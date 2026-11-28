Los mejores memes de Palmeiras-Estudiantes

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La caída de Estudiantes frente a Palmeiras le puso fin al sueño del Pincha para quedarse con la Copa Libertadores 2026 y las redes sociales registraron todo tipo de reacciones sobre lo sucedido a lo largo del compromiso disputado en el estadio Centenario de Uruguay.

Las bromas que dominaron tras los primeros 45 minutos en Montevideo coincidieron: el partido estuvo lejos de cumplir con las expectativas que había generado en la previa, con más acciones de choque y corte de juego que de peligro en las áreas. Un puñado de remates del Verdao y ninguno del cuadro de la Plata explicaron con estadísticas lo que se vio claro en el trámite del juego.

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El gol de Ramón Sosa en el inicio del complemento motivó diferentes comentarios sobre el pasado del atacante paraguayo, quien vistió la camiseta de Gimnasia, clásico rival de Estudiantes, durante la temporada 2022 y le convirtió el único gol de la definición al elenco del Cacique Medina. También hubo menciones a Santiago Ascacibar por su venta a Boca Juniors a comienzos de 2026, Diego Maradona y Ángel Di María, este último vinculado a que Rosario Central también lo había vencido en la Supercopa Internacional.

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