El artista pidió que los experimentos que provocan sufrimiento a los animales pasen a formar parte del pasado (REUTERS/Toby Melville)

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Morrissey alzó la voz contra los experimentos con animales que realizaría Queen Mary University of London (QMUL), en Reino Unido. El cantante británico envió una carta abierta al presidente de la institución, el profesor Colin Bailey, para exigir que se ponga fin a las investigaciones que provocan deliberadamente sepsis en ratones.

La misiva se hizo pública el jueves 26 de noviembre a través de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), organización con la que el artista mantiene una relación de colaboración desde hace años. En el documento, el exlíder de The Smiths describió los procedimientos que, según la información que recibió de la asociación, se habrían realizado en la universidad.

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“Mis amigos de PETA me cuentan que su universidad tiene un vergonzoso historial de inducir deliberadamente sepsis en ratones”, escribió Morrissey.

El músico explicó que uno de los métodos denunciados consiste en abrir el abdomen de los animales y perforar sus intestinos para permitir que las heces ingresen a la cavidad abdominal. Esto provoca una infección que puede derivar en sepsis grave, una respuesta extrema del organismo ante una infección. Luego comienzan a probarse medicamentos.

“Pueden soportar los efectos agonizantes de una sepsis grave, incluida una angustia extrema, fiebre, dificultad para respirar y fallo orgánico, antes de ser sacrificados. ¿Y para qué, exactamente?”, cuestionó.

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El artista es considerado una de las figuras más influyentes del rock alternativo británico de los años ochenta.

Morrissey cuestiona la utilidad de los experimentos

Además, el cantante puso en duda la validez de estas investigaciones para encontrar tratamientos contra la sepsis en humanos. Como argumento, citó datos de PETA que indican que más de 150 medicamentos que consiguieron resultados positivos en pruebas con ratones fracasaron posteriormente en pacientes.

“Parece evidente que los ratones no son humanos en miniatura. Sus respuestas a la sepsis difieren considerablemente de las nuestras, razón por la cual más de 150 medicamentos que funcionaron en ratones han fracasado en humanos”, señaló.

Morrissey también cuestionó la credibilidad de algunos resultados científicos vinculados a la institución. En su misiva afirmó que hallazgos de experimentos de QMUL aparecieron en artículos que posteriormente fueron retirados debido a que sus datos y conclusiones se consideraron poco fiables.

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La carta de Morrissey fue difundida por PETA, organización que le proporcionó información sobre los experimentos de la universidad londinense. (Captura X)

¿Qué respondió la universidad?

En su carta, Morrissey reconoció que la universidad informó recientemente a PETA que ya no utiliza el método conocido como ligadura y punción cecal (CLP, por sus siglas en inglés) para provocar sepsis en ratones. Sin embargo, consideró insuficiente esa medida, pues no existe un compromiso público de abandonar otros procedimientos para inducir la enfermedad en animales.

“¿Y qué ocurre con otros métodos para inducir deliberadamente sepsis en animales? ¿Confirmarán que QMUL ha abandonado todos esos experimentos y que no tiene intención de infligir este sufrimiento a ningún otro animal?”, reclamó.

Por su parte, la página web de Queen Mary University of London señala que la institución ha realizado investigaciones con ratones, ratas y ratas topo desnudas. También sostiene que la biología de los ratones presenta importantes similitudes con la humana, pues comparten órganos y sistemas circulatorios, nerviosos y hormonales similares.

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Queen Mary University of London es una institución de educación superior ubicada en la capital británica y forma parte de la Universidad de Londres

La universidad explica que en Reino Unido los nuevos medicamentos deben probarse en al menos dos especies animales antes de administrarse a seres humanos. Según su información institucional, los animales utilizados son sacrificados de manera humanitaria al finalizar las pruebas, para que los investigadores puedan examinar sus organismos.

Hasta el momento, QMUL no había comunicado una respuesta pública a las exigencias de Morrissey..

El cantante, de 67 años, también manifestó su disposición a reunirse con el presidente de la universidad junto a científicos de PETA durante su próxima gira por Reino Unido.