandro González Pirez a Enzo Copetti que derivó en el triunfo parcial de Central gracias al gol de Ángel Di María. Tras el partido, antes de la entrega de medallas, dijo ante los micrófonos de ESPN: “Hay que ver quién llevó a que el final sea así. En un partido hay condimentos y también circunstancias que pueden llevar a que se termine de esta manera. No hay que quitarle méritos a Central que es un buen equipo, pero hubo algo más en el medio que termina llevando el partido hasta este lugar”.

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Luego, Verón explicó que más allá del enojo, que a su criterio son válidos, decidieron quedarse a la premiación: “Hay que tragar saliva y seguir”. El presidente de Estudiantes finalizó con una respuesta irónica cuando le preguntaron qué le había dicho a Herrera cuando se le puso cara a cara: “Lo felicité porque dirigió muy bien. Nada que decir. Creo que dije eso, pero la verdad no me acuerdo”.

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, ingresó a la cancha e increpó al árbitro Darío Herrera

Por último, Verón dijo que felicitó a los jugadores de Estudiantes porque “es difícil jugar en este contexto, en el que estás condicionado”. “No estás pensando en jugar, estás pensando en otras cosas. Lamentablemente se desvirtuó todo al final. Estuvieron bien los chicos”, cerró la nota en el campo de juego.

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El ex futbolista y directivo de Estudiantes ya había estado molesto antes de que comenzara el encuentro con una serie de posteos en su cuenta personal de Instagram. En primer lugar, Verón compartió una foto de la tribuna donde se ubicaron los simpatizantes de su club con un mensaje contundente: “Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble... Innecesario. Para esto nos traen hasta acá, jajaja. Una puesta en escena ridícula”. Un segundo mensaje fue referido al penal que ejecutó Di María y una imagen en la que se observa un jugador de Central invadiendo el área antes del remate: “¿No es invasión? El reglamento lo manejan como quieren".

Estudiantes comenzó ganando el partido desde el minuto de juego con el gol de Alexis Castro, pero Central empató con un tiro libre magnífico de Di María, quien aumentó en el cierre del primer tiempo con un penal. En el complemento, el Pincha reclamó algunas acciones polémicas: una fue una dura infracción de Elías Verón contra Adolfo Gaich que ameritaba la segunda tarjeta amarilla y en consecuencia la expulsión y la otra fue la protesta de una supuesta mano intencional de Ignacio Ovando dentro del área. Tras el tanto decisivo de Julián Fernández para el 3-1 se desató una trifulca entre los futbolistas de ambos equipos en el túnel y Juan Sebastián Verón irrumpió en el campo de juego y fue directamente a encarar a los árbitros. Al grito de “es toda tuya, ladrón” en dirección a Herrera, el dirigente fue retirado por un miembro de la seguridad privada.

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Los posteos de Juan Sebastián Verón durante la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central (Instagram)
Los posteos de Juan Sebastián Verón durante la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central (Instagram)

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