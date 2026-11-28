Kelly Osbourne reconoció que las críticas sobre su apariencia física la afectaron profundamente.(REUTERS/Instagram/@kellyosbourne)

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Kelly Osbourne habló sobre la reacción que provocó su notable pérdida de peso tras la muerte de su padre, el cantante Ozzy Osbourne, en julio de 2025. La artista, de 42 años, recordó que mientras atravesaba un profundo sufrimiento emocional, también tuvo que enfrentar numerosos comentarios sobre su delgadez, algunos de ellos especialmente crueles.

En una entrevista con The Daily Telegraph, la hija de Sharon Osbourne contó que no tenía conciencia de cuánto había cambiado físicamente. Su estado emocional era tan delicado que apenas podía reconocer lo que ocurría a su alrededor.

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“Retrocedan a febrero y, Dios mío, qué cruel fue la gente. Nunca me habían tratado con tanta crueldad en mi vida. Esto ocurrió en un momento en el que estaba muerta por dentro. Ni siquiera habría podido decirte qué día de la semana era. Simplemente seguía adelante por inercia, porque ya no sabía quién era”, expresó.

La cantante recordó que tomó conciencia de su aspecto durante una prueba de vestuario para los Grammy de 2026, en Los Ángeles.

La cantante explicó por qué su pérdida de peso no fue una decisión voluntaria durante el duelo (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Juro por todo lo que más quiero que no podía verme como realmente estaba. No tenía idea hasta que me entregaron esa fotografía de mí misma. La miré fijamente y dije: ‘Esa no soy yo, esa no soy yo’”, relató al periódico británico.

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Las críticas a su apariencia durante el duelo por Ozzy Osbourne

La transformación física de Kelly generó numerosos comentarios en redes sociales durante sus apariciones públicas en los BRIT Awards y los Grammy. En febrero de 2026, la artista acompañó a su madre para recibir el reconocimiento póstumo a la trayectoria de Ozzy Osbourne en los BRIT Awards, mientras que en los Grammy asistió al homenaje dedicado a su padre.

Su aspecto notablemente delgado despertó preocupación. En declaraciones anteriores al Daily Mail, Kelly contó que incluso recurrió a pelucas para disimular sus pómulos, pues temía que su apariencia desviara la atención del legado musical de su padre.

Kelly Osbourne confesó que atravesó dificultades para alimentarse y cuidar de sí misma tras la muerte de su padre (REUTERS/Isabel Infantes)

“Quería estar allí para apoyar a mi madre y rendir homenaje al legado de mi padre. Pero, siendo sincera, cuando lo pienso ahora, creo que no debí haber ido. No estaba bien”, reconoció sobre su presencia en los Grammy.

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En la nueva entrevista, también explicó que la pérdida de peso no fue consecuencia de una decisión consciente de dejar de comer. El duelo había afectado sus necesidades más básicas y su capacidad para atenderse.

“No es que estuviera dejando de comer a propósito. Simplemente, físicamente no sabía cómo hacer nada por mí misma”, afirmó.

El duelo también afectó su recuperación de las adicciones

La muerte de Ozzy también tuvo consecuencias en la relación de Kelly con el alcohol. La artista, quien llevaba más de cuatro años sobria, reconoció que volvió a beber durante los meses posteriores al fallecimiento de su padre porque no encontraba otra manera de sobrellevar el sufrimiento.

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Kelly Osbourne habló sobre las consecuencias emocionales que tuvo la muerte de su padre en su vida (Telegraph/Instagram)

“Tomaba un par de tragos para intentar adormecer el dolor o duplicaba mi medicación. Lo que fuera necesario para no sentir nada. Porque no podía soportarlo. El dolor era demasiado horrible”, contó a The Daily Telegraph.

Felizmente, luego de unos meses logró recuperar la sobriedad. Kelly destacó el apoyo de las personas que permanecieron a su lado durante ese periodo, aunque confirmó que había reducido su círculo cercano.

“Perdí a muchos amigos porque a la gente no le gusta la tristeza y esperaban que lo superara. Nunca lo voy a superar. Nunca, jamás lo superaré”, afirmó.

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