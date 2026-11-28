El cambio climático ampliará hasta un 74% el territorio apto para el halcón peregrino en Reino Unido hacia 2080. (Magnific)

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Un halcón peregrino puede atravesar el cielo a velocidades que ningún otro animal alcanza en picada. Hacia fines de este siglo, el animal más rápido del mundo podría encontrar un 74% más de territorio apto en Reino Unido, según una investigación que evaluó cómo el cambio climático modificaría los ambientes disponibles para dieciséis aves rapaces que se reproducen en ese país.

La proyección no implica que habrá automáticamente más ejemplares ni que el fenómeno sea favorable para la biodiversidad en general. El mismo escenario que ampliaría el área con condiciones adecuadas para el halcón peregrino reduciría el hábitat potencial de otras especies, entre ellas el búho campestre, el milano real y el águila marina de cola blanca.

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El estudio, publicado en la revista científica Frontiers in Ecology and Evolution, calculó que la superficie británica adecuada para el halcón peregrino pasaría de 110.257 kilómetros cuadrados en la actualidad a 191.319 kilómetros cuadrados hacia 2080 bajo un escenario de emisiones muy elevadas.

La diferencia equivale a un crecimiento del 73,5%, una cifra que suele redondearse al 74%. Los investigadores analizaron dos trayectorias climáticas planteadas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC): una intermedia, denominada SSP2-4.5, y otra de emisiones altas, SSP5-8.5.

El águila marina de cola blanca perderá más del 97% de su superficie favorable bajo el escenario de mayores emisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo la primera proyección, la superficie favorable para la especie alcanzaría unos 155.000 kilómetros cuadrados entre 2041 y 2060. Bajo el escenario más extremo, el modelo prevé que el halcón peregrino conservaría toda el área apta actual y sumaría otros 82.833 kilómetros cuadrados.

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Por qué el cambio climático podría favorecer al halcón peregrino

La respuesta está en la capacidad de adaptación de la especie. El halcón peregrino vive en ambientes muy distintos y puede instalar sus nidos en acantilados, zonas rurales y construcciones urbanas. Esa flexibilidad le permitiría aprovechar áreas que, con temperaturas y lluvias diferentes, tendrían condiciones más cercanas a las que ya encuentra en otros sectores de Europa.

Connor T. Panter, investigador de la Escuela de Geografía de la Universidad de Nottingham y autor del trabajo, explicó que el objetivo del estudio también fue cuestionar la idea de que todos los animales reaccionarán de igual manera al calentamiento global.

“Las aves rapaces reproductoras de Gran Bretaña pueden responder de maneras muy diferentes al futuro cambio climático”, afirmó Panter. El investigador añadió que las condiciones asociadas con los halcones peregrinos en otras regiones europeas “podrían volverse más favorables en Reino Unido”.

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La flexibilidad del halcón peregrino para anidar en ciudades y áreas rurales favorece su adaptación a las nuevas temperaturas.

La investigación utilizó modelos de nicho ecológico. En términos simples, son herramientas que comparan las condiciones de los lugares donde una especie vive hoy con las que podrían existir en el futuro. Para eso, Panter consideró catorce variables ambientales, como el rango de temperaturas, distintos niveles de precipitaciones, la altitud y la proporción de terreno ocupada por cinco tipos de hábitat.

Más área apta no garantiza una recuperación de la población

Que un mapa identifique nuevos sitios potencialmente adecuados no significa que las aves los ocuparán. Para que el halcón peregrino establezca nuevos territorios de cría necesita alimento, lugares seguros para anidar y menor presión de amenazas humanas.

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El propio estudio advierte que las proyecciones representan cambios en la “idoneidad ambiental”, una expresión que alude a la compatibilidad entre las condiciones de un lugar y las necesidades de una especie. No mide de forma directa cuántos individuos habrá en cada zona en el futuro.

El estudio de la Universidad de Nottingham analizó catorce variables ambientales a través de modelos de nicho ecológico.

Este matiz importa para una especie que ya enfrenta dificultades en Reino Unido. Según los datos divulgados junto al estudio, la población reproductora británica de halcones peregrinos cayó el 57% entre 1995 y 2024. Entre las causas figuran la persecución ilegal, la reducción de presas y la gripe aviar. En la actualidad, el país tiene entre 1.750 y 1.800 parejas reproductoras.

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El clima ampliaría el espacio de algunas rapaces y reduciría el de otras

El halcón peregrino no sería la única especie con un aumento estimado en el área apta. El modelo también proyectó incrementos para el aguilucho pálido, el águila real, la lechuza común, el búho chico y el aguilucho lagunero occidental.

En el caso del aguilucho pálido, la superficie adecuada podría crecer de 74.835 a 105.553 kilómetros cuadrados hacia 2080 bajo el escenario de mayores emisiones. El águila real, por su parte, pasaría de 54.161 a 64.360 kilómetros cuadrados.

Pero el panorama cambia para aves con requisitos ecológicos más restringidos, en especial aquellas vinculadas con ambientes fríos, montañosos o grandes extensiones de bosque. El área apta para el búho campestre podría caer de 189.238 a 61.281 kilómetros cuadrados. Para el esmerejón, el descenso previsto sería de 128.456 a 64.916 kilómetros cuadrados.

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La situación más extrema correspondería al águila marina de cola blanca. Su superficie potencialmente favorable se reduciría de 2.306 kilómetros cuadrados a apenas 65 kilómetros cuadrados en la proyección de altas emisiones para 2080, una caída del 97,2%.

El aumento de la idoneidad ambiental en el territorio británico no garantiza un crecimiento automático en el número de ejemplares.

Panter sostuvo que las previsiones climáticas no reemplazan las medidas de protección. “Es importante que todos participen en la conservación de las rapaces”, señaló el investigador, quien mencionó entre las amenazas los disparos, las trampas, el envenenamiento y las colisiones con tendidos eléctricos y turbinas eólicas.

El autor también planteó la necesidad de mejorar la conexión entre los hábitats y preservar los espacios de las rapaces y de sus presas. La información que aportan programas de ciencia ciudadana, como iNaturalist, puede ayudar a registrar los desplazamientos de las especies a medida que cambian las condiciones ambientales.

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El aumento proyectado para el halcón peregrino ofrece una excepción dentro de un escenario de alteraciones más amplio. La investigación muestra que el cambio climático no dibuja una frontera única entre especies ganadoras y perdedoras: modifica los territorios disponibles de acuerdo con la capacidad de cada ave para adaptarse, desplazarse y sobrevivir a amenazas que van más allá de la temperatura.