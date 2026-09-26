Tapia no estuvo en la premiación de Estudiantes, reapareció con los árbitros y con Central y el Pincha respondió con aplausos irónicos

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, no estubo en el escenario cuando los jugadores de Estudiantes de La Plata subieron a recibir sus medallas de subcampeones de la Supercopa Internacional 2026. Esa ausencia, deliberada o no, no pasó inadvertida para nadie en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y fue la imagen que condensó toda la tensión acumulada de la tarde, ya que luego sí se hizo presente a la hora de premiar a los jugadores de Rosario Central y a los árbitros.

La consagración del Canalla por 3-1 ante el Pincha quedó marcada por un desenlace que fue mucho más allá del resultado. Cuando los ánimos comenzaron a calmarse tras el escándalo del final —que incluyó forcejeos entre jugadores de ambos planteles en el acceso a los vestuarios y la irrupción del presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, al campo para encarar al árbitro Darío Herrera— llegó el momento de la premiación, y con él, una nueva capa de rispideces.

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El primero en subir al podio fue el plantel de Estudiantes, en su condición de subcampeón. Los futbolistas del equipo que conduce Cacique Medina pasaron uno a uno y se colgaron las medallas que les fueron entregadas. Sin embargo, Tapia no estuvo presente en ese tramo de la ceremonia.

Lo que vino después resultó todavía más llamativo. Cuando le tocó el turno a los árbitros —que en el protocolo habitual se ubican antes del subcampeón— Tapia reapareció y subió a la tarima. La transmisión captó en ese momento la reacción de la delegación de Estudiantes: todos aplaudían irónicamente, entre risas y con un gesto socarrón, en una señal de desaprobación que apuntaba tanto al arbitraje de Herrera como a la actitud del presidente de la AFA de presentarse recién cuando el Pincha ya había pasado.

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Esa secuencia de aplausos irónicos tuvo otro momento destacado. Cuando el árbitro Herrera subió al escenario junto a sus colaboradores para recibir sus medallas, los jugadores de Estudiantes volvieron a acercarse para ovacionarlos con el mismo tono burlón, en una clara alusión a las decisiones del juez a lo largo del partido, entre ellas el penal cobrado tras la revisión del VAR que le permitió a Central dar vuelta el marcador.

Pese a toda la tensión previa, los futbolistas del Pincha decidieron quedarse en cancha hasta el final de la ceremonia. En un momento pareció que podrían rebelarse y abandonar el campo antes de la premiación, en un gesto similar al del año anterior. Sin embargo, los ánimos fueron cediendo y el plantel permaneció. Incluso, una vez que Rosario Central subió al podio para recibir el trofeo, los jugadores de Estudiantes aplaudieron a sus pares canallas.

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Por su parte, Verón fue irónico en sus declaraciones posteriores de lo ocurrido durante el partido. Consultado por ESPN sobre el cruce con el árbitro, el dirigente afirmó: “Lo felicité, dirigió muy bien. Creo que le dije eso, no me acuerdo”. Y sobre el plantel de Estudiantes, expresó: “A los muchachos los felicité. Es difícil jugar en este contexto porque estás condicionado. En lugar de estar pensando en jugar, estás pensando en otra cosa”.

Sin embargo, ese relato tranquilizador contrastaba con lo que Verón había publicado en sus redes sociales durante el entretiempo, cuando la tensión todavía estaba en su punto más alto. “Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble”, escribió en una historia de Instagram. Y agregó: “Innecesario para esto nos traen hasta acá jajajaja. Una puesta en escena ridícula”. Minutos después, mientras se jugaba el segundo tiempo, lanzó otro mensaje en referencia al penal: “¿No hubo invasión?”.

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Los jugadores de Estudiantes permanecieron en cancha hasta el final de la ceremonia, aplaudieron a los campeones y le dedicaron una ovación irónica al árbitro Darío Herrera cuando subió al podio a recibir su medalla

En las tribunas, los simpatizantes del Pincha también hicieron sentir su descontento. Molestos por las demoras en el ingreso al estadio —donde se registraron corridas e incidentes con efectivos de Infantería y buena parte de los hinchas pudo entrar con el partido ya comenzado—, los fanáticos platenses corearon consignas contra el titular de la AFA, con Tapia en un palco presenciando el desarrollo de los eventos.

La tensión entre Estudiantes y la conducción del fútbol argentino tiene antecedentes que van más allá de esta final. En diciembre de 2025, cuando el Pincha se consagró campeón del Torneo Clausura ante Racing en el Estadio Madre de Ciudades, los futbolistas de Racing le hicieron el pasillo de campeón a sus rivales antes de la premiación, en un marcado contraste con lo que había ocurrido meses antes, cuando Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

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En aquella oportunidad, Verón había sido sancionado por el Tribunal de Disciplina de la AFA con seis meses de exclusión de toda actividad relacionada con el fútbol, aunque de todas formas siguió el partido desde la tribuna.

Esta vez, Verón sí estuvo en el escenario durante la premiación, tal como reflejaron las imágenes del Madre de Ciudades. Los jugadores de Estudiantes se quedaron hasta el final, no hicieron el pasillo pero aplaudieron a los campeones, y la ceremonia cerró sin nuevas escenas de violencia, aunque con los gestos irónicos y la ausencia estratégica de Tapia como las postales que el público llevó consigo al salir del estadio.

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