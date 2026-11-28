Nikocado Avocado habló sobre el dolor crónico que siente en los dedos (Créditos YouTube)

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El youtuber Nikocado Avocado atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras sufrir una complicación médica que podría dejarle secuelas permanentes. El creador de contenido, cuyo nombre real es Nicholas Perry, reveló que su neurólogo le advirtió que tiene un 50% de posibilidades de padecer dolor crónico durante el resto de su vida, luego de una cirugía estética para retirar el exceso de piel.

“Se siente como si me estuvieran quemando vivo todos los días, sin parar. Y es algo por lo que he estado pasando durante meses”, expresó en un reciente video de YouTube.

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La historia de Perry había dado la vuelta al mundo en septiembre de 2024, cuando sorprendió a sus seguidores al revelar que había perdido 250 libras (113 kilos) en secreto durante dos años. El youtuber, conocido como el “rey de los mukbangs” por sus videos en los que consumía cantidades excesivas de comida frente a las cámaras, había mantenido su transformación oculta mientras continuaba publicando grabaciones antiguas. Su cambio físico se volvió viral y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Antes de su pérdida de peso, Nikocado Avocado llegó a registrar cerca de 186 kilos

Tras pasar de un peso cercano a los 186 kilos a unos 72 kilos, el creador de contenido quedó con exceso de piel en distintas partes del cuerpo. Por ese motivo, comenzó a someterse a varias cirugías estéticas para retirar el tejido sobrante y mejorar el contorno corporal. Sin embargo, su intervención más reciente terminó por desencadenar las complicaciones que ahora amenazan su calidad de vida.

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El problema comenzó en septiembre de 2026, cuando se sometió a su segunda torsoplastia vertical. Según contó el influencer, una complicación en la zona de la axila habría provocado una compresión nerviosa.

Como consecuencia, comenzó a experimentar entumecimiento en el pulgar y el índice de la mano izquierda, además de fuertes dolores punzantes que describió como descargas eléctricas. Las molestias se intensificaron hasta impedirle dormir con normalidad. En una publicación de Facebook, aseguró que apenas conseguía descansar entre una y dos horas seguidas.

En una de sus intervenciones corporales, Perry reveló que le retiraron aproximadamente 4,5 kilos de piel del torso.(Créditos YouTube)

Ante la gravedad de los síntomas, Perry tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para retirar suturas, tejido cicatricial, líquido acumulado y una pequeña vena que posiblemente presionaba el nervio. Sin embargo, la intervención no consiguió aliviar el dolor.

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“Estoy sufriendo”, escribió posteriormente en un video de YouTube, mientras mostraba a una enfermera que le retiraba los drenajes quirúrgicos. También afirmó que se sentía arrepentido de haberse sometido al procedimiento.

En ese post, el creador de contenido explicó que las molestias han afectado prácticamente todos los aspectos de su rutina. No puede montar bicicleta, conducir con seguridad ni realizar tareas sencillas como doblar ropa, descargar el lavavajillas o escribir en su teléfono celular.

“Todo lo que toco me duele. Los pomos de las puertas, los bolígrafos, la computadora, TODO”, manifestó en su relato. “Siento que ahora estoy desarrollando depresión”.

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El youtuber describió el sufrimiento como una sensación de ardor constante que le impide dormir y realizar actividades cotidianas (Composición fotográfica/Instagram)

A la preocupación por su estado de salud se sumaron los comentarios de usuarios que consideraron que sus complicaciones eran un castigo por los contenidos que publicó durante años en internet.

“¿Merezco tener dolor crónico de por vida que me impida dormir y llevar una vida normal? ¿Por la forma en que ganaba dinero en internet?”, cuestionó.

“Porque saltaba de un lado a otro, subía de peso y actuaba como un idiota gracioso, porque hacía bromas, ¿esto es un castigo apropiado? Nunca le desearía esto ni a mi peor enemigo”, agregó.

Nikocado Avocado mostró los procedimientos médicos que recibe para intentar resolver su dolor crónico (redes sociales)

Perry también reveló que tenía planes de regresar a la música y sorprender a sus seguidores con una presentación en Broadway. Sin embargo, el dolor en el pulgar y el índice le impide sostener el violín, instrumento que formó parte de su vida antes de alcanzar la fama en YouTube.

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El creador aclaró que no busca responsabilizar a su cirujano, quien, según aseguró, ha continuado apoyándolo durante este proceso. Aun así, reconoció que la experiencia cambió por completo su percepción de las intervenciones estéticas.

“Este es el mayor arrepentimiento de toda mi vida”, admitió. “Estaba intentando solucionar una complicación y terminé con una complicación peor”.

Finalmente, expresó su tristeza por las consecuencias que enfrenta: “Siento que me han arrebatado una parte de mi vida. Estoy devastado”.